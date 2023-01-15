Avrupa’da gittikçe sertleşen emisyon kuralları, üreticileri elektrikli araç üretimine mecbur bıraktı. AB’nin içten yanmadan çekilmesiyle birlikte gözler Türkiye’ye çevrilince ülke kilit pazar haline geldi. Avrupa’daki ciddi regülasyonların pazarı pasif hale getirdiğini söyleyen Citroen CEO’su Cobee, Türkiye’nin daha hızlı çözüldüğünü söyledi. Cobee “Türkiye içten yanmalı motorda birinci pazarımız olacak. Kapasiteyi Türkiye gibi, İsrail gibi, Akdeniz ülkelerine vermeyi planlıyoruz” dedi.

ALİ YILDIRIM-İSPANYA

Avrupa pandemiden sonra hızlı bir değişime girerken, alınan sert emisyon kararları otomotiv üreticilerini hızlı bir şekilde dönüşümünü hızlandırdı. Verilen sert cezalar 2025 yılında yürürlüğe girecek yeni standartlar, üreticilerin elektrikli araç satışlarını hızlandırdı. Bu yüzden markalar ellerinden geldiği kadar içten yanmalı motorların satışını kısıtlamaya başladı. Avrupa’da satılamayan modellerin bu yüzden ihracatına da önem verilirken, Türkiye’de içten yanmalı motor seçeneğinde kilit pazarlardan biri. Citroen C4 X’in İspanya’da gerçekleştirilen lansmanında sorularımızı cevaplayan Citroen CEO’su Vincent Cobee ve Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, Türkiye pazarı hakkında dikkat çeken mesajlar verdi. C4 X ile Türkiye’nin birinci pazar olacağının altını çizen Cobee, Avrupa’da ciddi regülasyonlar olduğunu bu yüzden Avrupa pazarının biraz daha pasif olduğunu anlattı. Türkiye’nin böyle olmadığını ifade eden Cobee, ülkenin daha hızlı çözüldüğünü paylaştı.

14 AVRUPA PAZARINDA

SADECE ELEKTRİKLİ SATACAĞIZ

İçten yanmalı araç satışında Citroen’in Türkiye’de birinci pazar olacağını belirten Cobee “Dolayısıyla içten yanmalı motorlardaki kapasiteyi Türkiye gibi, İsrail gibi, Akdeniz ülkelerine vermeyi planlıyoruz. Fas ve Japonya da buna dahil olacak. Doğal olarak Türkiye desteklenecek bu anlamda. Avrupa’da çok ciddi bir ekonomik kriz beklentisi var. Elektrikli araçlara geçileceği aşikar. İçten yanmalı motorlar azaltılacak” dedi. Türkiye’nin potansiyeline inandıklarını vurgulayan Cobee şöyle devam etti: “Avrupa pazarında C4 X’in yüzde 60’ı elektrikli olur. 14 Avrupa pazarında sadece elektrikli olarak satacağız. İçten yanmalı motorların satışındaysa Türkiye birinci pazar konumuna gelecektir. İspanya’ya göre Türkiye’nin daha büyük olacağına inanıyorum. İspanya da bu motorlar için halen büyük bir pazar ancak Türkiye’nin potansiyeli daha fazla.”

İÇ PAZAR GÜÇLENİRSE ÜRETİM DE YAPARIZ

Üretim yapılabilmesi için iç pazarın güçlenmesi gerektiğini söyleyen Vincent Cobee, ancak o zaman yatırımın masaya gelebileceğini aktardı. Cobee “Türkiye’de üretim yapabilmemiz için iç pazarda ilk 5’e ve girmemiz lazım 80 bin adetlik iç pazara ulaşmamız gerekiyor. Ancak o zaman üretimi gündemimize alabiliriz. Bu bir hayal değil, zaman içerisinde gerçekleşebilecek bir süreç olacak” dedi. Selen Alkım ise bu yıl hedefin 49 bin 250 adet olduğunu 80 binlik adetlerin 2025 yılında ulaşacaklarını vurguladı. Alkım “Aslında bakıldığında bu hedef bize çok uzak değil. Avrupa’daki ekonomik krizden Türkiye’de etkilenecek. Orada duran satışlar burada devam edecek ve satışlar artacak aynı zamanda AB elektrikliye geçiş sürecini hızlandırdı. Bu yüzden Türkiye içten yanmada gaza basacak” diye konuştu.

ÇOK NET SÖYLÜYORUM

TÜRKİYE PAZARI KÂRLI DEĞİL

Türkiye pazarını anlamanın oldukça zor olduğunu söyleyen Vincent Cobee “İlginç bir pazar. Hiç beklenmedik olaylar gördüm. Elektrikli AMİ’yi getirdik. Hiç başarı beklemiyordum ama yok sattık. Ama şu da bir gerçek bunu çok net söylüyorum. Türkiye pazarı kârlı değil. Satıyoruz ama kâr yok. Çünkü rekabet yüksek. Yaşlı araç parkı büyük. Ve yerli üreticiler var. Vergi politikası da oldukça karışık. AMİ’nin Avrupa fiyatıyla Türkiye fiyatı arasındaki fark da bunu gösteriyor” açıklamasında bulundu.

‘AMİ SATIŞLARI 3 KATINA ÇIKACAK’

Geçen yılı değerlendiren Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, hedeflerinin 2022’de 40 bin adet olduğunu fakat tedarik sorunları nedeniyle bu adetlere ulaşılamadığını aktardı. Alkım “Maalesef tedarik sıkıntıları sebebiyle 29 bin adet civarında 2022 yılını tamamladık. Bu rakamın içinde tabii ki AMİ’yi saymıyorum. 29 bin adetlik satışın yaklaşık 22 bini binek otomobil, yaklaşık 7 bin tanesi ise ticari araçtı. Tabii bu rakama bir de AMİ satışlarını da eklediğimizde 2022 yılında toplam satışlarımız 30 bin seviyesine ulaşıyor. Hafif ticari araçlarda 2022 yılında yüzde 11 oranında büyüdük. Bu bizim için güzel bir sonuç. Baktığınız zaman global sıralamada total satışlarda yedinci ülkeyiz ama ticari araçlarda markalar ülkeler sıralamasında beşinci sıradayız, o da güzel bir sonuç oldu bizim için. Keşke daha çok tedarik olsaydı çok daha yüksek sonuçlara ulaşırdık. 2023 yılında Citroen Türkiye olarak binek ve ticaride toplam hedefimiz 49.250 adetlik satışa ulaşmak. Bir de bunun üzerine 3 bin adet AMİ satışı gerçekleştirmek. O zaman da markanın toplam satışı 50 bin adet seviyesinin üstüne çıkıyor” dedi.

‘SATIŞLARIN 5’TE BİRİ YENİ C4 X OLACAK’

Yeni C4 X’in toplam satış hedefleri içinde önemli bir payı olduğunu ifade eden Selen Alkım şöyle konuştu: “Sattığımız her 5 Citroen modelinden biri yeni C4 X olacak. 2023 yılında 10 bin adet civarında C4 X satabilmeyi amaçlıyoruz ama burada çok daha ciddi bir potansiyel var diye öngörüyoruz. Tedarik alabilirsek yeni C4 X’ten 2023 yılında 15 bin adet kadar satabileceğimizi de düşünüyoruz. Ayrıca C4 X için perakende müşterisi kadar filo potansiyelinin de çok yüksek olduğunu söylemem gerek. Yani ek adet alırsak hem perakende hem filoyu güçlendirebiliriz.”

‘ELEKTRİKLİNİN PAYI YÜZDE 10’

Citroen C4 X ile bir ilke imza attıklarını ifade eden Selen Alkım, benzinli, dizel ve elektrikli modellerini bir arada sunduklarını söyledi. Alkım “Bunun da muazzam bir seçme özgürlüğü sunacağını düşünüyoruz. Yeni C4 X satışlarının yüzde 10’unun e-C4 X yani yüzde 100 elektrikli versiyon olmasını bekliyoruz. Bununla birlikte benzinli versiyonunun yüzde 55, dizelin ise yüzde 35 paya sahip olmasını bekliyoruz” dedi.

‘1000 ADET GELDİ FİYATI BELLİ OLMADAN BİTTİ’

Yeni Citroen C4 X Türkiye’de yola çıktı. Global lansmanı İspanya Madrid şehrinde yapılan model benzinli, dizel ve elektrikli olarak 3 farklı motor tipiyle satışa sunuldu. Aracın başlangıç fiyatı 722 bin lira olarak belirlendi. Bizim de İspanya’da kullanma fırsatı bulduğumuz model, sanki 3 farklı karoseri bir araya getirmiş gibi. Hem coupe hem sedan hem de crossover tasarıma sahip olan otomobilin hitap ettiği kesim oldukça geniş. Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım “İlk parti stoklarımız şimdiden neredeyse bitti. Bin adet ön sipariş almıştık. Daha fiyatı belli olmadan ön siparişle sattık” dedi.