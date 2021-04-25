Yeni EQB ile geniş aileleri hedefliyor

Tamamen elektrikli yedi kişilik kompakt SUV, Yeni EQB tanıtıldı. Yeni EQB, EQA’nin ardından Mercedes-EQ ailesinin tamamen elektrikli ikinci kompakt modeli.

Mercedes-Benz’in elektrikli otomobil hamlesi yeni EQB ile hız kesmeden ilerliyor. Mercedes-EQ markasının tamamen elektrikli ilk modeli EQC, Türkiye dahil pek çok pazarda yerini aldı. Bir yandan Avrupa’da Yeni EQA’nın ilk teslimatları başladı. Yeni S-Serisi ailesinin tasarım olarak tamamen özgün. Elektrikli üyesi EQS de geçtiğimiz hafta dünya lansmanı ile pazara sunuldu. EQS lansmanından hemen sonra ise Çin’deki Şangay Otomobil Fuarı’nda Yeni EQB’nin Çin pazarı için olan versiyonu tanıtıldı. Tamamen elektrikli yeni kompakt SUV’un tasarımı, Mercedes-EQ’nun “Yenilikçi Lüks” anlayışını, özgün ve geleneksel bir yaklaşımla yorumluyor.

EQB 350 4MATIC

Yeni EQB, Çin pazarında 215 kW güç seçeneği ile satışa sunuluyor. Avrupa pazarında ise önden çekişli veya dört tekerlekten çekişli ve 200 kW üzerinde güç seçenekleri ile farklı versiyonlar sunulacak. Ayrıca oldukça uzun menzilli bir versiyon da planlanıyor. EQB 350 4MATIC’in Avrupa’daki NEDC karma güç tüketimi: 16,2 kWsa/100 km; karma CO2 emisyonları: 0 gr/km, menzil 478 km, WLTP karma güç tüketimi: 19,2 kWsa/100 km; karma CO2 emisyonları: 0 gr/km, menzil 419 km.

7 KİŞİLİK SUV

Yeni EQB (uzunluk/genişlik/yükseklik: 4.684/1.834/1.667 mm), Mercedes’in başarılı kompakt otomobil ailesini genişletiyor. EQA ve bir diğer kompakt SUV GLB ile yakın bir bağa sahip. Uzun aks mesafesi (2.829 mm), geniş ve değişken iç mekân ve 7 kişilik koltuk seçeneği de bu ortak bağı gösteriyor. Yeni EQB kullanıcılarına son derece geniş bir iç mekân vaad ediyor. Beş kişilik otomobilde ön koltuklarda 1.035 mm alan var. Arka koltuklarda 979 mm. Baş mesafesi sunulurken arka koltuklarında sunulan 87 mm diz mesafesi de konfora ek katkı sağlıyor. Beş kişilik için 495-1.710, yedi kişilik seçenekte ise 465-1.620 litre bagaj hacmi var. Beş kişilik otomobilde arka koltuklarında standart olarak katlanabilir. Ve eğim ayarlı. Koltuk sırtlıkları bulunurken isteğe bağlı olarak 140 mm ileri-geri hareket eden manuel ayarlanabilir koltuklar sunuluyor. Böylece ihtiyaca bağlı olarak bagaj hacmi 190 litre daha fazla büyütülebiliyor ve farklı kullanım şekilleri oluşturulabiliyor.

ELEKTRİKLİ ZEKA

ECO Asistan, sürüş koşullarına göre optimize edilen bir enerji geri kazanımı (reküperasyon) sağlıyor. Sistem navigasyon verileri, trafik işareti tanımlama sistemi ve araç sensörlerinden gelen bilgilerle bir verimlilik stratejisi oluşturuyor. Sistemin sağladığı öngörülü sürüş ile tüketim azalıyor ve menzil olabildiğince uzuyor. Standart olarak sunulan Elektrikli Zeka’ya sahip navigasyon da günlük kullanım kolaylığına katkı sağlıyor. Sistem, rota boyunca gerekli şarj molaları dahil olmak üzere en hızlı rotayı hesaplıyor. Sistem ayrıca trafik koşulları veya sürücünün sürüş tarzındaki değişikliklere de anlık olarak reaksiyon gösteriyor. Ayrıca Elektrikli Zeka’ya sahip navigasyon, yüksek voltajlı bataryanın, şarj molası öncesinde ideal şarj sıcaklığına getirilmesini de sağlıyor.

YÜZDE 80 İÇİN 30 DAKİKA YETİYOR

EQB, evde veya halka açık şarj noktalarında entegre şarj cihazı kullanılarak 11 kW’a kadar alternatif akımla (AC) şarj edilebiliyor. Tam şarj için gereken şarj süresi, mevcut altyapıya ve otomobilin donanımına bağlı olarak değişiyor. Mercedes-Benz Wallbox ile ev tipi prizden çok daha hızlı şarj edilebiliyor. Doğru akımlı (DC) hızlı şarj istasyonlarıyla şarj daha da hızlanıyor. EQB, şarj durumuna ve yüksek voltajlı bataryanın sıcaklığına ve şarj kaynağına bağlı olarak 100 kW’a kadar şarj edilebiliyor. Şarj durumuna bağlı olarak yüzde 10’dan yüzde 80 seviyesine şarj için 30 dakika yeterli oluyor. AC ve DC şarj için EQB’nin sağ tarafında bir CCS (Kombine Şarj Sistemleri) soket bulunuyor.

AKILLI SÜRÜŞ SİSTEMLERİ

EQB sürücüyü destekleyen gelişmiş akıllı sürüş yardım sistemleriyle donatılıyor. Aktif Şerit Takip Yardımcısı ve Aktif Fren Yardımcısı standart olarak sunuluyor. Aktif Fren Yardımcısı birçok riskli sürüş koşulunda otonom fren yaparak bir çarpışmayı önleyebiliyor veya çarpışmanın şiddetini azaltabiliyor. Sistem, şehir içi sürüş hızlarında duran araçları veya yoldan karşıya geçmekte olan yayaları da algılıyor ve fren yapıyor. Örneğin Acil Durum Manevra Yardımcısı, Tıkanıklık acil fren fonksiyonu, yaklaşan bisikletliler veya araçlar için Araçtan Çıkış Uyarı Sistemi ve ayrıca yaya geçidindeki kişileri tespit ve uyarı işlevi gibi işlevler Sürüş Yardım Paketi’nin kapsamını genişletiyor.