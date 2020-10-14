Opel modelleri Ekim 2020 kampanyası için hazır. Opel, Ekim ayında müşterilerine sıfır faiz imkanı sunuyor. Farklı finansman olanakları ile yine iddialı ve heyecan verici bir kampanyaya imza atıyor.

Opel modelleri Ekim 2020 kampanyası için hazır. Opel, Ekim ayında müşterilerine sıfır faiz imkanı sunuyor. Farklı finansman olanakları ile yine iddialı ve heyecan verici bir kampanyaya imza atıyor. Yeni Corsa’ya Ekim ayında, 45.000TL kredi için 15 ay, %0 faiz imkanı var. Ek olarak showroom’lara özel avantajlarla ve 159.400TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Segmentinde ilk defa sunulan IntelliLux LED Matrix Farlar, yaya algılama özelliğine sahip. Çarpışma önleme sistemi, akıllı hız sabitleme sistemi, şerit koruma uyarı sistemi ve trafik işareti tespit sistemi var. En güncel sürüş destek sistemlerini bünyesinde barındırarak her profile hitap eden teknoloji harikası yeni Corsa segmentinde ikinci sıradaki yerini ve iddiasını koruyor.

Opel’in bu yıl müşterileri ile buluşturduğu gözde modellerinden, iddiasını kanıtlamış motoru, dokuz ileri vitesli otomatik şanzıman seçenekleri ve daha da dijitalleşen yenilikçi teknolojileriyle yeni Astra HB modeline ise 222.700TL’den başlayan kampanyalı fiyatlar ile sahip olunabiliyor.

Opel, Ekim ayına özel olarak, C-SUV modeli Grandland X’i 303.900TL’den başlayan fiyatlar ve 70.000 TL kredi için, 15 ay, %0 faiz imkanı ile sunarken, B-SUV segmentindeki oyuncusu Crossland X’i ise 211.300TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunuyor.

Profesyonellerin hem iş hem de özel hayatlarında kullanabildiği, çok yönlü Opel Combo modeline de Ekim ayında, 45.000TL kredi için 15 ay, %0 faiz imkanına ek showroom’lara özel avantajlarla, 170.700TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.