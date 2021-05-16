Citroen, mayıs 2021 kampanyası dikkat çekiyor. Otomobil severlerin karşısına avantajlı kampanyalarla çıkıyor. Citroën C3 modelinde 50.000 TL için 12 ay boyunca 0 faiz veya 5.000 TL nakit alım desteği sunuluyor.

Citroen, mayıs 2021 kampanyası dikkat çekiyor. Citroen, mayıs ayında otomobil severlerin karşısına avantajlı kampanyalarla çıkıyor. Citroën, yaz aylarına yeni bir otomobille girmek isteyenler için çok özel satın alma ve faiz seçenekleri sunuyor. Citroën’in Mayıs kampanyası kapsamında, 167 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışta olan yeni C3 modelinde 50.000 TL için 12 ay boyunca 0 faiz veya 5.000 TL nakit alım desteği geçerli oluyor.Ayrıca, segmentinin en sevilen modellerinden Citroën C5 Aircross SUV’ye 100.000 TL için 12 ay %1,09 faiz fırsatıyla sahip olunabiliyor.Tasarımı, konforu ve teknolojisiyle kompakt hatchback sınıfına SUV havası getiren yeni C4 ise lansmana özel 219 bin TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Yeni C4’te yine ay boyunca 60.000 TL için 12 ay %0,99 faiz oranı geçerli oluyor.

EVDEN ÇIKMADAN OTOMOBİL SAHİBİ YAPIYOR

Citroën, tam kapanma döneminde otomobil sahibi olmak isteyenler için ayrıcalıklı hizmeti ve konforu evlere taşıyor. Kapanma döneminde tercih ettiği Citroën modeliyle ilgili kapsamlı bilgi sahibi olmak isteyen tüketiciler Citroën’in internet sitesine girerek “Bayi Canlı Bağlantı” kısmındaki formu dolduruyor. Bu adımın ardından, kısa süre içerisinde online olarak bayi yetkisiyle canlı görüşme gerçekleştirebiliyor. Markanın en yeni modeli C4’ü tercih edecek olan tüketiciler ise “online ön sipariş” ayrıcalığından faydalanarak kapanma dönemi sonrası araçlarını teslim alabiliyor.