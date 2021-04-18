Fiat, Nisan ayına özel kampanya sundu. Egea Ailesi, 142 bin 900 TL’den başlayan fiyatlara sahip. Ayrıca 50 bin TL’ye 12 ay, yüzde 0,99 faizli kredi ile satın alınabiliyor.

Fiat, Nisan ayına özel kampanya sundu. Egea Ailesi, 142 bin 900 TL’den başlayan fiyatlara sahip. Ayrıca 50 bin TL’ye 12 ay, yüzde 0,99 faizli kredi ile satın alınabiliyor. 2021 yılına hızlı başlayan lider Fiat, böylece kampanyalarıyla tüketicinin yanında olmayı sürdürüyor. Araçlar sınıfının en iyi teknolojileri ve güvenlik unsurlarıyla donatıldı. 2015 yılından bu yana segmentinin standartlarını yükseltmeyi sürdüren Egea; Koç Fiat Kredi (KFK) aracılığıyla gerçekleşen kampanyada 142 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ve 50 bin TL’ye 12 ay, yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı ile satın alınabiliyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÜZDE 7 İNDİRİM

Ferah iç hacmi ve kullanışlılığıyla ailelerin tercihi olan Fiat 500L’in Cross gövde tipi 199 Bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini beklerken, şehrin en yeteneklisi Fiat Panda’da sağlık çalışanlarına özel yüzde 7 indirim sunuluyor.