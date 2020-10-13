Yeni Hyundai i20 yeni yüzüne kavuştu. 158 bin 500 liralık fiyat etiketiyle dikkat çeken model artık dizel seçeneğe son verdi. Araçta hibrit ünite kullanılıyor.

Yeni Hyundai i20 kaç para olacağı açıklandı. Hyundai yeni i20 Türkiye’de resmi olarak tanıtıldı. Türkiye’de üretilen yenilenen modelin üretimine Ağustos 2020 sonu itibarıyla başlanmıştı. Dizel motora yeni modelde yer verilmezken bu kez 1.0 litre turbo beslemeli motoruyla beraber ilk kez 48 voltluk hafif hibrit versiyona geçiş yapılıyor. Bu sayede oldukça düşük bir yakıt tüketimi elde edilirken aynı zamanda yeterli performans da sunuluyor. Hyundai’nin yeni nesil modellerinde vurguladığı ayırt edici yeni görünümle sıradanlıktan uzaklaşmak. Böylelikle, Yeni i20’ye dinamik görünümlü ön ve arka tamponlarının yanı sıra yeni radyatör ızgarası da şık bir karakter sağlıyor. Yeni i20 ilk bakışta yeni far grubuyla farklılaşıyor. LED ön ve arka farlar i20’nin çarpıcı ve özgün tasarımını öne çıkartırken, mercekli sis farları ve üçgen havalandırma kanalları da ön bölümde güç temasını oluşturuyor. Kama şeklindeki gündüz sürüş farları ve elmas tarzı ön ızgara ile i20 tasarım bütünlüğüyle dikkat çekerken geriye doğru yükselen omuz çizgisiyle de karakteristik C sütununa ideal bir şekilde uzanılıyor.

BAGAJ HACMİ 51 LİTRE ARTTI

Yeni i20’nin boyu 5 mm uzayarak 4.040 mm’ye, aks aralığı ise 10 mm artarak 2.580 mm’ye çıkarılmış. 1.775 mm’lik genişliği ile ikinci jenerasyona göre 41 mm genişleyen i20, iç mekanında ön sırada 30 mm, arka sırada ise 40 mm ilave omuz genişliği sunuyor. Ayrıca, arka diz mesafesi ise 27 mm artarak 882 mm’ye ulaşıyor. Sportif tasarım felsefesi gereği 24 mm daha alçak bir tavan çizgisine sahip olan aracın bagaj hacmi ise 51 litre artarak 352 litreye çıkmış. İhtiyaç halinde katlanan arka koltuklar ise yatırıldığı zaman toplam 1.165 litre hacim sunuyor.

17 FARKLI RENK KOMBİNASYONU

Kullanıcılarına siyah tavan renk opsiyonuyla beraber 17 farklı renk kombinasyonu sunan Yeni i20’deki 17 inçlik şık jantlar da sportifliği ve dinamizmi artıran bir diğer detay. Donanım seviyesine göre değişkenlik gösteren bu jantlar, Hyundai modellerindeki tasarım farklılığının en büyük mimarlarından biri olarak da öne çıkıyor.

KABİN İÇİ OLDUKÇA YENİLENMİŞ

Bir dizi iyileştirme ile dikkat çeken Yeni i20’nin iç mekanı, araç içerisinde geçirilen zamanın daha kaliteli olmasına olanak sağlıyor. Hyundai tasarımcıları, kabinde yeni ve çekici bir görünüm yaratırken, buna paralel olarak oturma alanının şık oranlarını yansıtmak için yenilikçi, estetik ve teknik çözümler aradılar. İç mekan, usta bir heykeltraşın elinden çıkan bir sanat eserini andırırken her zamankinden çok daha çekici görünüyor. Tasarımın öne çıkan özelliklerinden biri de yüksek ve sürücü odaklı gösterge panelini kaplayan yatay hatlar. Bu özellik ön yüzün kaygan ve geniş görünmesini sağlayarak ona sıra dışı bir görünüm kazandırıyor. Ayrıca, yeni mavi LED ortam ışığı teknolojisi sayesinde geceleri hoş bir iç aydınlatma da sunuluyor. Segmentte ilk defa sunulan kablosuz akıllı telefon yansıtma fonksiyonu, kablosuz şarj ile desteklendiğinde pratikliği de artırmış oluyor. Yeni i20’de yer verilen BOSE ses sistemi de diğer çarpıcı özelliklerden biri.

GÜVENLİK DONANIMINDA ZENGİN

Bunun dışında, Hyundai Smart Sense aktif güvenlik özellikleri de i20’de yerini alıyor. Ön çarpışma önleme yardımcısı ve şerit takip asistanı gibi sürüşe aktif müdahale eden sistemlerin yanında, sürücü yorgunluk uyarısı, uzun far asistanı gibi destek sistemleri de güvenlik adına sunulan donanımlar. Trafik ışıklarında durulduğunda öndeki aracın hareketini uyaran sistem, trafiğin aksamasını da engelliyor. Ayrıca, arka yolcu/eşya uyarısı ise segmentte ilk defa sunuluyor. Arka koltukta telaşla unutulan eşya yada evcil hayvanlar sürücüsüne sesli olarak hatırlatılıyor. Böylelikle, olası hırsızlık gibi talihsizliklerin veya benzeri üzücü olayların yaşanması da önlenmiş oluyor.

1.4 LİTRELİK BENZİNLİ MOTOR

Hyundai, ikinci jenerasyona göre güç paketlerinde de yenilenmeyi tercih etmiş. Daha önce de kullanılan 1.4 litrelik 100 PS’lik atmosferik motor, bu kez 6 ileri manuel veya 6 ileri otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor. 6 ileri otomatik şanzıman, ikinci jenerasyondaki (2014-2020 arası) 4 ileri otomatik versiyona göre yüzde 9’a kadar daha az yakıt tüketimi sağlıyor. Turbo beslemeli 1.0 litrelik benzinli motor ise 7 ileri DCT şanzıman ile tercih edilebilirken, eklenen en önemli özellik ise 48V hafif hibrit sistemi.

HİBRİT MOTORLA GELİYOR

Bu motor 0,4kW gücünde 48 Volt’luk Lityum-İyon bataryaya sahip. Bu batarya, aracın stepne havuzunda konumlandırılmış ve kullanılan sistem 12kW gücündeki hibrit jeneratörü ile kayış sistemini tahrik ediyor. Araçtaki 48V hibrit sistemi, ilk marş harici start esnasında kayışı tahrik ederek motorun ideal yanma öncesi konumuna gelmesini sağlıyor. Böylece, motoru daha erken devreden çıkartmak, daha yüksek devirde devreye almak, motoru rölantiye alarak ya da kapatarak süzülme yapmak mümkün oluyor. Normal 1.0 litre turbo motora kıyasla yüzde 10’a kadar daha az yakıt tüketen bu sistem, B segmentinde bir ilk.

Yeni Hyundai i20 kaç para olacak?

Hyundai Yeni i20’de üç ana (Jump, Style, Elite) üç de opsiyon paketi (Style Plus, Design, Elite Plus) olmak üzere toplam 6 farklı donanım seviyesi bulunuyor. Her türlü kullanım özelliklerine göre ihtiyaçları karşılayabilen bu seçeneklerin ortak amacı maksimum konfor ve pratiklik sunmak. Yeni i20’nin fiyatları 158 bin 500 TL’den başlıyor ve motor seçeneği ile donanıma göre 231 bin TL seviyesine kadar çıkıyor.