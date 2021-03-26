Giulia GTA, Alfa Romeo Pilotları’yla pistte olacak

Sakhir’deki Bahreyn Uluslararası Pisti’nde başlayacak Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda, Alfa Romeo pilotlarının yarış kıyafetlerini, 1965 Giulia Gran Turismo Alleggerita’dan alan GTA projesini temsil etmek üzere GTA ve GTAm kısaltmaları süsleyecek.

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası, 28 Mart Pazar günü Bahreyn Grand Prix ile başlıyor. Şubat ayında Varşova’da tanıtılan C41’in sürücü koltuğunu, yarış dünyasında kendini kanıtlamış olan Fin pilot Kimi Räikkönen ve İtalyan Antonio Giovinazzi ikilisi olacak. İki pilotun yarış kıyafetlerini ise tüm ilhamını dünyada pistlerinde pek çok başarıya imza atan 1965 Giulia Gran Turismo Alleggerita’dan alan bir projeyi temsil etmek üzere GTA ve GTAm kısaltmaları süsleyecek.

F1 BILGI BIRIKIMI VE DENEYIMI, GIULIA GTA’DA

Alfa Romeo, Giulia GTA projesinde Sauber Engineering’in bilgi birikiminden yararlandı. Yeni ön tampon, yan marşpiyeler, hava çıkış kanalları, GTA rüzgarlığı ve GTAm rüzgarlığı gibi yüksek aerodinamik etkiye sahip karbon fiber bileşenlerin prototipleme ve geliştirilmesinde Sauber Engineering etkin rol aldı. Takımın pilotları Kimi Räikkönen ve Antonia Giovinazzi de Balocco Test Pisti’ndeki sürüşlere katılarak projenin geliştirme aşamasına katkı sundu. Kimi ve Antonio aerodinamik ve kullanım açısından ele alınan özel çözümlere odaklandı, otomobilde yapılan tüm değişiklikleri derinlemesine analiz etti ve mühendislik ekibine pistteki sürüş hislerini aktardı. Ortak değerlendirmeler sonucunda, aracın sürüş dinamiklerine etki edebilecek ince ayarlar tamamlandı.