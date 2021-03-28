Hibrit Suzuki’ler sahaya indi

Hibrit Suzuki modelleri sahaya iniyor. Suzuki Swift ile başlayan hibrit dönüşümünü tüm modellerine bulaştırdı. Vitara ve SX4 S-Cross modellerini de hibrit motorla buluşturan marka, araçları mart itibarıyla pazara sundu. Suzuki Marka Direktörü Yurtseven “Sene sonuna kadar 4 bin adet hibrit otomobil satacağız. Sadık müşterilerimize, 100 adet Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit’in ön satışını ilk haftada gerçekleştirdik” dedi.

Hibrit Suzuki modelleri sahaya iniyor. Japon otomotiv üreticisi Suzuki, Türkiye’deki ağını Doğan Trend Otomotiv ile güçlendiriyor. Swift hibrit ile önemli bir başarı yakalayan marka, diğer modellerine de yeni nesil elektrikli motor desteğini bulaştırdı. Sadece Jimny ile mevcut benzinli motoru sunacak olan markanın tüm modelleri hibrit seçenekle tercih edilecek. Japon üretici, 2021 yılında da hibrit atağını 2 yeni modelle taçlandırdı.

SX4 S-CROSS HİBRİT 306 BİN LİRADAN GELDİ

Mart ayı itibariyle hem Vitara’nın hem de SX4 S-Cross modellerinin hibrit versiyonları Türkiye’de satışa sunuldu. Suzuki Vitara Hibrit ailesi 296 bin 900 liradan, SX4 S-Cross Hibrit modeli ise 306 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Her iki model de 6 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen akıllı hibrit teknolojili 129 beygirlik 1.4 litrelik Boosterjet turbo benzinli motorla sunuluyor.

TREND DEVAM EDECEK

Elektrikli ve hibrit modellerin, Avrupa’da önemli bir atılım gerçekleştirdiğini söyleyen Suzuki Marka Direktörü Şirin Mumcu Yurtseven “Türkiye’de bu durum daha yavaş olsa da ilerleyişini sürdürüyor. 2020 yılında Türkiye’de 23 bin adedi aşkın hibrit ve elektrikli otomobil satıldı. Hibrit satışları 2019 yılına göre yüzde 85 arttı. Bahsettiğimiz gibi pazar henüz düşük seviyelerde olsa da elektrikli ve hibrit araç satışlarındaki artış trendi devam edecek” dedi.

BİR HAFTADA 100 ADET HİBRİT SATTIK

Bu yıl iç pazardaki talebin arttığı bir ilk çeyreği geride bıraktığımızı vurgulayan Yurtseven “Pazardaki talebin havaların ısınması ve pandemi koşullarının iyileşmesiyle artmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz. Yine bu dönemde hibrit araç satışları önemli bir ivme kazandı. Yıl sonunda hibrit araç satışlarının ise 25 bin adedi aşmasını öngörüyoruz” diye konuştu. Türkiye pazarındaki Jimny hariç tüm modellerin hibrit olacağını anlatan Yurtseven, şöyle devam etti: “Swift Hibrit ile yakaladığımız ivmeyi Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit’le birlikte güçlendireceğiz. Son tüketicilerin yanı sıra, Türkiye’de filo araç yapısını hibrit araçlarla değiştirmek isteyen çevreye duyarlı şirketler de potansiyel müşterilerimiz arasında. Bu kapsamda, sene sonuna kadar 4 bin adede yakın hibrit otomobil satışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca sadık müşterilerimize, 100 adet Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit’in ön satışını ilk haftada gerçekleştirdik.”

GÜVENLİK DONANIMLARI OLDUKÇA ZENGİN

Araçların 4×2 versiyonları 5.7, 4×4 versiyonları ise 6.2 litrelik ortalama tüketim vadediyor. Son derece zengin bir donanım listesiyle yollara çıkan araçlarda, Radar Fren Desteği (RBS), Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM), Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA), Trafik İşareti Tanımlama Sistemi (TSR), Şerit Takip İhlal ve Uyarı Sistemi, Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC) gibi yeni nesil tüm güvenlik birimlerine yer veriliyor.