Kia nisan ayında kampanya ile dikkat çekiyor

Kia, nisan ayı sonuna kadar sürecek kampanya ile güçlü modellerini yeni sahipleriyle buluşturuyor. Kia, nisan ayına özel Sportage ve XCeed modellerinde 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz avantajı sunuyor.

Kia, nisan ayında bahar fırsatlarıyla kampanya ile otomobilseverlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Marka, nisan ayında binek modellerinde 12 ay yüzde 0,99 faiz avantajlı kampanyaları tüketicilerle buluşturuyor. Hafif ticari aracı olan Bongo’da ise sıfır faiz fırsatına devam ediyor.

SUV SAHİBİ OLMANIN TAM ZAMANI

Sportage, avantajlı kampanyasıyla SUV meraklılarını Kia ailesine davet ediyor. Otomatik şanzıman seçeneği ve tasarımıyla heyecan uyandıran Sportage; nisan ayına özel 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 fırsatıyla satışa sunuluyor. Sportage Cool Benzinli MT ise 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 avantajıyla prestijinden ödün vermek istemeyen ve SUV konforunu yaşamak isteyenleri bekliyor. XCeed ise nisan ayına özel 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla meraklılarını bekliyor.

PİCANTO, RİO VE STONİC KAMPANYASI

Sportif ve ikonik dış tasarımı ve benzersiz karakteriyle A segmentinin lideri Picanto, makyaj operasyonu geçirerek sınıfının üstünde donanım özelliklerine kavuşan Rio, B SUV sınıfında dinamik ve ödüllü tasarımıyla dikkat çeken Stonic; 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz ile güç ve heyecan tutkunlarına sesleniyor. Manuel ve otomatik vitesli versiyonları ile Kia’nın nisan ayı kampanyalarına dahil olan, modern tasarımı ve güçlü performansıyla öne çıkan Ceed ve Ceed STW modelleri de 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla sunuluyor. Kia’nın benzersiz gücü ve yüksek taşıma kapasitesiyle ticarette vazgeçilmeyen modeli Bongo, sıfır faiz fırsatıyla ticarette gücüne güç katmak isteyenlerin tercihi olmaya devam ediyor. 50 bin TL’ye yüzde 0 faiz ve 12 ay taksit seçeneği ile satışa sunulan Bongo, nisan ayında da KOBİ’lerin gözdesi olmayı sürdürüyor.