Delphi Technologies, fren balatası için kolları sıvadı

Delphi Technologies, sekiz fren balatası yeni serisini satışa sundu. Yeni fren balataları serisi Land Rover, Opel, DS, Hyundai, Audi ve Volkswagen markaları için pazardaki yerini aldı.

Delphi Technologies, sekiz fren balatası için kolları sıvadı. Yeni fren balataları serisi Land Rover, Opel, DS, Hyundai, Audi ve Volkswagen markaları için pazardaki yerini aldı. Söz konusu markaların popüler modellerine yönelik çıkarılan yeni seride bu kez hafif ticari araçlara yönelik fren balatası çözümleri de sunuldu. Delphi Technologies, sekiz fren balatasından oluşan yeni serisiyle birlikte Avrupa fren pazarının yüzde 98,5’ini tek başına kapsamaya başladı. Delphi Technologies, pazara erkenden sunduğu orijinal ekipman kalitesinde fren balataları sayesinde yeni araçların servislerdeki onarım sürelerini kısaltmayı ve otomotiv satış sonrası sektöründe ürün çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.

FREN BALATASI EN KRİTİK PARÇALARDAN BİRİ

Delphi Technologies Aftermarket EMEA Pazarlama Direktörü James Tibbert, “Balatalar, bir araçta değiştirilmesi gereken ilk kritik parçalardan biri. Bu nedenle, bir aracın pazara sürülmesinden sonraki 6 ila 12 ay içinde yeni balataların pazara sunulması gibi son derece iddialı hedefler belirliyoruz. Pazarda ilk olmak, satış sonrası müşterilerimizin bu yeni hizmet fırsatlarına kendini kanıtlamış kaliteli ürünlerle erkenden erişme olanağı sağlıyor” dedi. Yeni bir model araç satışa sunulmadan yıllar öncesinde bile otomobil üreticileriyle işbirliği içerisinde çalıştıklarını sözlerine ekleyen Tibbert, “Orijinal ekipmanda teknolojik liderlik ile yenilikçi satış sonrası çözümler olmak üzere, her iki dünyanın en iyi özelliklerini bir arada sunarak satış sonrası pazarına sunulan yeni ürünlerde her zaman bir adım önde olabiliyoruz” ifadelerini kullandı.