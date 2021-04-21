Toyota elektrikli konsept modeli bZ4X’i tanıttı. Toyota bZ yeni ürün gamıyla birlikte global olarak yeni elektrikli araçlar pazara sunmayı hedefliyor.

Toyota elektrikli konsept modeli bZ4X’i görücüye çıkardı. Toyota, yeni modelini Şangay Otomobil Fuarı’nda tanıtarak piyasaya sundu. Böylece elektrikli Toyota bZ4X modelinin konsept versiyonunu gösterdi. Ön gösterimi gerçekleştirilen bu yeni konsept, sıfır emisyonlu. Ve bataryalı elektrikli araçlar serisinin ilki olarak öne çıkıyor. Toyota bZ (beyond Zero/Sıfırın ötesinde) yeni ürün gamıyla birlikte global olarak yeni elektrikli araçlar da tanıtacak.

4 TEKERDEN ÇEKİŞ SİSTEMİ

Bu yeni ürün gamının ilki ve dört tekerlekten çekiş sistemine (AWD) sahip. Orta ölçekli SUV model Toyota bZ4X Concept, Toyota’nın sadece bir otomobil şirketi olmaktan herkes için mobilite üreten bir şirket olacak. Böylece bu akımda giden yolun önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor. Konseptteki ‘bZ’ kısaltması ‘beyond Zero/Sıfırın ötesinde’ isminin baş harflerini temsil ediyor ve Toyota’nın sadece sıfır emisyonlu ve karbon nötr araçlar yapmanın ötesine gitme başarısı olarak değerlendiriliyor. Toyota bu araçla birlikte aynı zamanda topluma, bireylere ve çevreye yeni faydalar sağlamayı da amaçlıyor.

SUBARU İLE İŞBİRLİĞİ

Yeni Toyota bZ4X Concept aracı, Toyota ile Subaru işbirliğiyle ortaya çıktı. Şirketin kendine özgü becerilerini ve deneyimlerini temel alarak geliştiriliyor. Ancak, bu aracın üretim versiyonunun ise 2022’nin ortasında satışa çıkacak. Toyota bZ4X Konsepti, elektrikli araçlar için özel olarak geliştirildi. Yeni e-TNGA modüler platformu üzerine yapıldı. Uzun aks aralığı ve kısa ön-arka çıkıntılarıyla birlikte geniş bir kabine sahip aracın arka diz mesafesi ise, büyük bir D segmenti modeli ile benzer seviyede.

SOLAR ŞARJ SİSTEMİ

Geliştirme programı, Toyota’nın 20 yılın üzerindeki araç elektrifikasyon liderliğinin getirdiği faydalar ve markanın belirleyici kalite, dayanıklılık ve güvenilirliğiyle birlikte gerçekleştirildi. Bu sayede motor, kontrol ünitesi ve batarya yönetim sisteminden oluşan elektrikli güç ünitesi, sınıfının lideri verimliliğe ve oldukça rekabetçi bir sürüş menziline sahip oldu. Aracın çevreci profili, aynı zamanda aracın üzerinde bulunan ve menzili artıran solar şarj sistemiyle güçlendiriliyor.

15 ELEKTRİKLİ MODEL SUNACAK

Toyota bZ4X Konsepti, Toyota’nın yeni bZ, yani beyond Zero adlandırma kuralını taşıyan ilk modeli oldu. Toyota, 2025’e kadar 7 Toyota bZ modeli dahil olmak üzere 15 bataryalı elektrikli model sunmayı hedefliyor.