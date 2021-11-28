Şoförler işi bırakıp kurye olmayı tercih ediyor

Motor AŞİN, Avrupa’daki şoför krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Motor AŞİN CEO’su Saim Aşçı, Avrupa genelinde baş gösteren şoför krizinin gıda, imalat ve enerji sektörlerini olumsuz etkilediği gibi yedek parça ve otomotiv satış sonrası pazarında da tedarik sorunlarına neden olduğunu belirtti. Aşçı “Avrupa’daki şoför krizi tedarik probleminin oluşmasına neden oluyor. Şoförlük mesleği desteklenmediği müddetçe her sektörde aksamalar hatta durmalar meydana gelecektir. Şu anda Avrupa’da yaşanan şoför krizinin yakın gelecekte ülkemizde de görülme ihtimali var. Öyle ki, hızlı gelişim gösteren e-ticaret sektörüne doğru çok ciddi bir geçiş söz konusu. Şoförler daha iyi şartlarda çalışmak adına e-ticaret platformlarında kurye olmayı tercih ediyor. Bu durumun gelecekte yedek parça ve otomotiv satış sonrası pazarına yansıması, otomotiv sektöründeki tedarik zincirini uzun vadede dar boğaza sokabilir.” dedi.

Şoför krizinin yedek parça ve otomotiv satış sonrası sektöründe yaratacağı olumsuz etkilere değinen Motor AŞİN CEO’su Saim Aşçı “Avrupa’da yaşanan şoför krizi, kısa zaman içinde otomotiv tedarik zincirinde de aksaklıklara yol açacaktır. Hissedilir boyutlara ulaştığında, servislerde araç bakım ve onarımı için gerekli parçaların geç gelmesine hatta krizin daha da büyümesi ile gelememesine dahi yol açabilir. Örneğin kaza yapan bir araç uzun süre serviste kalır. Bunun sonucunda da tüketiciler mağdur olur.” dedi.

İSTİHDAMDA DA SORUN BAŞLADI

Salgın ile beraber sıfır araçlardaki stok problemi çığ gibi büyüyor. Çip ve hammadde krizi sebebi ile sıfır araç üretimi oldukça yavaşlamış durumda. Uzmanların çip ve hammadde sorununa bir de tedarikteki aksamalar eklenince, üretimin belirli ülkelerde aylarca durma noktasına gelebileceğini söyleyen Aşçı, “Sıfır araç almak artık çok zorlaştı. Bayiden sipariş veren bir kişi, stok problemi nedeniyle aylarca sıra bekliyor. Uzun zamandır çözülemeyen çip krizine bir de hammadde problemi eklendi. Eğer şoför krizi otomotiv sektörüne keskin bir şekilde sıçrarsa, üretimde bir de tedarik problemleri ortaya çıkar. Bu da sıfır araç almayı katbekat güç hale getirir.” dedi.

GELECEKTE DE TABLO AYNI OLACAK

Avrupa’nın önemli ülkelerinden biri olan Almanya’da her yıl 30 bin şoför emekli olurken, sadece 15 bin şoför direksiyona geçiyor. Avrupa’nın mevcut durumu değerlendirildiğinde ise veriler, toplamda 150 bin kişilik şoför açığı olduğunu gösteriyor. Konuya dair görüşlerini paylaşan Aşçı, “Sorunun kökenine inilerek istihdam sağlayacak projelerin bulunması şart. Avrupa, şoförlerin meslek şartlarını iyileştirip, istihdamı arttıracak adımları atmazsa kriz daha da ciddi bir boyut kazanacaktır. Ülkemize bakıldığında ise, şu anki mevcut durum bizlerin ihtiyacını anlık olarak karşılıyor. Fakat Avrupa’nın şoför çağrısı, Türkiye’de bu mesleği icra edenlerin ilgisini çekiyor. Ülkemizde 800 bin ticari araç varken, 700 bin şoför olması akıllara soru işaretleri getiriyor.” İfadelerini kullandı.

MOTORLU KURYE OLMAYI TERCİH EDİYORLAR

Krizin oluşmasındaki başlıca sebeplerden birinin de şoförlerin çalışma şartlarındaki düşük standartlar olduğu belirtiliyor; özellikle maaşlarının düşük olması, farklı alanlara geçiş yapmalarına neden oluyor. Benzer problemlerin son 1,5 yılda ülkemizde de dikkat çekici boyutlara ulaştığını vurgulayan Aşçı, “Şartlar düzeltilmediği müddetçe global anlamda bu krizin tam anlamıyla çözülmesi beklenmemeli. Özellikle salgının gündeme gelmesi ile birlikte, ülkemizde e-ticaret sitelerine olan rağbet arttı. Online alışveriş imkanı sunan bu e-ticaret sitelerinde de kurye ihtiyacı doğdu. Şartlarından memnun olmayan birçok şoför, maaşların daha yüksek olması sebebi ile bu alanda çalışmaya başladı. Ülkemizdeki tedarik zincirinde önemli bir göreve sahip olan bu meslek grubunun e-ticarete geçişi, önemli bir risk faktörü olarak değerlendirilmeli.” açıklamasını yaptı.