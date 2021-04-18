Fiat Egea Cross reklam filmi çekildi. Böylece 14 Nisan akşamından itibaren reklam yayınlamaya başlandı.

Fiat Egea Cross reklam filmi dönmeye başladı. Böylece 14 Nisan akşamından itibaren reklam yayınlanmış oldu. 2019 ve 2020 yıllarında olduğu gibi, 2021 yılının ilk 3 ayında da tüketicinin en çok tercih ettiği marka oldu. Fiat’ın, satışa çıktığı andan itibaren büyük bir ilgiyle karşılanan Egea Cross modelinin reklam filmi yayınlandı.

ENGİN ÖZTÜRK OYNUYOR

Fiat Egea ailesi Türkiye otomotiv tarihinde önemli bir yere sahip. Böylece Cross’un reklam filminde, ülkemizdeki ilk uzaktan erişim teknolojisi olan Fiat Yol Arkadaşım Connect’in de reklam filminde rol alan başarılı oyuncu Engin Öztürk’ün ışıltılı yaşamı görülüyor. Ve yüksek yaşam standartlarına sahip bir kişinin aynı standartlara hizmet eden otomobili gösteriliyor. Hikayenin sonuna gelindiğinde ise; söz konusu otomobilin Fiat Egea Cross olduğu görülüyor. Böylece, Egea’nın “iyi bir otomobil aynı zamanda ulaşılabilir olmalı” felsefesine atıfta bulunularak; sadece lüks araçlarda olabileceği tahmin edilen tasarım, güvenlik ve teknoloji özelliklerine erişilebilir bir SUV modeliyle de sahip olunabileceği vurgulanıyor.

Reklam filmiyle ilgili konuşan başarılı oyuncu Engin Öztürk “İş birliğimizden çok mutluyum. Reklam filminin çekimleri çok keyifli ve eğlenceli geçti. Üç gün boyunca yoğun bir programda, çok profesyonel bir ekiple çalıştık. Filmi ben de keyifle izledim” dedi.

“Concept ile hayata geçirilen Egea Cross reklam filminin yaklaşık dokuz aylık titiz bir çalışmanın ürünü.” diyen Fiat Pazarlama İletişimi Müdürü Burak Umur Çelik ise,“Her şeyiyle tam ve erişilebilir bir otomobil. Böylece sahibi olmanın mümkün olduğunu ispatlayan Egea modelimizin; sedan, hatchback ve station wagon seçeneklerine eklediğimiz dördüncü gövde tipi Egea Cross yine Türk tüketicisinin büyük beğenisiyle karşılandı.

Egea Cross için hazırladığımız reklam filmimizle bu kez de yüksek ve donanımlı araçlara ulaşılabilir koşullarla sahip olmanın mümkün olduğunu vurguluyoruz. Yer aldığımız bu yeni segmenti de Egea Cross ile demokratize ediyor, “Olayı Değiştiriyoruz”. Reklam yüzümüz Engin Öztürk ise duruşuyla, Egea Cross’un temsil ettiği değerlere mükemmel bir uyum sağladı. Bu iletişim kampanyasının Egea Cross’un segmentinde dinamikleri değiştireceğine inancımız tam.”diye konuştu.