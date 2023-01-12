Yeni Citroen C4 X ile rekora gazlayacak

Yeni Citroen C4 X Türkiye’de yola çıktı. Global lansmanı İspanya Madrid şehrinde yapılan model aynı anda tüm dünyada satışa çıktı. Benzinli, dizel ve elektrikli olarak 3 farklı motor tipiyle satışa sunulan modelin başlangıç fiyatı 722 bin lira olarak belirlendi. Modelin en fazla satılacağı ülke ise Türkiye olacak.

ALİ YILDIRIM

Yeni Citroen C4 X Türkiye’de yola çıktı. Global lansmanı İspanya Madrid şehrinde yapılan model aynı anda tüm dünyada satışa çıktı. Benzinli, dizel ve elektrikli olarak 3 farklı motor tipiyle satışa sunulan modelin başlangıç fiyatı 722 bin lira olarak belirlendi. Modelin en fazla satılacağı ülke ise Türkiye olacak. Bizim de İspanya’da kullanma fırsatı bulduğumuz model, sanki 3 farklı karoseri bir araya getirmiş gibi. Hem coupe hem sedan hem de crossover tasarıma sahip olan otomobilin hitap ettiği kesim oldukça geniş. Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım “Yenilenen model yelpazemize ek olarak markamızın yüksek adetlere ulaşmasındaki kilit modelimiz Citroën C4 X’i, lansman anından itibaren hem benzinli hem dizel motor seçeneklerinin yanı sıra %100 elektrikli versiyonunu da aynı anda satışa sunarak ülkemizde bir ilke imza atıyoruz. Böylelikle otomobil severlere daha önce sunulmamış bir seçme özgürlüğü sağlıyoruz. Sadece geniş motor seçenekleriyle değil, 4 farklı donanım paketi ve özgün tasarımıyla da Citroën C4 X ve elektrikli ë-C4 X, müşterilerin bakış açısına göre konumlanan bir otomobil olacak. Yeni Citroën C4 X ve elektrikli ë-C4 X, kompakt 4 kapılı otomobil ile kompakt SUV tasarım kodlarının birleştirerek, sınıflar arası yepyeni bir tür olarak otomobil severlerin kalbini fethetmek için yollara çıkıyor” dedi.

4 FARKLI DONANIMLA GELDİ

Citroën C4 X’te Feel, Feel Bold, Shine ve Shine Bold olmak üzere 4 farklı donanım paketi sunulurken elektrikli ë-C4 X sadece, en yüksek donanım seçeneği olan Shine Bold versiyonuyla tercih edilebiliyor. Tüm modellerde ABS, ESP, lastik basınç uyarısı, yokuş kalkış desteği, acil durum yardımı, ön, yan ve perde hava yastıkları, hız sabitleyici ve limitleyici, sürücü yorgunluk uyarı sistemi, ön ve arka elektrikli camlar, otomatik ön farlar, 6-yöne ayarlanabilen sürücü koltuğu, 1/3’e 2/3 katlanır arka koltuklar, yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon standart olarak sunuluyor. Donanıma bağlı olarak, şerit konumlandırma asistanı, uzun far asistanı, açılır tavan, LED gündüz farı ve ışık imzası, ECO-LED ön farlar, arka karartılmış cam, anahtarsız giriş ve çalıştırma, 10 inçlik renkli dokunmatik TFT ekran, 5 inçlik dijital gösterge, kablosuz Carplay ve Android Auto, navigasyon, Head-up Display ekran, 6-yöne ayarlanabilen yolcu koltuğu, ön ısıtmalı koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi ve akıllı tablet desteği gibi donanımlar ile Citroën C4 X model ailesi kişiselleştirilebiliyor.

360 KİLOMETRE MENZİLLİ ELEKTRİKLİ C4 X

Citroën C4 X model ailesi, aynı anda elektrikli dahil olmak üzere 3 farklı güç ünitesiyle yollara çıkan ilk model olma ünvanıyla da dikkat çekiyor. Citroën C4 X’in 1.2 PureTech motoru, 6 ileri manuel şanzıman ile 100 HP güç ve 205 Nm tork sunarken, EAT8, 8 kademeli otomatik şanzıman ile 130 HP güç ve 230 Nm tork değerlerine sahip. Dizel cephesinde 1.5 litrelik BlueHDI, 130 HP güç ve 300 Nm tork değerlerini, yüksek performans ve verimliliğinin en iyi sağlandığı EAT8, 8 kademeli otomatik şanzıman ile birleştiriyor. Citroën C4 X modellerinin ortalama yakıt tüketimleri 4,3 ile 4,9 lt/100 km ortalamada (WLTP) gerçekleşiyor. Citroën elektrikli ë-C4 X ise 136 HP güç ve 260 Nm tork değerleri sunuyor. 50 kwh’lık batarya kapasitesiyla, hız şarj istasyonlarında (Hızlı DC-100 kW) 30 dakikada yüzde 10’den yüzde 80 seviyesine kadar şarj edilebiliyor. 50 kW’lik hızlı şarj istasyonlarına bu süre 55 dakika. 7.4 kW’lık hızlandırılmış (AC) istasyonlarında yüzde 100 batarya doluluk oranına 7,5 saatte ulaşılabiliyor. Enerji tüketimi 15,3 kwh/100 km olan Citroën elektrikli ë-C4 X’in menzili 360 km.

510 LİTRELİK BAGAJ İYİ GİZLENMİŞ

Arka tasarım, 510 litrelik büyük bagajı kapsamak için gereken uzunluğu ustalıkla gizliyor. Arka tampona doğru kıvrılan bagaj kapağının arka paneli, üstteki entegre spoyler, ince kıvrımlar ve merkezi Citroën yazısı, modern ve dinamik bir görünüm sergiliyor. Dikkat çekici yeni LED stop lambaları, bagaj kapağının çizgilerini taşıyor, köşeleri kaplayarak otomobilin yan tarafında devam edip arka kapıdan önce ok şeklini alıyor ve yine dikkat çekici ön farların tasarımını tamamlayarak siluetin dinamizmini güçlendiriyor. Arka tamponun alt eklentileri, koruma ve dayanıklılık için mat siyah parçalar ile kaplanıyor. Parlak siyah eklentiler, zarif ve modern bir görünüm yaratırken, özgün yan oyuklar C4 X ve elektrikli ë-C4 X’in sağlam hissini yansıtıyor.

FERAH BİR YAŞAM ALANI SUNABİLMİŞ

İç mekanda yeni bir yaşam alanı sunulurken, oldukça fazla saklama gözlerine yer verilmiş. 16 adede kadar açık veya kapalı bölme ile toplam 39 litrelik bir depolama hacmi sunuyor. Aynı zamanda otomobilde tablet ve akıllı cihaz sabitleme gereçleri de bulunuyor. Sağ yolcu koltuğunun önünde yer alan ufak bir alanda buna ulaşmak mümkün. Ön ve arka koltuklarda seyahat etmek oldukça rahat. Ve aynı zamanda arka koltukların eğimi facelift tasarıma rağmen baş ve diz mesafesi konusunda yeterli alan sunabilmiş.

YÜZDE 10 İLE 50 KİLOMETRE YAPTIK

Benzinli ve dizel modellerde çok tüketim testi yapamasak da elektrikli C4 X ile oldukça vakit geçirdik. Yaklaşık 50 kilometrelik İspanya rotasında 50 kWh bataryaya sahip olan modelin sadece yüzde 15’ini kullandık. Ağırlıklı olarak Madrid trafiğinde geçirdiğimiz zamanda 340 kilometre gösteren menzilin sadece 55 kilometresini kullanmış olduk. Araç aynı zamanda sessizliği ve yalıtımıyla da bizden tam not aldı.