Otomotiv pazarını hafif ticari araçlar sırtladı

Türkiye’de 2022 yılında kaç araç satıldı? Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılında bir önceki yıla göre, yüzde 6,2 büyüdü. Toplam pazar son 5 yılın en yüksek seviyesine çıkarak 783 bin 283 adede ulaştı. Otomobil satışları 2022 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen yıla göre yüzde 5,5 oranında azalarak 592 bin 660 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 8,6 artarak 190 bin 623 adet oldu. Böylece toplam pazarı hafif ticari araçlar artıya taşımış oldu.

ALİ YILDIRIM

Türkiye’de 2022 yılında kaç araç satıldı? Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılında bir önceki yıla göre, yüzde 6,2 büyüdü. Toplam pazar son 5 yılın en yüksek seviyesine çıkarak 783 bin 283 adede ulaştı. Fakat 2017’deki milyonluk pazar hâlâ uzak. Otomobil satışları 2022 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen yıla göre yüzde 5,5 oranında azalarak 592 bin 660 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 8,6 artarak 190 bin 623 adet oldu. Böylece toplam pazarı hafif ticari araçlar artıya taşımış oldu. Otomobillere göre daha uygun olan modeller tüketiciler tarafından da oldukça çok tercih edildi.

ARALIK AYI 11 AYDAN DAHA İYİ GEÇTİ

2022 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Aralık ayına göre yüzde 85,1 artarak 115 bin 220 adet oldu. Bu rakam 12 ayın en iyi satış rakamı olarak gerçekleşti. 2022 Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 99,2 artarak 86 bin 774 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 55,2 artarak 28 bin 446 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 0,8 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 0,3 azalış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 2,2 azaldı.

NE KADAR AZ VERGİ O KADAR ÇOK ARAÇ

Pazarın yüzde 88’i vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 303 bin 145 adetle yüzde 51,1 pay, B segmenti otomobiller 215 bin 644 adetle yüzde 36,4 pay aldı.

PAZARIN AĞIRLIĞI SUV’A DÖNDÜ

GEÇEN YILA GÖRE SADECE ONLAR BÜYÜDÜ

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (%41,4 pay, 245.410 adet) oldu. SUV otomobilleri; %36,6 pay ve 217.004 adet satış ile Sedan, %20,1 pay ve 119.087 adet satış ile H/B otomobiller takip etti. Geçen yıl sedan ve HB segmenti küçülürken SUV sınıfı büyüdü.

DİZELİN PAYI YÜZDE 17’YE KADAR DÜŞTÜ

Benzinli otomobil satışları 408.920 adetle %69 pay, dizel otomobil satışları 103.311 adetle %17,4 pay, hibrit otomobil satışları 64.387 adetle %10,9 pay, otogazlı otomobil satışları 8.309 adetle %1,4 pay aldı. 7.733 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

DÜŞÜK HACİMLİ MOTOR TERCİH EDİLDİ

1600cc altındaki otomobil satışları %2,7 artarak %87 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %38,9 azalarak %0,7 pay, 2000cc üstü otomobil satışları %0,7 artarak %0,2 pay aldı. Otomatik şanzımanlı otomobiller; 464.338 adetle %78,3 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 128.322 adetle %21,7 pay aldı. Van gövde tipi %76,6 pay ve 146.093 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken; Kamyonet gövde tipi %11,8 pay ve 22.483 adetle 2. sırada yer aldı.