Artık Avrupalı bile ürettiğini kendi ülkesinde satamıyor. Bu nedenle Türkiye’deki yerli üreticilerin ve aynı zamanda tedarikçilerin mecburi olarak tek yön istikameti bulunuyor. OSD Başkanı Eroldu “Alternatif yakıtlı araçların üretiminin Türkiye’de artırılması gerekiyor. Türkiye otomotiv sanayisi açısından bu bir tercih değil, zorunluk. 2025 sonrasında Avrupa’daki hedeflere uyum sağlayacak ürünlerle çıkmamız lazım” dedi.

Avrupa yeni regülasyonlarla birlikte artık elektrikli araç satışına daha fazla ağırlık verirken, Türkiye’nin de buna ayak uydurması gerekiyor. Ülkede üretilen araçların neredeyse yüzde 90’ı içten yanmalı olurken, artık Avrupalı bile ürettiğini kendi ülkesinde satamıyor. Bu nedenle Türkiye’deki yerli üreticilerin ve aynı zamanda tedarikçilerin mecburi olarak tek yön istikameti bulunuyor. Alternatif pazarlara da odaklanan yerli üreticiler, Avrupa’yı da kaybetmek istemiyor. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, geçen cuma düzenlediği basın toplantısıyla otomotiv sanayinin 2022 sonuçlarını paylaşırken, sektörün 2023 yılına yönelik hedeflerini ve öncelikli gündemlerini açıkladı. Eroldu, hem Avrupa pazarını korumak hem de Türkiye’nin 2053 yılındaki net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmak için bu yıl en önemli gündemlerinin yeşil dönüşüm olacağını söyledi.

BU BİR TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK

Eroldu, otomotivcilerin en önemli ihracat pazarı Avrupa’nın emisyon azaltma konusunda koyduğu hedeflere uyum sağlamak zorunda olduğuna dikkat çekerek “Alternatif yakıtlı araçların üretiminin Türkiye’de artırılması gerekiyor. Türkiye otomotiv sanayisi açısından bu bir tercih değil, zorunluk. 2025 sonrasında Avrupa’daki hedeflere uyum sağlayacak ürünlerle çıkmamız lazım. Bunu da yapacağız” dedi. Şirketlerin hedef pazara göre üretim yapacağını ifade eden Eroldu şöyle devam etti: “Hedef pazarı Kuzey Avrupa ise o zaman elektrikli araç üretmek zorundasınız. Batı Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Rusya coğrafyasıysa hem elektrikli hem içten yanmalı yapacaksınız. Ama hepsini yapmak zorundasınız artık. Şimdi Euro7 ile beraber zaten içten yanmalı motor bulunurluğu çok büyük sorun olacak. Türk otomotiv sanayinin bütün bu teknolojilere uyum sağlama zorunluluğu var.”

‘EN BÜYÜK POTANSELİMİZ RUSYA ŞU AN OYUN DIŞI’

“İhracatta yeni pazarlara ihtiyacımız var” diyen Cengiz Eroldu “Fakat tabii ihracatta yeni pazarlar derken bizim tabii en büyük potansiyelimiz Rusya. O da maalesef şu anda oyun dışında. İran bir diğer potansiyel. O da oyun dışında. Şimdi öyle bakınca Afrika ülkeleri, Ortadoğu gibi pazarlar geliyor. Tabii oralara da hepimizin farklı farklı oyun kurguları var. Oralara girip oradaki penetrasyonumuzu artırmaya çalışıyoruz. Orada bir avantajımız da var. Şimdi Avrupa az evvel konuştuğumuz gibi Euro 7’ye doğru gidip farklı teknolojilere geçince o diğer pazarlar aslında o teknolojilere ihtiyacı olmayan pazarlar ve o teknolojileri satın alacak şeyde değiller. Orada farklı teknolojiler lazım. Orada da bize farklı fırsatlar çıkabilir diye düşünüyoruz. Çünkü oralarda büyüme potansiyeli var. Onu da yapmak zorundayız zaten. Türkiye pazarı bizim yatırım fizibilitemiz açısından önemli. Biz eğer belli miktarda ürettiğimizde Türkiye’de satabilirsek otomotiv sanayi olarak hangi ürün olursa olsun. İşlerin, bu yatırımların fizibıl çıkması anlamında Türkiye pazarının katkısı çok önemli. Ben hep şeyi söylüyorum hani asıl teşvik pazar aslında. Bizim genç nüfusumuz da belli bir potansiyelimiz var. Dolayısıyla o açıdan pazarın büyütülmesi önemli” dedi.