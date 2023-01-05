2023’te ilginç bir yıl bizi bekliyor

2022 yılının en çok satan otomobil markaları belli oldu. ODMD satış ödülleri gecesinde konuşan Başkan Ali Haydar Bozkurt “2023’te de ilginç bir yıl bizi bekliyor. Otomotivde tahminler çok zor. Yarının tahminini bile yapmak suya yazı yazmaktan öteye geçemez. O yüzden geçen yılla hemen hemen aynı bir 2023 ile karışılacağız” dedi.

ALİ YILDIRIM

2022 yılının en çok satan otomobil markaları belli oldu. Otomotiv sektörünün en dikkat çeken, kapsamlı ve prestijli organizasyonu olan “ODMD Satış ve İletişim Ödülleri, 2022 Gladyatörleri” bu yıl da güçlü bir rekabete sahne oldu. Sektörün “en”lerinin belirlendiği gecede, kazanan en başarılı markalar ve çalışmaları heyecanlı ve görkemli bir törenle ödüllerini aldı.

YARININ TAHMİNİNİ YAPMAK

SUYA YAZI YAZMAYA BENZER

Gecede konuşma yapan ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt bu yıl on üçüncüsü düzenlenen Satış ve İletişim Ödülleri, ODMD Gladyatörlerine katılan tüm adayları ve etkinliği düzenleyenleri tebrik ederken 2023 yılına dair temennilerini de paylaştı; “Öncelikle 2023 yılının herkes için başta barış, sağlık ve huzur dolu bir yıl olmasını temenni ederek başlamak istiyorum. 2023’te de ilginç bir yıl bizi bekliyor. Otomotivde tahminler çok zor. Yarının tahminini bile yapmak suya yazı yazmaktan öteye geçemez. O yüzden geçen yılla hemen hemen aynı bir 2023 bizi bekliyor” dedi.

EN HIZLI BÜYÜYEN TİCARİ ARAÇ MARKASI

Renault

EN HIZLI BÜYÜYEN OTOMOBİL MARKASI

Cupra

EN ÇOK SATILAN HAFİF TİCARİ ARAÇ MODELİ

Ford Courier

EN ÇOK SATILAN OTOMOBİL MODELİ

Fiat Egea

EN ÇOK SATILAN HAFİF TİCARİ ARAÇ MARKASI

Ford

EN ÇOK SATILAN OTOMOBİL MARKASI

Fiat

EN ÇOK SATILAN OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ MARKASI

Fiat

İLETİŞİM ÖDÜLLERİ

Yılın Dergi Uygulaması: Land Rover – Defender Dergi İlanı

Yılın Radyo Uygulaması: Hyundai – 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Yılın Outdoor Uygulaması: Dacia – Otomobilsiz Kent Günü

Yılın Dijital Deneyim Uygulaması: Ford – Türkiye Dijital Stüdyo Metaverse Projesi

Yılın Gazete Uygulaması: Jeep – Çengel Bulmaca

Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: BMW – Contemporary İstanbul & Jeff Koons Ziyareti

Yılın Sosyal Medya Uygulaması: Volkswagen – Volkswagen Tutkunuyum Demeden, Volkswagen Tutkunu Olduğunu Anlat. #Loveswagen

Yılın TV Uygulaması: Mercedes – EQ & Kıvanç Tatlıtuğ

Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Mercedes – EML’miz Geleceğin Yıldızı

Yılın Sürdürülebilirlik Projesi: Borusan Otomotiv – Anahtar Kadında

Yılın Entegre İletişim Kampanyası: Toyota – Corolla Cross Hybrid Lansmanı

Yılın Jüri Özel Ödülü: Toyota – Özel Olimpiyatlar Türkiye Karma Basketbol Projesi

Yılın Basın Lansmanı: Dacia – Jogger Lansmanı