Hijyene giden yol Kärcher’dan geçiyor

Kärcher, buharlı temizliğe giriş seviyesi modeli SC2 Upright EasyFix buharlı temizlik makineleri ile beklentilerinizin çok üzerinde hijyen ve temizlik sunuyor. Üstelik buharlı temizliğin mükemmel performansı sayesinde bakterilerin yüzde 99.99’unu öldürebilirsiniz.

Buharlı temizlik makineleri de evlerinin her köşesinde güvenilir hijyen sağlamak isteyenlerin gözdesi haline geldi. Alman temizlik teknolojileri devi Kärcher, buharlı temizliğe giriş seviyesi modeliyle dikkat çekiyor. SC2 Upright EasyFix buharlı temizlik makinesi ile beklentilerinizin çok üzerinde hijyen ve temizlik sunuyor. EasyFix zemin başlığındaki verimli lamel teknolojisi ile buharı eşit olarak dağıtarak özellikle kapsamlı temizliklerde olağanüstü sonuç almanızı sağlıyor. Buhar yoğunluğunu yüzeye ve kir seviyesine göre ayarlamayı sağlayan iki aşamalı buhar düzeneğine sahip olan SC2 Upright, tutma yerindeki Led ekranda seçilen buhar seviyesini de gösteriyor. Zemindeki inatçı kirleri eğilmeye gerek kalmadan kolayca çıkarırken, kilit sistemi sayesinde de güvenli kullanım sağlıyor.

30 SANİYEDE ISINIYOR

Sürekli doldurulabilen su haznesi ile kesintisiz temizlik sağlayan SC2 Upright EasyFix, pratikliği ve kullanımda sağladığı konfor ile vazgeçemeyecekleriniz arasında yer alacak. Yalnızca 2,4 kg ağırlığındaki cihaz, 270 ° dönebilen başlığı ve ince tasarımı sayesinde erişilmesi zor alanlara bile ulaşıyor, evinizin her köşesinin tertemiz olmasını sağlıyor.Çeşme suyu ile çalıştırılabilen SC 2 Upright, entegre kireç çözme kartuşuna da sahip. Sadece 30 saniyelik bir ısınma süresinden sonra kullanıma hazır hale gelen buharlı temizleyici ile derin temizlik gerçekleştirebilirsiniz. Sert zeminler üzerinden muhteşem performans sunan buharlı temizlik, geniş aksesuarları sayesinde fayansları, sert zeminleri ve hatta en küçük boşlukları bile hijyenik olarak temizliyor. Kesintisiz çalışmayı sağlamak için çalışma sırasında bile su deposunu doldurabilirsiniz.

ZEMİN APARATI DA VAR

Ergonomik zemin aparatı ve mükemmel temizlik için sabitlenmiş aksesuar teknolojisiyle donatılmış olan Kärcher SC2 EasyFix buharlı temizlik makinesi ayrıca hızlı bez değiştirme sistemi ile mikrofiber zemin bezinin zemin aparatına kolaylıkla takılmasını sağlıyor. Üstelik kirlenen bezin temassız şekilde çıkartılabilmesine olanak sağlayan teknolojisi ve mükemmel performansı sayesinde zeminlerinizde dezenfeksiyon sağlayabilirsiniz.