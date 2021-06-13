Artan fiyatların talebe etkisi şimdilik yok

Kur, ÖTV ve faiz üçgenine rağmen araç satışlarına olan talep durmuyor. Aralık ayından bu yana kurda artış olduğunu anlatan Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü “Tedarik sorunları sürüyor bu yüzden düşük stoklarla çalışılıyor. Böylece kur artışı fiyatlara anında yansıyor. Buna rağmen talep oldukça canlı. Bugüne kadar kurdaki artışın talep üzerinde olumsuz etkisini gözlemleyemedik. Tabi bu sonsuza kadar böyle gitmeyecek bir kırılma noktası olacak” dedi.

ALİ YILDIRIM

Otomotiv sektörünü kıskaç altına al kur, ÖTV ve faiz üçgenin de fiyatlar da durmuyor. Her geçen gün yeni rekoruna imza atan kura ÖTV farkı da eklenince fiyatların 4 tekeri de yerden kesiliyor. Pandeminin en yoğun yaşandığı döneme göre baz etkisiyle sıfır araç satışlarında da yeni rekorlar kırılırken, çip tedariğinde yaşanan sorunlar da düşük stoklarla çalışılmasına neden oluyor. Yeni Jeep Compass lanmsanında sorularımızı cevaplayan Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü, Aralık 2020’den bu yana kur artışının yüzde 5-6 seviyesinde olduğunu söyledi.

STOKLAR DÜŞÜK KUR ARTIŞI FİYATLARA HEMEN YANSIYOR

Bunun ister istemez fiyatlara yansıdığını anlatan Süslü “Türkiye’de şu anda herkes çip tedariğinin de etkisiyle çok düşük stoklarla çalışıyor. Stok problemleri olmadan önce kur farklarını 2-3 ay gibi zamana yayabiliyorduk. Fakat şimdi anında yansıtıyoruz” dedi.

ÇOK CİDDİ BİR OTOMOBİL İHTİYACI VAR

Artışa rağmen talebin düşmediğini anlatan Süslü şöyle devam etti: “Türkiye’deki talebe bakıldığında tam tersi olarak talebin canlı olduğunu söyleyebilirim. Türkiye’de çok ciddi bir otomobil ihtiyacı var. İnsanlar işe servisle gitmiyorlar. Toplu taşımaya binmek istemiyorlar. Dışarı çıkmak isteyen herkes özel araçlarını tercih ediyor. Bu da hem ikinci ele hem de sıfır araca domine etkisi yaratıyor. O yüzden bugüne kadar kurdaki artışın talep üzerinde olumsuz etkisini gözlemleyemedik. Tabi bu sonsuza kadar böyle gitmeyecek bir kırılma noktası olacak. Ama şimdilik böyle bir izlenim bizde oluşmadı. Mayıs ayında 2 haftası kapalı olmasına rağmen 55 bin adetlik satış oldu. Nisan ayındaki gevşeme de kapanma etkisi. Haziran ayında da kuvvetli olacak. Talep yüksek. Her markada tedarik yok.”

PAZAR BEKLENTİMİZ 700 BİN ADET

Bu yıl pazarın geçen yıla göre paralel kapanmasını beklediklerini anlatan Süslü, 650-700 bin aralığında bir beklenti olduğunu önceki seneye göre de ilk 5 ayda yüzde 70’lik büyüme kaydedildiğini ifade etti. Süslü “Nisan-Mayıs döneminde bütün dünyada fabrikalar kapandı. Türkiye’de de çok ciddi kısıtlamalar gerçekleşti. Pazar çok düşük oldu. Bu yüzden bir baz etkisi söz konusu oldu. Önümüzdeki dönemde normalleşme sürecinin de etkisi olacak. İnsanlar artık daha çok dışarı çıkıyor. Böylece zincir etkisiyle otomobile olan talep artıyor” diye konuştu.

‘BÜYÜME HIZ KESMEDİ İLGİ HÂLÂ VAR’

Otomotiv pazarının 5 aylık dönemini de değerlendiren Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç “2021 yılına da pandemi ve beraberinde getirdiği üretimdeki birtakım kısıtlamalarla giriş yapıldı. Ancak, pazardaki büyüme hız kesmedi. Ocak-Mayıs döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 büyüdü ve 314 bin 882 adet olarak gerçekleşti. İlk 5 ay markalar bazında ürün tedarikinin çok önem kazandığı bir dönem oldu. Mayıs ayında karantina sebebi ile sadece 11 gün showroomlar açıktı. Buna rağmen satış adedinin 54 bin 734 adet olarak gerçekleşmesi pazardaki talebin devam ettiğine işaret olarak alınabilir” dedi. Yılın ilk 5 ayında toplam satışlarında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 17 büyüme kaydeden Peugeot, mayıs ayını SUV pazarının lideri olarak tamamladı. Markanın SUV sınıfındaki iddialı temsilcileri 2008, 3008 ve 5008, mayıs ayında bin 971 adetlik toplam satışa ulaşarak yüzde 13,9 pazar payı elde etti. Sadece 2008 ise ilk 5 ayda yüzde 17,4’lük pazar payı ile kapatarak sınıfının lideri oldu.