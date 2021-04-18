50 bin liralık masraf 100 liralık yazılımla gizleniyor

Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre “Bir araç satın almayı düşünüyorsanız, temizlenmiş bir motorun sadece kozmetik görünümüne aldanmayın. Temizlikle motordaki bütün yağ kaçakları geçici olarak kolaylıkla gizlenir. Bazı satıcılar, motoru ömrünü tamamlayan araçları elden çıkarmak için 100 TL’lik yağ katkısıyla aracın egzozdan duman atmasını engelliyor. Böyle bir otomobil, ortalama 50 bin TL’lik masrafla hayatınızı kabusa çevirebilir.” şeklinde uyarıda bulundu.

İkinci elde yaşanan güven problemi, yıllar içerisinde tüketicilerin satın almayı düşündüğü araçlarda boyalı ve değişen parçalara şüpheyle yaklaşmasına neden olsa da, uzmanlar mekanik aksam konusunda yeterli bilinç düzeyine ulaşılmadığına dikkat çekiyor. Oysa detaylı kontrolleri yapılmamış araçlarda ortaya çıkan motor masrafları, araç satış değerinin yüzde 50’sine dahi ulaşıyor. Satıcılar, otomobilleri kapsamlı şekilde temizleyip, eksiklerini gidererek satışa sunuyor. Fakat mekanik aksamda yapılan temizliklerle yağ ve soğutma suyu kaçakları bertaraf edilmiş oluyor.

100 TL’LİK KATKIYLA MASRAFLARI GİZLİYOR

Diğer yandan vatandaşların genellikle kozmetik görünüme aldandığını ve gizlenen masrafların tespitinin artık basit kontrollerle mümkün olmadığını dile getiren Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, konuyla ilgili olarak “Yağ yakan, ömrünü tamamlamış bir motor, egzozdan gözle görülecek şekilde yoğun bir duman gelmesine sebep olur. Dolandırıcılar 100 TL’lik yağ katkısıyla dumanı gizliyor. Yağ ve soğutma suyu eksilmişse, ekleme yapılarak geçici çözüm üretiliyor. Artık bütün modern otomobillerde, herhangi bir mekanik sorunda motor ışığı yanıyor. Fakat bunun da hilesi var:50 TL’lik Çin malı OBD cihazlarıyla arıza ışıklarını birkaç dakika içinde söndürebiliyorlar.” ifadelerini kullandı.

PERFORMANS VE CONTA KAÇAK TESTİ YAPTIRMALI

Özellikle 5 yaş ve üzeri otomobillerde kaporta aksamından ziyade mekanik aksamların kontrol edilmesini tavsiye eden markanın başındaki isim, TSE ve HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi) belgeli oto ekspertiz noktalarında yapılacak detaylı mekanik kontrollerle büyük masrafların önüne geçilebileceğini söyledi. Emre “Boyalı ya da değişen parçası olan bir otomobilde hiç problem yaşamazken, kazası olmayan fakat iyi bakılmamış bir otomobil ummadığınız anda, şehirler arası bir seyahatte yolda bırakabilir. Bu durum can ve mal güvenliğini tehlikeye attığı gibi, modele bağlı 20 ile 100 bin TL arasında çıkacak masraflar maddi, manevi hayatınızı kabusa çevirecektir. Satın almayı düşündüğünüz her araçta mutlaka, kurumsal bir oto ekspertiz noktasında dyno ile performans testi yaptırın, ayrıca conta kaçak testinde ısrarcı olun. TSE onaylı kaliteli makinelerle yapılan elektronik arıza tespitiyle de gizlenen tüm arıza kayıtlarına ulaşmak mümkün.” dedi.