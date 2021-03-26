Yeni BMW iX3, Türkiye fiyatı belli oldu. 950 bin liralık etiketle yola çıkan iX3, 459 kilometre menzille yola çıktı.

Yeni BMW iX3, Türkiye fiyatı belli oldu. Yeni iX3, 950 bin liralık etiketle yola çıktı. Aracın menzili ise 459 kilometre. iX3, WLTP kriterlerine göre 459 kilometrelik menziliyle dikkat çekiyor. eDrive teknolojisiyle BMW’nin tamamen elektrikli mevcut modellerinden yüzde 30 daha fazla güç üretiyor. Geliştirmeler neticesinde 286 bg maksimum güç ve 400 Nm maksimum tork üretiyor. Elektrikli motor otomobili 0’dan 100 km/s hıza 6.8 saniyede ulaştırıyor.

10 DAKİKADA 100 KM MENZİL

Yeni BMW iX3, hızlı şarj istasyonlarında 10 dakikada yaklaşık 100 kilometrelik bir menzile ulaşıyor. Yalnızca 34 dakikada pillerini yüzde 80 oranında şarj ediyor.

VERGİYE RAĞMEN UYGUN FİYATLA GELDİK

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik; “Borusan Otomotiv olarak BMW’nin sürdürülebilirlik vizyonuna paralel şekilde Türkiye’de de elektromobilite dönüşümünün liderliğini yapmak istiyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi markalarımızın elektrikli modellerinin tamamını ülkemizde sunmayı hedefliyoruz. Karbon salımının düşürülmesiyle gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için üzerimize düşenin fazlasını gerçekleştirmek arzusundayız. Bu çerçevede BMW Group ile birlikte Yeni BMW iX3’ün başlangıç fiyatı üzerinde yoğun çalışmalar yaptık. Spor Aktivite Aracı segmentinin tamamen elektrikli ilk örneklerinden olan Yeni BMW iX3’ü Türkiye’deki yeni vergi düzenlemelerine rağmen pazara en uygun fiyatlarla ulaştırıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

VOLTAJ ARTACAK

BMW’nin Çin’deki fabrikasında üretilen Yeni BMW iX3, beşinci nesil BMW eDrive teknolojisi sayesinde elektrikli motor, şarj ve yüksek voltajlı batarya teknolojilerinde yeni bir standart oluşturuyor. Performans, verimlilik ve menzil konusunda fark yaratan beşinci nesil BMW eDrive teknolojisi, Yeni BMW iX3’ün yanında BMW iX ve BMW i4 modellerinde de kullanılacak. İnce yapıya sahip yeni nesil yüksek voltajlı bataryası sayesinde ağırlık merkezi, kardeşi BMW X3’e kıyasla 7.5 santimetre daha yere yakın olan Yeni BMW iX3, dinamik ve üstün bir yol tutuş sunuyor. Standart olan adaptif süspansiyon sayesinde değişken yol koşullarında bile güvenlik ve konfordan ödün vermeyen Yeni BMW iX3, ARB çekiş sistemi sayesinde yumuşak zeminlerde dahi şaşırtıcı bir çekiş gücü sağlıyor.

510 LİTRELİK BAGAJ HACMİ

Hem dış hem de iç tasarımında kullanılan mavi renkli detaylar, Yeni BMW iX3’ün elektrikli sürüş keyfine vurgu yapıyor. Yüksek kaliteli malzemeler ve şık tasarlanmış yüzeyler premium bir iç ambiyans yaratırken, 40:20:40 oranında katlanabilen koltuklar sayesinde Yeni BMW X3 ile aynı ferahlıkta bir iç mekan sunuyor. Yeni BMW iX3’ün 510 litrelik bagaj hacmi, koltuklar katlandığında 1.560 litreye kadar çıkıyor. Teni BMW iX3 zengin donanımlarıyla da rakiplerinden ayrışıyor. Adaptif LED Farlar, Otomatik Klima/3-Bölgeli, Isıtmalı Ön Koltuklar, Akustik Koruma, Otomatik Açılır Bagaj Kapağı, Panoramik Cam Tavan, BMW Live Cockpit Professional, Sürüş Asistanı Professional, Akıllı Telefon Arayüzü, Kablosuz Şarj/Bağlantı Sistemi, Park Asistanı Plus, Harman/Kardon Ses Sistemi ve BMW IconicSounds Electric gibi donanımlar standart olarak sunuluyor.