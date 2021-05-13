Mercedes – Benz markasını hafif ticari araç sınıfında temsil edecek olan T serisi Concept EQT versiyonuyla tanıtıldı. 2022’de yollara çıkması hedeflenen modelin elektrikli dünyaya da adım atması bekleniyor.

Mercedes-Benz markasını hafif ticari araç sınıfında temsil edecek olan T serisi Concept EQT versiyonuyla sahne aldı. 2022’de yollara çıkması hedeflenen modelin elektrikli dünyaya da adım atacak. Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar, yeni Concept EQT ile aileler ve bireysel kullanıcıları da hedefliyor. Ayrıca hafif ticari araç segmentindeki premium model olacak. Concept EQT, yakın dönemde yollarla buluşacak olan T-Serisi’nin tamamen elektrikli versiyonu. Böylece araç seri üretime yakın bu konsept araç olarak dikkat çekiyor. Araç, yedi kişiye kadar oturma kapasitesine sahip. Ayrıca geniş ve çok yönlü bir yaşama alanı ile geniş bagaj gibi özelliklere sahip.

ELEKTRİKLİ SÜRÜŞ KEYFİ

Mercedes-Benz’e özgü; kalite, konfor, işlevsellik, bağlanabilirlik ve güvenlik gibi, üst sınıf niteliklerle birleştiriyor. Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar böylece V-Serisi’nin başarı reçetesini kompakt bir formata uygulayarak küçük boyutlu hafif ticari araç segmentine yeni bir premium anlayışı getiriyor. Concept EQT, bagaj alanına entegre edilmiş elektrikli “longboard” kaykay bölmesi ile dikkat çekiyor. Premium konforu ve taviz verilmeyen işlevselliğini, elektrikli sürüş keyfi ile benzersiz bir kombinasyonda sundu.

LED FARLAR GÜÇLÜ TASARIM

Concept EQT, ilk bakışta Mercedes-EQ ailesinin yeni bir üyesi. Fakat tasarım da dengeli gövde orantıları ve heyecan uyandıran bir yüzey tasarımı ile dikkat çekiyor. Güçlü omuz çizgisi ve dikkat çekici çamurluk kemerleri aracın güçlü karakterini ve çekiciliğini vurguluyor. LED ön farlara sahip karakteristik siyah ön panel, kusursuz bir şekilde motor kaputuyla bütünleşiyor. Ve Yıldız deseniyle ışıldıyor. Ön panelden, parlak 21 inçlik hafif alaşım jantlara ve panoramik cam tavandan arkadaki elektrikli kaykaya kadar aracın her bir yanında 3D efektine sahip farklı boyutlu yıldızlar göze çarpıyor. Ayrıca hem önde hem de arkadaki LED aydınlatmaları bağlayan birer ışık şeridi de var. Böylece aracın parlak siyah boyasıyla birleştiğinde büyüleyici bir kontrast oluşturarak son derece estetik bir görsel şölen. Ayrıca Mercedes-EQ ailesinin bir üyesi olduğunu vurguluyor.

FERAH İÇ MEKAN VE KULLANIŞLI

Concept EQT (Uzunluk/Genişlik/Yükseklik: 4.945/1.863/1.826 milimetre), üçüncü sıradaki iki tam boy koltuğa rahatlıkla erişim sağlamak üzere için her iki tarafta büyük bir açıklığa sahip sürgülü kapılarla donatılıyor. İkinci koltuk sırasına yan yana üç adet çocuk koltuğu yerleştirilebiliyor. İçine lazerle yıldızlar işlenen panoramik cam tavan, iç mekanı ışıkla dolduruyor. Böylece cam tavanının önden arkaya doğru daralan zarif şişe tasarımı, aracın daha uzun görünmesini sağlıyor. Dik bagaj kapağı geniş bagaja erişimi kolaylaştırıyor. Daha fazla alan gerektiğinde, üçüncü sıradaki koltuklar katlanabiliyor veya tamamen çıkarılabiliyor. Böylece bir çocuk arabası, köpek taşıma çantası veya diğer eğlence ekipmanları için daha fazla alan oluşturulabiliyor.

YENİ T-SERİSİ TÜRKİYE’YE NE ZAMAN GELECEK?

Araç, 2022 yılında pazara sunulacak. Böylece T-Serisi, ticari olarak konumlandırılan ve bu yıl tamamen elektrikli bir versiyonla tanıtılacak; olan Citan ile birlikte markanın hafif ticari araç pazarındaki ürün gamını tamamlıyor. Bunu, bireysel kullanıcılar için tamamen elektrikli bir versiyon takip edecek.