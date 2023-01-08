Avrupalı üreticileri Çin korkusu sardı

Uzun yıllardır dünya pazarında oldukça egemen bir yapıya sahip olan Avrupalı otomotiv üreticileri, Çinli elektrikli otomobil markalarının kıskacı altında kaldı. Yüksek maliyetlere yenilen üreticiler yüksek kârlılıklardan da feragat etmeyince, ucuz ve kaliteli yeni markalar büyük bir boşluktan yararlanmaya başladı. Özellikle elektrikli araçlar konusunda kendilerini geliştiren Çinli üreticiler daha şimdiden Avrupa’yı sardı. Avrupalı otomotiv yöneticileri ise şimdiden ‘korkunç bir mücadele’ uyarısı yaptı.

ALİ YILDIRIM

Uzun yıllardır dünya pazarında oldukça egemen bir yapıya sahip olan Avrupalı otomotiv üreticileri, Çinli elektrikli otomobil markalarının kıskacı altında kaldı. Birkaç sene öncesine kadar kimse elektrikli araçlardan bile bahsetmezken, şimdi dünya sadece bunları konuşuyor. Artık içten yanmalı araçlar gözden düşerken, yeni favori kablolu otomobiller oluyor. Bu süreçte birçok Avrupalı üretici işin ucunu sıkı tutarken, aynı zamanda artan maliyetlerden dolayı da istenilen kârlılıklara çok ulaşabilmiş değil. Fakat diğer tarafta Çinliler beklenenden hızlı bir gelişim kaydediyor. Eskiden Çinli denilince kalitesiz ve güvenliksiz modellerden bahsedilirken, kendisini oldukça geliştiren Çinliler artık Avrupalı üreticilerin de korkulu rüyası oldu. Beş yıldızlı Euro NCAP derecelendirmeleri, 2006 ve 2007’deki korkunç çarpışma testi başarısızlıklarının Çin’den gelen araçların güvensiz olduğu izlenimini yaratmasının ardından, Avrupa’nın Çin yapımı otomobillerin kalitesiyle ilgili artık endişelerinin üstesinden gelmenin anahtarı olarak görülüyor. Birçok Çinli üreticiyle de ortalık geliştiren Avrupalılar, Çin’in dünyaya yayılmasından oldukça rahatsız.

KORKUNÇ BİR MÜCADELE

Stellantis CEO’su Carlos Tavares, bu rahatsızlığını her defasında dile getiriyor. Avrupalı politikacılara seslenen Tavares, Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa’ya girişi için bir önlem alınmaz ise ‘korkunç bir mücadele’ olacağını kaydetti. Aynı zamanda Tavares, Avrupa otomobil endüstrisinin Çin’den artan rekabet karşısında üretim kapasitesini büyük ölçüde azaltmak zorunda kalabileceğini de paylaştı. İtiraf gibi açıklamalarda bulunan Tavares, Çinli şirketlerin rekabetçi ve agresif fiyatlı araçlarla Avrupa’da büyüdüğünü de sözlerine ekledi. Tavares şöyle devam etti: “Avrupa ve Çin araçları arasındaki fiyat farkı çok fazla. Mevcut durumda bir şey değişmezse orta sınıf Avrupalı müşteriler giderek Çin modellerine yönelecek. Avrupa’da birçok insanın satın alma gücü gözle görülür şekilde düşüyor. Avrupa’daki yönetmelik, Avrupa’da üretilen elektrikli arabaların Çin’de üretilen benzer araçlardan yaklaşık yüzde 40 daha pahalı olmasını sağlıyor.”

‘PAHALI OLMAYAN GÜVENİLİR ARAÇLAR SATMALIYIZ’

Eski Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard, 2020 yılında söylediği sözler gündem olmuştu. Endişeli olduğunu söyleyen Senard “Hem Avrupa’da hem de Avrupa dışında vahşi bir rekabet ile karşı karşıyayız. Pazardaki yeni rakiplerimize karşı koymak için hızlı adımlar atmalıyız. Bunun için de pahalı olmayan fakat güvenilir araçlar satmalıyız” demişti.

UZAK DOĞU’DAN ELEKTRİKLİ ARAÇ İHRACATI REKOR KIRDI

Çin’den elektrikli araç ihracatı Kasım ayında iki kattan fazla artarak aylık rekor kırdı ve çoğunlukla üretimi ülkeye dağıtan Avrupalı otomotiv üreticileri tarafından desteklendi. Ülkenin gümrük idaresinden alınan verilere göre, Çin’deki otomobil üreticileri Kasım ayında bir yıl öncesine göre yüzde 165 artışla 3,2 milyar dolar değerinde elektrikli araç ihraç ederek şimdiye kadarki en yüksek aylık toplama ulaştı. Belçika ve İngiltere gibi Avrupa ülkeleri, sevkiyatların yaklaşık yüzde 70’ini alarak en büyük ithalatçılar oldu. Elektrikli binek araç ihracatı, iki ay üst üste toplam otomobil sevkiyatının yarısından fazlasını oluşturdu ve Kasım ayında 6 milyar dolarlık rekor bir ihracat kaydetti.

AVRUPALI TESTLERDEN BAŞARIYLA GEÇİYORLAR

Eski kalitesiz Çinli algısından da kurtulmak için mesai harcayan Uzak Doğulu üreticiler, güvenlik testlerinden de yüksek not almaya başladılar. Yüksek teknoloji özelliğine sahip daha uygun fiyatlı araçlarla Avrupalı sürücüleri ve büyük kurumsal müşterileri kazanmak için oldukça hızlı bir program başlattılar. Sadece son birkaç ayda, Çinli elektrikli otomobil üreticileri EuroNcap testlerinden de başarıyla geçti. Avrupa’nın baz aldığı testler sonucunda, birçok model ülke pazarına da girmeye hak kazandı. Çinli EV üreticisi Xpeng Başkanı Brian Gu “Tüm Çinli EV üreticileri, Avrupa pazarında daha rekabetçi olabilmek için Euro NCAP beş yıldızlı derecelendirmelerini elde etmek istiyor” dedi.

BYD AB PAZARINA DAHA ÇOK MODEL SÜRECEK

Kısa bir süre içinde adından oldukça söz ettiren Çinli otomotiv üreticisi BYD de bu gelişimi gösteren markalardan biri. Çin’in neredeyse en iyisi olan BYD şu sıralar Tesla ile de ülkede yoğun rekabet içerisinde. Hatta Tesla Çin ile daha fazla rekabet edebilmek için tüm dünyada artan maliyetlere rağmen ülkede model fiyatlarını aşağı yönlü revize etti. BYD Avrupa Genel Müdürü Michael Shu, BYD’nin Avrupa pazarında üç model piyasaya sürdüğünü ve bu yıl daha fazla modeli yollara çıkaracaklarını aktardı. Aynı zamanda daha fazla pazar ekleyeceğini ve bunların hepsinin en yüksek güvenlik derecelerine sahip olması gerektiğini söyleyerek “Beş yıldızlı bir derecelendirmenin çok temel bir gereklilik olması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

‘İYİ BİR OTOMOBİL YAPILMIŞSA

NEREDE ÜRETİLDİĞİNİN ÖNEMİ YOK’

Great Wall Motor’un Ora Funky Cat’i ise bu yıl İngiltere, Almanya, İrlanda ve İsveç’te piyasaya sürülecek. İngiltere’de yaklaşık 36 bin dolar seviyesinde olan model, Alman üreticinin bazı elektrikli modellerinden oldukça ucuz. Hatta Funky Cat’in özellikleri arasında oturma tercihlerini saklamak için yüz tanıma, sürücü yardım sistemleri, ters kamera ve kablosuz telefon şarjı yer alıyor. GWM’nin ORA markasının Birleşik Krallık Satış ve Pazarlama Müdürü Toby Marshall, bir araba iyi yapılmışsa, özelliklerle doluysa, yüksek güvenlik derecesine sahipse ve rekabetçi bir fiyata sahipse, artık nerede üretildiğinin bir önemi olmadığını söyledi.

‘BÜYÜK FIRSAT VAR’

Çin’in bilinen en eski markalarından biri olan Geely de elektrikli Zeekr markasını geçen yıl tanıtmıştı. Bu sene elektrikli araç satışlarını ikiye katlamaya hazırlanan markanın asıl hedefi Avrupa. Yaklaşık 43 bin 600 dolar fiyatla satılan 001 modeli, giderek daha rekabetçi hale gelen Çin pazarında Tesla’nın Model Y crossover’ı ve diğer lüks modelleriyle rekabet ediyor. Tesla, Zeekr gibi Çinli markaların artan rekabetiyle karşı karşıya kaldığı için Çin’de fiyatları düşürdü ve üretimi kıstı. Aralık ayında Tesla satışları beş ayın en düşük seviyesine geriledi. Zeekr CEO’su Andy An, Zeekr’in Avrupa’da büyüme fırsatı gördüğünü söyledi.