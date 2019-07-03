Renault Captur yenilendi. Yeni motor seçenekleri ve hibrit üniteyle gelen Renault Captur, tasarımıyla da dikkat çekiyor. Otonom sürüşe bir adım daha yaklaşan marka, yeni Clio ile neredeyse aynı özellikleri paylaşacak.

Renault Captur modelinin yenilediğini duyurdu. 2013 yılından beri pazarda boy gösteren model, birçok kez segment lideri olmuştu. Yaklaşık 1.3 milyonluk satış adedine ulaşan Captur, B-SUV pazarının öncü modeli haline geldi. Büyük bir operasyondan geçen Yeni Captur, atletik ve dinamik yeni SUV çizgileriyle dikkat çekiyor. Modülerliğini koruyan modelin iç kısmında gerçekleştirilen devrim sayesinde, aracın içine girildiğinde teknoloji ve kalite ilk bakışta fark ediliyor. Yeni Captur, üst segment modellerin özelliklerini bünyesinde barındırıyor.

ELEKTRİKLİSİ DE OLACAK

Renault Grubu, 2022 yılına kadar ürün gamına 12 elektrikli model ekleyecek. Yeni Captur, E-TECH Plug-in adını taşıyan plug-in (prize takılabilir) hibrit motora sahip ilk Renault modeli olacak. 2022 yılına kadar markanın kilit pazarlarında sunduğu araçların %100’ü internet bağlantılı araçlar olacak. Yeni Captur, yeni internet bağlantılı multimedya sistemi ve Renault EASY CONNECT ekosistemiyle bu dinamiği mükemmel şekilde ortaya koyuyor. Renault Grubu, 2022 yılına kadar otonom sürüş teknolojilerine sahip 15 modeli satışa sunacak. Yeni Captur ise bu anlamda öncü modellerden biri olacak. Yeni Clio ile birlikte, otonom sürüşün ilk adımı olan sürüş destek sistemleri, B segmentindeki modellerle standart olarak sunulmaya başlanacak.

SUV KİMLİĞİNİ YİTİRMEDİ

Daha atletik ve dinamik hatlara sahip Yeni Captur, güçlendirilen SUV kimliği ile göze çarpıyor. Captur, 4,23 metre uzunluğu ile önceki modele kıyasla 11 cm daha daha uzun. Araç, 18 inç tekerlekleri ve artırılan aks mesafesi ile öne çıkıyor. Yeni tasarımı, milimetrik hassasiyetteki ölçüleri, ön ve arka Full LED C şeklinde farları ve dekoratif krom eklemeleri gibi özelliklerin tümü, kalitedeki iyileştirmenin bileşenleri olarak göze çarpıyor.

İÇ MEKAN DAHA AKILLI OLDU

Yeni Clio ile başlayan iç tasarım devrimi, kategorik anlamda gerçek bir sıçrama sağlayan yeni Captur ile devam ediyor. Sürücüye doğru hafifçe eğimli “Akıllı Kokpit” daha da geliştirilirken, yeni bir yüzer konsolu sunuluyor. En yeni teknolojilerle ve kategorisinin en büyük ekranları ile sunulan model, güçlü ergonomisi ve daha konforlu hale getirilen sürüş deneyimi ile öne çıkıyor.

YENİ MOTOR SEÇENEKLERİ VE E-TECH PLUG-İN

Yeni Captur, yeni benzinli ve dizel motorlarıyla sınıf atlıyor. 5 ve 6 vitesli manuel vites kutusunun yanı sıra 7 vitesli çift kavramalı otomatik vites kutusu ile sunulan motorlar, daha yüksek bir güç aralığı sunuyor. Benzinli motorlar 100 ile 155 bg; dizel motorlar ise 95 ile 115 bg aralığında güç seçeneklerine sahip. En yeni nesil teknolojileri içeren motor seçenekleri, optimize yakıt tüketiminin yanı sıra düşük emisyon seviyeleri sunuyor. Yeni Captur, 2020 yılından itibaren motor portföyüne E-TECH Plug in adlı bir plug-in hibrit motor da ekleyecek. Yeni Captur, 1.0 TCe ve 1.3 TCe motorlarının yanı sıra İttifak tarafından geliştirilen E-TECH Plug-in motoruyla, Renault Grubu ve iş ortaklarının oluşturduğu sinerjinin merkezinde yer alıyor.

DONANIMI ZENGİN

Yeni Captur, Yeni Clio gibi kategorisinin en eksiksiz ve gelişmiş sürüş destek sistemlerinin kullanımını yaygınlaştırarak sürücülere güvenli bir sürüş sunuyor. Otoyol ve Trafik Sıkışıklığı Yardımcısı, en dikkat çekici olan sürüş destek sistemi olarak öne çıkıyor. Yoğun trafikte ve otobanda önemli ölçüde konfor ve güvenli sürüş sağlayan özellik, otonom araçlara giden yolda ilk adım olarak dikkat çekiyor. Bu özellik, Yeni Captur’un lansmanından itibaren sunulacak. 360° kamera, bisikletli ve yaya algılama özellikli aktif acil fren sistemi gibi özelliklerin yanı sıra Arka Çapraz Trafik Uyarısı, Renault ürün gamında ilk kez kullanıma sunulurken park halindeki aracın ilk hareketini her zamankinden daha güvenli hale getiriyor.