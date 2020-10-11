Tedarik sorunu bitti sınıf başkanı geri geldi

Salgınla birlikte üretim ve satış arasındaki tedarik zinciri kopunca, gemisini yürütebilen kaptan oldu. Bu süreçte araç satışında kapanan Avrupa karşısında Türkiye’de iştah artınca, modeller yok sattı tedarik sorunu başladı. SUV segmentinin uzun bir süredir lideri olan Nissan ise İngiltere’de yoğun olan pandemi nedeniyle uzun bir süre araç alamadı. İşlerin yoluna girdiğini söyleyen Nissan Genel Müdürü Doğueri “Maksimum eforla liderliğe geri döndük” dedi.

ALİ YILDIRIM

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını üretimden satışa kadar olan tedarik zincirinin halkalarını kopardı. Pandemi döneminden salgının etkisini çabuk toparlayan kazanırken, araç getirebilen markalar satışlarda üst dilimlere çıktı. Türkiye’de 2 çeker SUV segmentinin yaratıcısı olarak görülen Nissan ise en büyük yarayı pandemi döneminde aldı. Pandemi sürecinde İngiltere fabrikasının üretimi durdurmasıyla pazardaki talebe yetişemeyen marka normalleşmeyle birlikte SUV sınıfında geçtiğimiz ay yeniden birinciliğe oturdu. Nissan Türkiye Genel Müdürü Emre Doğueri, yaşanan tedarik sürecini ve piyasaların ne zaman normale döneceğine dair açıklamalarda bulundu.

FABRİKA KAPANDI ARAÇ GETİREMEDİK

Araç tedariklerini İngiltere’den yaptıklarını hatırlatan Doğueri “Pandemi döneminde dünyada en çok İngiltere etkilendi. Bu yüzden bizim tedarik süreçlerimiz baya bir uzadı. Mart-Haziran 2020’de kayıp oldukça yüksek oldu. Fabrikalarda uzun bir süre kapalı kalınca açıkçası hiç araç getiremedik. Nissan Türkiye içinde büyük bir kayıp gerçekleşti. Pandeminin ilk şokunu atlatınca üretimde de artışlar görülmeye başlandı. Kapasiteler İngiltere’de yüzde 100’e yaklaşınca, bizde araçlarımızı almaya başladık. Temmuz’dan itibaren istediğimiz adetleri almaya başladık” diye konuştu.

EYLÜL AYINDA YENİDEN LİDER OLDUK

Temmuz’da 772 adet satış yaptıklarını söyleyen Doğueri sonraki ayları ise şöyle özetledi: “Bayram ve sonrasında 2 bin 600 ve üzeri araç satışı gerçekleştirdik. Geçen ayda 2 bin 624 adetle lider olduk. Satışların neredeyse yüzde 70’i Qashqai. Böylece pazardan yüzde 18 pay aldık. Maksimum efor sarf ettik. Temmuz’da pazar payımız yüzde 0,9 idi, Ağustos’ta yüzde 3,5 Eylül’de ise yüzde 3,1. Bu satışların birçoğu ön sipariş aldığımız araçlardı. Bir kısmı da taze satışlar idi. Hala ön sipariş almaya devam ediyoruz. Tedarik sistemi tam olarak ayağa kalktı fakat hala istenilen seviyeleri görmüş değil.”

‘ÖTV DEĞİŞİKLİĞİ PLANLARIMIZI ETKİLEMEDİ’

Micra modelinin geçtiğimiz yılın son aylarında Türkiye’ye geldiğini hatırlatan Emre Doğueri “Micra kötü bir döneme denk geldi. Bu model çok talep gören bir model. Ama yeterince tedarik edemeyince hak ettiği yeri bulamadı. Micra tedariğine de tam ulaştığımızda pazar payımızda hızlı artışlar görülmeye başlayacak. Artan fiyatlar ve ÖTV değişikliği planlarımızı çok etkilemedi. Biz istediğimiz rakamlara ulaştık” açıklamasında bulundu.

‘FİYATLAR YÜZDE 12 ARTTI’

ÖTV’li fiyatların kendilerine yüzde 12,4 yansıdığını ve sonrasında segmentler arası kaymaların gerçekleşeceğini söyleyen Emre Doğueri “Örnek vermek gerekirse B-SUV sınıfı C-SUV’dan pay almaya başladı. Bizim de Juke modelimiz önümüzdeki yıl ilk çeyrekte yenilenmiş haliyle tüketicinin beğenisine sunulacak. Yeni Qashqai 2021 sonunda gelecek. Bunun yanı sıra elektrikli araçlar rağbet artıyor. Nissan Leaf’i önümüzdeki yıl getireceğiz. Artık ürün gamları yüzde 100 benzine doğru dönüyor. Dizel hayatımızdan yavaş yavaş çıkıyor. Eylül ayı bir geçiş dönemiydi o yüzden rakamların gün geçtikçe oturmasını bekliyoruz. Gelecek sene için de 800-850 bin adet bantlarını konuşabiliriz” ifadelerini kullandı.