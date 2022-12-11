En ucuz elektrikli otomobiller belli oldu. Daha yılbaşında elektrikli otomobillerin başlangıç fiyatları milyon lira seviyesindeyken, artan çeşitlilik daha ucuza voltaj almanın önünü açtı. Ocak 2022’de ucuz elektrikli Renault ZOE iken, şimdi ilk beşte Opel Corsa-e, Citroen E-C4, Opel Mokka-e ve Hyundai Kona da var.

ALİ YILDIRIM

En ucuz elektrikli otomobiller belli oldu. Türkiye’de en ucuz elektrikli otomobiller için Ocak 2022’de milyonları konuşurken, şimdi artan çeşitlilikle birlikte fiyat ortalaması hemen hemen geriledi. Son dönemde ortaya çıkan modeller 1 milyon lira altı olunca seçenekler de artmaya başladı. Sene başında 1 milyon lira altı elektrikli otomobil dediğimizde tek modelden bahsederken bugün fiyatların sert artmasına rağmen 5 farklı seçenek var. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de elektrikli araçlara olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Artan şarj istasyonu sayısı ve gittikçe uzayan menziller, elektrikli araçları oldukça mantıklı bir seçenek haline getirmeye başladı.

RENAULT ZOE

Türkiye’de satılan ilk elektrikli otomobil modellerinden biri Renault Zoe de bu alanda başarılı örneklerden biri. Otomobil ile şehir içinde 350-400 kilometrelik menzile ulaşmak hiç de zor değil. WLTP formuna göre, 52 kWh batarya kapasitesine sahip olan aracın menzili hemen hemen 400 kilometre. Araç ev tipi prizlerle 25 saati bulan sürede şarj olurken bunu lokal soketli istasyonlarla 14 saate kadar düşürmek mümkün. Güç ünitesine göre 2-7 saat arasında değişen aralıklar yüzde 100 dolum için yetiyor. 50 kw DC şarj istasyonlarında ise 1 saat beklemek gerekiyor. Modelin başlangıç fiyatı şimdilik 834 bin 900 lira.

OPEL CORSA-E

Elektrikli Opel Corsa Türkiye’de yola çıktı. Aralık ayı itibarıyla sınırlı sayıda adetle ön satışa sunulan Corsa-e, 839 bin 900 TL’den başlayan fiyatıyla dikkat çekti. WLTP’ye göre 350 km’ye varan menzili ile beş koltuklu Corsa-e, günlük kullanım gereksinimlerini tam anlamıyla karşılıyor. 50 kWh kapasiteli batarya, 100 kw’lik DC hızlı şarj istasyonlarında 30 dakikada yüzde 80’e kadar şarj edilebiliyor. Corsa-e, duvar tipi şarj istasyonu, yüksek hızlı şarj veya kablo ile ev tipi priz olmak üzere tüm şarj çözümlerini destekliyor. Ayrıca 8 yıl/160.000 km’lik batarya garantisi de standart olarak sunuluyor. 100 kW (136 HP) güç ve 260 Nm anlık maksimum tork üreten motor, 100 km/s hız sadece 8,1 saniyede ulaşıyor. Bu, spor otomobil benzeri bir performans anlamına geliyor. Maksimum hızı ise elektronik olarak 150 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

CITROEN E-C4

Ekim ortasında en ucuz elektrikli unvanıyla gelen Citroen e-C4, bugün en ucuz elektrikliler arasında 865 bin liralık etiketle üçüncü sırada. 50 kWsa kapasitesindeki batarya, 350 km (WLTP döngüsü) menzile imkan veriyor. 100 kW hızlı şarjı destekleyen bataryası sayesinde, uzun yolculuklar artık daha stressiz hale geliyor. Sadece 30 dakika gibi kısa bir sürede batarya %80’e kadar şarj edilebiliyor.

OPEL MOKKA-E

Opel Mokka elektrikli versiyonuyla satışa sunuldu. Türkiye’deki yüzde 100 elektrikli ilk Opel olan Mokka 327 km’lik menzile sahip. Aracın başlangıç fiyatı 909 bin 900 TL.

HYUNDAI KONA ELEKTRİK

Güney Koreli üretici Hyundai Kona’nın şu an Türkiye’de sadece 100 kw’lık modelini satıyor. Bu yüzden listenin ilk 5’inde yer alan model için başlangıç fiyatı 870 bin lira olarak belirlenmiş. Aracın bataryası 10’dan yüzde 80’e yaklaşık 48 dakikada (50 DC) doluyor. AC 11 kw tipi prizle 4 saat 20 dakikada maksimum 305 kilometrelik menzile sahip oluyor.