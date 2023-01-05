2023’te ilginç bir yıl bizi bekliyor

2022 yılının en çok satan otomobil markaları belli oldu. ODMD satış ödülleri gecesinde konuşan Başkan Ali Haydar Bozkurt “2023’te de ilginç bir yıl bizi bekliyor. Otomotivde tahminler çok zor. Yarının tahminini bile yapmak suya yazı yazmaktan öteye geçemez. O yüzden geçen yılla hemen hemen aynı bir 2023 ile karışılacağız” dedi.
ALİ YILDIRIM
2022 yılının en çok satan otomobil markaları belli oldu. Otomotiv sektörünün en dikkat çeken, kapsamlı ve prestijli organizasyonu olan “ODMD Satış ve İletişim Ödülleri, 2022 Gladyatörleri” bu yıl da güçlü bir rekabete sahne oldu. Sektörün “en”lerinin belirlendiği gecede, kazanan en başarılı markalar ve çalışmaları heyecanlı ve görkemli bir törenle ödüllerini aldı.
YARININ TAHMİNİNİ YAPMAK
SUYA YAZI YAZMAYA BENZER
Gecede konuşma yapan ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt bu yıl on üçüncüsü düzenlenen Satış ve İletişim Ödülleri, ODMD Gladyatörlerine katılan tüm adayları ve etkinliği düzenleyenleri tebrik ederken 2023 yılına dair temennilerini de paylaştı; “Öncelikle 2023 yılının herkes için başta barış, sağlık ve huzur dolu bir yıl olmasını temenni ederek başlamak istiyorum. 2023’te de ilginç bir yıl bizi bekliyor. Otomotivde tahminler çok zor. Yarının tahminini bile yapmak suya yazı yazmaktan öteye geçemez. O yüzden geçen yılla hemen hemen aynı bir 2023 bizi bekliyor” dedi.
EN HIZLI BÜYÜYEN TİCARİ ARAÇ MARKASI
Renault
EN HIZLI BÜYÜYEN OTOMOBİL MARKASI
Cupra
EN ÇOK SATILAN HAFİF TİCARİ ARAÇ MODELİ
Ford Courier
EN ÇOK SATILAN OTOMOBİL MODELİ
Fiat Egea
EN ÇOK SATILAN HAFİF TİCARİ ARAÇ MARKASI
Ford
EN ÇOK SATILAN OTOMOBİL MARKASI
Fiat
EN ÇOK SATILAN OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ MARKASI
Fiat
İLETİŞİM ÖDÜLLERİ
Yılın Dergi Uygulaması: Land Rover – Defender Dergi İlanı
Yılın Radyo Uygulaması: Hyundai – 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Yılın Outdoor Uygulaması: Dacia – Otomobilsiz Kent Günü
Yılın Dijital Deneyim Uygulaması: Ford – Türkiye Dijital Stüdyo Metaverse Projesi
Yılın Gazete Uygulaması: Jeep – Çengel Bulmaca
Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: BMW – Contemporary İstanbul & Jeff Koons Ziyareti
Yılın Sosyal Medya Uygulaması: Volkswagen – Volkswagen Tutkunuyum Demeden, Volkswagen Tutkunu Olduğunu Anlat. #Loveswagen
Yılın TV Uygulaması: Mercedes – EQ & Kıvanç Tatlıtuğ
Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Mercedes – EML’miz Geleceğin Yıldızı
Yılın Sürdürülebilirlik Projesi: Borusan Otomotiv – Anahtar Kadında
Yılın Entegre İletişim Kampanyası: Toyota – Corolla Cross Hybrid Lansmanı
Yılın Jüri Özel Ödülü: Toyota – Özel Olimpiyatlar Türkiye Karma Basketbol Projesi
Yılın Basın Lansmanı: Dacia – Jogger Lansmanı