Elektrikli MG5 Türkiye’ye gelecek mi? MG, yüzde 100 elektrikli MG5 isimli yeni modeli tanıttı. MG5, dünyanın ilk yüzde 100 elektrikli station wagon otomobili olma özelliğiyle dikkat çekiyor. MG5’in 2021 yılının son çeyreğinde Avrupa pazarlarında satışa sunulması hedefleniyor.

Elektrikli MG5 Türkiye’ye gelecek mi? MG (Morris Garages), yüzde 100 elektrikli MG5 isimli yeni modeli tanıttı. MG5, dünyanın ilk yüzde 100 elektrikli station wagon otomobili olma özelliğiyle dikkat çekiyor. MG5’in 2021 yılının son çeyreğinde Avrupa pazarlarında satışa sunulması hedefleniyor. MG5 Electric, aile ihtiyaçlarını ve dinamik bir yaşam tarzını birleştiren tasarımıyla ortaya çıktı. Araçta çevrecilik, sessizlik ve konfor talep eden sürücülere hitap ediyor.

578 LİTRELİK BAGAJ HACMİ

Aracın etkileyici 578 litrelik bagaj kapasitesi, arka koltukların katlanmasıyla 1.456 litreye kadar büyüyebiliyor. Uzunluğu 4.544 mm, genişliği 1.811 mm ve yüksekliği 1.513 mm olan MG5, ferah yaşam alanıyla bir ailenin ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayabiliyor. MG5 Electric, maksimum 500 kg römork çekme kapasitesi ve 75 kg port bagaj taşıma kapasitesi sunuyor. Aktif hayatı benimseyen kullanıcıların gereksinimleriyle uyumlu bir station wagon otomobilden beklenen tüm özelliklere sahip olan MG5 Electric’in üzerine bir bisiklet taşıyıcısı ve port bagaj da yerleştirilebiliyor.

400 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

MG5 Electric, ön ile arka aks arasına (dingil mesafesi 2.665 mm) entegre edilen güçlü lityum iyon batarya ile 400 kilometrenin (WLTP) üzerinde bir menzil sunuyor. Aracın elektrik motoru 135 kW (184 PS) güç ve 280 Nm tork üretiyor. MG5’in yerleşik 11 kW lık şarj cihazı AC akımla da hızla şarj edilebilmesine olanak sağlıyor.

30 DAKİKADA YÜZDE 80 ŞARJ

Aracın bataryası hızlı şarj (DC) ile sadece 30 dakikada %80 doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Marvel R Electric gibi MG5’te araçtan cihaza elektrik aktarımına izin veren yenilikçi V2L teknolojisine sahip bir otomobil.