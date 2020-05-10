Salgınla duran üretim ve ticaret hiç kuşkusuz otomotiv sektörünü de etkiledi. Limanlar sevkiyatları durdurdu, bazı ithal modellerin Türkiye’ye gelişinde aksamalar yaşandı. Türkiye’ye gelecek bazı araçlarda aksama yaşandığını söyleyen PSA Türkiye Başkanı Cornuaille “Geminin limana girmesine izin verilmedi. Bir limandan alıp başka bir limana gönderttik, Türkiye’ye ancak öyle getirebildik” dedi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk 3 ayına kriz yıllarına nazaran oldukça iyi başladı. Fakat, pandemi etkisiyle yükselişe geçen pazar yeniden vites düşürdü. Türkiye’nin de dahil olduğu birçok ülkede üretim durdu. Buna paralel olarak limanlarda da sorunlar yaşanmaya başladı. Özellikle ithal modellerin gelişinde aksamalar olurken, Türkiye’de üretilen bazı modeller de limanlardan geri döndü. Bu dönemde Groupe PSA Türkiye, büyük bir atak yaparak hem sipariş edilen araçları çekebildi hem de satılan araçları müşterilere ulaştırmayı başardı. Grup elde ettiği yüzde 29’luk pay ile OEM grup sıralamasında liderliğe yükseldi. Groupe PSA Türkiye Ocak-Nisan döneminde ise yüzde 27 artış gösteren toplam otomotiv sektöründe yüzde 97 büyüme kaydetti ve pazar payını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 puan artırarak yüzde 16,7’ye taşıdı. Aynı dönem içerisinde Grup bünyesinde yer alan Peugeot yüzde 69 büyüme ile nisan ayını lider kapatırken, Opel yüzde 89, Citroën yüzde 209, DS yüzde 298 büyüme kaydetti.

BAZI ARAÇLAR BLOKE OLDU

Mevcut düzene meydan okuyarak iş yapış tarzlarını değiştirdiklerini anlatan Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, bu dönemdeki müşteri ihtiyaç ve beklentilerini iyi okuyarak hızlı, pratik ve akılcı çözümler ürettiklerini söyledi. Cornuaille “22 Mart’a kadar özellikle Batı Avrupa’da panik ortamı vardı. Bu krizle karşı karşıya kaldıklarında bir panik oldu. Bu kriz karşısında bazı ülkeler limanlarını ve gümrük operasyonlarını kapatma kararı verdi. O noktada yaklaşık 3 bin aracımız bir hafta öncesinde üretilmiş ve Türkiye’ye gönderilmeye hazırdı. Şimdi bu araçların bazıları bloke oldu” dedi.

GETİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK

Olivier Cornuaille “Çünkü geminin limana girmesine izin verilmedi veya gümrük yetkilileri çalışmıyordu. Yani bu arada üçte ikisinden fazlası önceden satılmıştı. Bu araçların müşterisi beklemekteydi. Biz müşterilerin beklemekte olduğu araçların Türkiye’ye gelmesine söz vermiştik. Bazı durumlarda limandan alıp başka limana gönderttik, Türkiye’ye oradan gönderttik ki bunu bekleyen C5 Aircross Citroen’ini ya da Peugeot 3008’ini ya da Opel Corsa’sını bekleyen müşterinin bunu almasından emin olduk. Her ne kadar bu salgın olsa bile aracını alsın istedik. Yani bloke olan araçlar Türkiye için üretilmiş, bizim sipariş etmiş olduğumuz, müşterilerin beklemekte olduğu araçlardı. Bunlar bu şekilde getirildi” diye konuştu.

‘İYİ BİR DÖNEMDEYİZ FİYATLAR ARTACAK’

Euro artmaya devam ederse evet, fiyatların yükseleceğini aktaran Olivier Cornuaille “Bunun içinde bir sürü parametre var fiyat artışı için. Vergi seviyesine döneyim. Şu anda pazarda yüzde 60’lık ÖTV limitinin altında kalan çok araç yok. Bu da araç fiyatlarını otomatik olarak yukarı çekiyor. Yani bu kararın hızlıca alınması gerekiyor. Çünkü sonunda piyasaya zarar verecek. Tesisler eski normal düzende devam etmeyecek. Bu birçok araç üreticisinin karşısındaki bir sorun. Birçok üretici kâr edemeyecek ya da çok düşük kârlar elde ediyor olacak. Ve hepsinin fiyatı yükseltme eğilimi olacak. Kurtuluş için önemli bir yol bu. Şimdi bu dönemde fiyatlar hali hazırda euronun arkasından geliyor. Yani iyi bir dönemdeyiz. Fiyatlar muhtemelen euroda olup bitenlere bağlı olarak da artacak” diye konuştu.