Peugeot Rifter mayıs kampanyası

Peugeot mayıs ayında yeni bir Rifter kampanyası için kolları sıvadı. Rifter 80.000 TL için %0 faiz avantajıyla satışa çıkıyor.

Peugeot mayıs ayında yeni bir Rifter kampanyası için kolları sıvadı. Rifter 80.000 TL için %0 faiz avantajıyla satışa çıkıyor. Benzersiz sürüş keyfi ve en güncel teknolojileri sunan modelleriyle beğeni toplayan PEUGEOT Türkiye, Mayıs ayında hafif ticari araç grubuna özel cazip faiz oranları ve satın alma fırsatları sunuyor. Kampanya kapsamında, güçlü SUV görünümü ve Zenith cam tavan ile segmentinde kuralları değiştiren PEUGEOT Rifter’da 80.000 TL için %0 faiz avantajı öne çıkıyor. Bununla birlikte, üstün yakıt ekonomisi ve efektif yükleme hacimleriyle beğeni toplayan PEUGEOT hafif ticari ailesinin Expert, Partner ve Boxer üyeleri için de 100.000 TL’ye %1,09 faiz avantajı sağlanıyor. Tüm bu ayrıcalıklara ek olarak, 17 Mayıs’a kadar bir PEUGEOT sahibi olan herkese Artı Garanti de hediye ediliyor.

PEUGEOT EXPERT KAMPANYASI

PEUGEOT, hafif ticari araçlar alanında kullanıcılara zengin ürün çeşitliliği sağlıyor. Rifter, sunduğu donanım özellikleri ve SUV görünümlü tasarımıyla hem ticari amaçlı kullanımı hem de aile beklentilerini karşılıyor. Markanın bir diğer başarılı hafif ticari araç modeli Expert, geniş iç hacmi, teknolojisi ve sunduğu binek otomobil konforuyla rakiplerinden ayrılıyor. Model, keyifli seyahatler için ExpertTravellerve ticaretin uzmanları için Expert Van olmak üzere iki farklı seçenekle tüm ihtiyaçlara uyum sağlıyor. PEUGEOTPartner Van ise, kendi sınıfında ilk olan PEUGEOTi-Cockpit® ile yepyeni bir sürüş deneyimi sunuyor ve tasarımıyla tüm bakışları üzerine çekiyor. PEUGEOT Boxer ise minibüs ve Van sınıfında standartların üzerine çıkıyor.