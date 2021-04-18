Sıfırda benzinli diyen ikinci elde dizele bakıyor

İkinci elde benzinli mi dizel mi tercih ediliyor. Dizel araç üretimini hızla sonlandırmaya başlayan markalar, soluğu ağırlıklı olarak elektrikli ve benzinli modellerde alıyor. Çünkü dizel araçların fişi bir bir çekilirken tercihler benzinliden yana oluyor. Fakat ikinci elde durum hâlâ kara düzen. En çok tercih edilen ilk 10 aracın motor tipine bakıldığında dizel başı çekiyor. Sıfır benzinli araçlar satışlarda yüzde 63 ile en yüksek payı aldı. İkinci elde de dizel aynı pastayı kapıyor.

İkinci elde benzinli mi dizel mi tercih ediliyor? Türkiye otomotiv pazarında şartlar her geçen gün değişiyor. Alternatif yakıtlı araçlar farklılık gösterirken elektrikli modellerin gelişimi beklenenden daha hızlı oldu. Bir zamanlar tüketimiyle beğeni kazanan dizel araçların pabucu dama atılıyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre; 2021’in ilk çeyreğinde Türkiye’de toplamda 156 bin 464 adet otomobil satışı gerçekleşti. Bunun 99 bin 235 adedini benzinli araçlar oluşturdu. İlk çeyrekteki pazardan benzinli araçlar yüzde 63,4 pay aldı. Dizel otomobillerin payı da yüzde 24 ile 37 bin 726 adede geriledi. Hibrit araç tercihinde de 12 bin 402 adetle hızlı bir yükseliş gerçekleşti. Elektrikli de 312 adetle vites yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde de benzinli araç tercihleri yüzde 113 arttı. Dizel araçta ise sert bir gerileme kaydedildi. Geçen yılın ilk çeyreğine göre tüketicilerin dizel tercihi yüzde 16 düştü.

ÜRETİM DE YAVAŞ YAVAŞ BİTİYOR

Bunun en büyük nedenleri arasında otomotiv üreticilerinin gerek emisyon gerekse elektrikliye geçiş öncesinde dizel üretimi sonlandırmaları oldu. Fiyatlara bakıldığında hala hibrit modeller klasik içten yanmalı araçlara göre oldukça pahalı. Bunlara ulaşamayan birçok tüketici tercihini benzinli araçlardan yana kullanmak zorunda kalıyor. Sıfırda cebine göre dizeli bulamayan tüketicilerin bazıları da bu açığı LPG ile kapatıyor. LPG’li araç tercihlerinde geçen yıla göre yaklaşık yüzde 37’lik büyüme görülüyor.

Fakat ikinci elde durum biraz farklı. İkinci elde şimdilik hâlâ revaçta olan dizel modeller satışlarda da zirveyi bırakmıyor. Böylece sıfırda istediği seçeneği bulamayan tüketici ikinci ele dizel ile yönelim gerçekleştiriyor.

İLK 10 MODELİ DİZELLER OLUŞTURUYOR

İkinci el fiyatlandırma şirketi Cardata verilerine göre; Türkiye’de hâlâ en çok tercih edilen motor tipi dizel araçlar. Listenin ilk 10’una baktığımızda dizelin hakimiyeti sürüyor. Cardata’nın binlerce araç arasından 2021 yılı istatistiklerine göre oluşturduğu listenin başını Renault Megane çekti. Bu dönemde, tüketiciler tarafından en çok tercih edilen ikinci araç Fiat Egea oldu. Üçüncü araç modeli Fiat Linea oldu. Bu modelleri sırasıyla Renault Symbol, Volkswagen Polo, Ford Fiesta ve Renault Clio takip etti. Cardata araştırmasında tüketicilerin özellikle ikinci el araçlarda dizel otomatik versiyonlu modelleri tercih etmeye devam ettiği de öne çıkan detaylar arasında.

‘FİYATLARIN YÜKSELMESİNİ BEKLİYORUZ’

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın “Önümüzdeki dönemde ikinci el araç fiyatlarını yukarı yönlü etkileyecek iki önemli konu var. Bunlardan ilki çip krizi. Çip kaynaklı tedarik sorununun, geçen sene pandemi nedeniyle sıfır araç tedarikinde yaşanan kriz kadar büyümeyeceğini tahmin ediyoruz. Ama, kriz yayılır ve tedarik zincirinde global aksamalar olup da araç üretilemezse, talep geçen yıl olduğu gibi yine ikinci el araca kayacaktır. Çünkü Temmuz sonuna kadar iki ayrı bayramın olması, bugünlerin de yaz aylarına denk gelmesi sebebiyle insanlar daha fazla seyahat edeceklerdir diye düşünüyoruz. Böylece daha fazla sıfır ve ikinci el araç satın almaya yönelme olacak. Ancak tüm bu gelişmeler doğrultusunda, ikinci ele olan talebin artmasını ve ikinci el araç fiyatlarının yükselmesini bekliyoruz” dedi.

PASTADAKİ EN YÜKSEK DİLİMİ BIRAKMIYOR

İkinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, martta en yüksek payı 125 bin 721 adet ve yüzde 63,80 payla dizel otomobiller aldı. Dizel otomobilleri, 55 bin 228 adet ve yüzde 30,22 payla benzinli, 1.342 adet ve yüzde 0,73 payla otogazlı otomobiller takip etti. Elektrikli otomobillerin payı 387 adetle yüzde 0,21 ve hibrit otomobillerin payı da 53 adetle yüzde 0,03 olarak belirlendi.