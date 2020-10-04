DOLU HASARI SONRASINDA NE YAPMALI?

Dolu hasarı sonrasında ne yapmalı? İstanbul’da 29 Eylül 2020 tarihinde yaşanan dolu afeti, kısa sürede arkasında yine binlerce hasarlı otomobil bıraktı. RS Servis CEO’su Ünal Ünaldı “Ortaya çıkan son tabloya göre İstanbul’da dolu yağışı sebebiyle 10 bin kaskolu aracın, 20 bin de kaskosuz aracın hasar gördüğünü öngörüyoruz” dedi.

Dolu hasarı sonrasında ne yapmalı? Yaşanan dolu felaketi sonrasında fatura ortaya çıktı. Özellikle en çok aranan soruların cevabını RS Servis verdi. 2017 ve 2018 yıllarının ardından 29 Eylül 2020 tarihinde yine İstanbul’da yaşanan dolu yağışında binlerce araç hasar gördü. Aradan geçen yıllar içerisinde dolu onarımında önemli bir tecrübe kat edildi. Hatta Doğu Avrupa ülkelerine dolu hasarı onarımı için usta gönderiliyor. RS Servis CEO’su Ünal Ünaldı, Anadolu Yakası-Kadıköy başta olmak üzere birçok bölgede araçların hasar gördüğünü söyledi. “Yağışın hemen ardından gün bitmeden birkaç saat içerisinde 500 hasarlı araç servise giriş yaptı. 10 bini kaskolu, 20 bini kaskosuz olmak üzere yaklaşık 30 bin aracın hasar aldığını öngörüyoruz” değerlendirmesini yapan Ünaldı, araç başına ortalama 5 bin TL’lik bir maliyetin söz konusu olduğunu dile getirdi.

BATTANİYE ÖNLEM KASKO GARANTİ

İstanbul’da kaskolu araç oranının sadece yüzde 33 ile sınırlı olduğuna değinen Ünaldı, birkaç dakikalık yağış sonrası toplam 150 milyon TL’lik bir hasar oluştuğuna dikkat çekti. Boyasız göçük düzeltme tekniğiyle hem araç değerinin korunduğunu, hem de onarım maliyetlerinin 3’te 1’e kadar düşebildiğini belirten Ünaldı, ayrıca “Değişen iklim koşulları sebebiyle artık dolu yağışını öngörmek ya da fiziki olarak aracınızı korumak hiç kolay değil. Battaniyeyle, kilimle, yastıkla araçları koruyamazsınız, doğanın hızına yetişme şansımız yok. Alınabilecek tek önlem araç sahiplerinin kasko yaptırması. 2017 sonrasında sigorta şirketleri hasarsızlık indirimiyle dolu onarımını ayrı tuttular. Artık dolu onarımı sonrası hasarsızlık indirimi bozulmuyor. Diğer yandan altını çizerek söylemek isterim ki, kasko yaptırmayan müşteriler için sadece dolu hasarını karşılayan sigorta poliçeleri de çok cüzi fiyatlarla sigorta şirketleri tarafından sunuluyor” dedi.

DOLU HASARI SONRASINDA NE YAPMALI?

Araç doluya maruz kaldıysa, kasko poliçesinde dolu hasarı teminatının olup olmadığına dikkat etmek gerekiyor. Dolu hasarını, zorunlu trafik sigortası karşılamıyor. Dolu hasarı teminatına sahip olan müşteriler, 2 yıla kadar sigorta şirketlerine zarar dosyası açtırmak için başvuruda bulunabiliyor. Yapılacak ekspertiz sonrasında teminat kapsamında araç onarımı yapılıyor. Kasko poliçesine sahip olmayan araç sahiplerinin ise karoserdeki hasarları, boyasız göçük düzeltme işlemi ile tamir ettirmesi uzmanlar tarafından öneriliyor.