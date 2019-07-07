İkinci elde alınabilinecek en ucuz otomobillerin listesi belli oldu. 100 bin liraya kadar hangi ikinci el arabayı alabilirim? Sorusunun cevabı… Listede 28 model yer alıyor.

İkinci elde alınabilinecek en ucuz otomobillerin listesi belli oldu. 100 bin liraya kadar hangi ikinci el arabayı alabilirim? Cardata, ülkemizde 100 bin TL’ye kadar satın alınabilecek ikinci el araçların listesini çıkardı. Güncel listede, Fiat Egea ve Fiorino; Renault Clio ve Megane Sedan; Hyundai i10 ve i20 ile Toyota Corolla Sedan ve Ford Tourneo Courier gibi Türkiye’de üretilen araçların dikkat çekti. Listede en fazla model bulunduran marka, 21 model versiyonuyla Renault oldu. Renault’u 15 modeli ile Fiat ve 13 model ile de Hyundai takip etti. 2017 model, manuel vites, benzinli Fiat Fiorino Combi 1.4 Fire Pop, 47 bin 500 TL’lik fiyatı ile listenin en ekonomik aracı oldu. 100 bin TL’lik fiyat sınırında yer alan tek araç ise 2014 model, benzinli ve otomatik vitesli Ford Focus Sedan 1.6 Ti-VCT Trend X oldu.

İKİNCİ ELDE DOĞRU FİYATI SUNUYORUZ

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Ücretsiz olarak indirilebilen Cardata mobil uygulamamız ile vatandaşlarımız, ‘0’ kilometre ve ikinci el araçların fiyatlarını 8 saniye gibi kısa süre içerisinde öğrenebiliyor. Ayrıca, belirledikleri araçları yine ücretsiz olarak çok kısa bir sürede karşılaştırabiliyorlar. Cardata olarak özellikle ikinci el araçlar konusunda önemli bir bilgi havuzuna ve yazılıma sahibiz. Bu alanda hem şirketlere hem de bireylere faydalı bir hizmet sunuyoruz. Uygulamamız sayesinde satışa çıkarılacak veya satın alınacak bir ikinci el aracın en doğru fiyat aralığını verebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de 100 bin liraya kadar satın alınabilecek arabalar:

2017 model Citroen- C-Elysee Sedan 1.6 HDI Feel 70.000 TL



2013 model Dacia-Lodgy MPV 1.5 DCI (7 Koltuk) Ödül 83.500 TL

2016 Dacia-Sandero Hatchback 1.5 DCI Kademeli 77.000 TL

2016 model Fiat- Egea Hatchback 1.4 16V Fire Urban Plus 68.500 TL

2017 model Fiat- Egea Sedan 1.6 MultiJet Lounge Plus 90.000 TL

2016 modeli Fiat-Fiorino Combi 1.3 MultiJet ESP Ödülü 66.500 TL

2017 model Ford Fiesta Hatchback 1.0 EcoBoost Titanyum 97.000 TL

2014 model Ford-Focus Hatchback 1.6 Ti-VCT Trend X 79.000 TL

2014 model Ford-Tourneo Kurye Kombi 1.6 TDCI Titanyum Plus 76.000 TL

2014 model Hyundai Accent Blue Sedan 1.6 CRDI Mode Plus 73.000 TL

2016 model Hyundai i10 Hatchback 1.2 D-CVVT Elite 70.500 TL

2014 model Hyundai i20 Hatchback 1.4 MPI Style 71.500 TL

2014 model Nissan- Juke Crossover 1.5 DCI Sky Pack 97.000 TL

2013 model Nissan-Micra Hatchback 1.2 Match 68.500 TL

2016 model Opel Astra Sedan 1.6 CDTI Başlat ve Durdur Tasarım 95.000 TL

2017 mdoel Opel Corsa Hatchback 1.4 Essentia 70.500 TL

2016 model Peugeot-208 Hatchback 1.2 PureTech Başlat ve Durdur Yasası. 72.500 TL

2017 model Peugeot-301 Sedan 1.6 HDI Aktif 64.500 TL

2016 model Peugeot-2008 Crossover 1.6 BlueHDI Başlat ve Durdur Yasası. 98.500 TL

2016 modeli Renault-Clio Hatchback 1.5 DCI Simgesi 82.500 TL

2016 modeli Renault-Clio Hatch Tourer 1.5 DCI Dokunmatik 84.500 TL

2017 model Renault- Kangoo Kombi 1.5 dCi Touch 74.500 TL

2013 model Renault- Symbol Sedan 1.5 DCI Touch 68.000 TL

2017 model SEAT-Ibiza Hatchback 1.0 EcoTSI Başlat ve Durdur Stil 71.500 TL

2016 model Toyota – Corolla Sedan 1.33 Ömrü 72.000 TL

2017 model Toyota-Yaris Hatchback 1.5 Eğlence Özel 80.000 TL

2017 modeli Volkswagen-Golf Hatchback 1.0 TSI BMT Orta Hat Plus 99.000 TL

2017 modeli Volkswagen-Polo Hatchback 1.0 Trendline 69.500 TL