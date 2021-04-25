BMW iX’in dijital lansmanı ödül aldı

BMW, BMW Motorrad ve MINI’yi bünyesinde barındıran BMW Group’un iletişimde yeni çağın standartlarını belirleyen dijital etkinliği #NEXTGen 2020, tasarım dünyasının Oscar’ı kabul edilen “iF Design Awards”da Altın Ödüle layık görüldü.

BMW Group’un #NEXTGen 2020 etkinliği, tüm dünyadaki BMW, MINI ve BMW Motorrad hayranlarını heyecanlandırırken, aynı zamanda deneyimli tasarım uzmanlarını da etkiledi. Alman Tasarım Konseyi tarafından bir araya getirilen jüri, BMW Group’un yenilikçi sunum formatını iletişim disiplininde “iF Design Award 2021” kazananı olarak açıkladı. Yarışmadaki en yüksek ödül olan “Altın Ödül”, BMW iX’in sanal tasarım dünya galasına verildi. Jüri, BMW Group’un yeni teknoloji amiral gemisinin açıklanmasının iletişimde yeni standartlar belirlediğini belirtirken, BMW sayesinde dijital etkinliklerin seviye atladığına vurgu yaptı.

#NEXTGen 2020 Sektörde Standartları Belirledi

BMW Group, #NEXTGen 2020 için seçilen sunum formatı ile hem dijital çağın teknolojik olanaklarını hem de devam eden pandeminin koşullarını hesaba kattı. BMW iX’in yanı sıra MINI Vision Urbanaut ve BMW Motorrad Concept CE 04 gibi çığır açan konseptlerinin yanı sıra yapay zekaya odaklanan büyüleyici ve eğlenceli video klipler, yeni BMW Sürüş Simülasyon Merkezi, elektrikli sürüş sistemleri sergilendi. Film katkıları, röportajlar ve panel tartışmaları, gelecekteki bireysel mobilitenin çehresini şekillendirmede yer alan en son teknolojiler, iş birlikleri ve gelecekteki eğilimler hakkında arka plan bilgileri katılımcılara aktarıldı. Ayrıca yayın platformları tarzında üretilen bilgilendirici ve eğlenceli “Chasing iNEXT” bilgi-eğlence video serisi, BMW iX’e olan merakı #NEXTGen 2020 öncesinde artırmıştı.