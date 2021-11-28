Fransız DS şimdi Antalya’da

DS, Türkiye’deki beşinci showroomunu Antalya’da hizmete açtı. Türkiye’de Koluman Holding iştiraki Koluman Monde Motorlu Araçlar Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından temsil edilen markanın İstanbul’da iki, Ankara ve İzmir’deki showroomlarından sonra Antalya’nın lüks semti Lara’daki 500 metrekarelik 2 katlı showroomu da üst düzey lüksten ödün vermeden en ileri teknoloji ile donatıldı.

“DS Automobiles Antalya” adıyla Akdeniz Bölgesi’ne hizmet vermeye başlayan markanın Türkiye’deki yatırımları 2022 yıllarında farklı şehirlerde devam edecek. Markanın “lüks” stratejisine paralel olarak Antalya Lara’da açılan beşinci showroomunda; DS-7 beğenilere sunulurken, 2022 yılının Ocak ayından itibaren hibrit versiyonuyla birlikte zarif, güçlü ve sofistike bir hat çizgisine sahip olan DS 9 ile DS 4 de model gamı içindeki yerini alacak.

Erciş “2022 DS’in yılı olacak”

Koluman Monde Motorlu Araçlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Altuğ Erciş, pandemi döneminin etkilerinin halen sürmekte olduğu bu dönemde çip krizinden doğan tedarik sorununu diğer markalar kadar çok yaşamadıklarını belirterek “İstediğimiz araç sayısına yakın bir oranda DS modeli tedarik ediyoruz. Bulunurluk sorunları ve döviz kurlarının dalgalı bir seyir izlemesine rağmen Antalya showroomu ile yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Antalya ve Akdeniz Bölgesi lüks otomobil tercih etme potansiyeli yüksek olan bir lokasyon. Yeni showroomumuzla birlikte yıl sonunda geçen yıldan daha fazla satış adedine ulaşacağız. Lüks segmentte Avrupa’da büyüyen 3 markadan biri olan DS, Türkiye’de de yükselişe geçecek ve 2022 yılı yeni modellerimizle birlikte DS’in yılı olacaktır. DS önümüzdeki yıl bu yıla oranla 2 kat fazla satış adedine ulaşacaktır” dedi.

30 yaş ve üzerinin tercihi

DS markasının en çok İstanbul’da tercih edildiğini de sözlerine ekleyen Erciş “DS modelleri en cok 30-35 yaş üzeri kadın ve erkeklerin eşit olarak ilgi gösterdiği bir marka. Lüksü en iyi ve üst düzeyde temsil eden DS, ülkemizde de hızla büyüyor ve premium segmentte ciddi bir oyuncu olarak yerini alıyor. Türkiye’de marka bilinirliği en üst seviyeye ulaştı ve müşterilerimiz tarafından yoğun olarak tavsiye ediliyor. Bunun nedenlerinin başında da lüks çizgisinin yanında modellerimizle segmentimizde fiyat-fayda seviyesinin en yüksek olduğu markalardan biri olmamız” diye konuştu.