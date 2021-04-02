BorgWarner elektrikli araç gelirlerini yüzde 45’e çıkaracak

BorgWarner, üretim ve pazarlama faaliyetlerinde elektrikli araçlara odaklı yol haritasının temel taşlarını açıkladı. Bu kapsamda şirket, “Charging Forward” (İleriye Şarj) planıyla elektrikli araçlar gelirlerini 2030 yılında yaklaşık yüzde 45’e çıkarmayı hedefliyor.

Küresel otomotiv satış sonrası pazarına yenilikçi ürün ve hizmetler sunan BorgWarner, üretim ve pazarlama planları dahilinde elektrikli araçlara geçiş planını kamuoyuna aktardı. BorgWarner Başkanı ve CEO’su Frédéric Lissalde’ın gerçekleştirdiği sunumla, şirketin elektrikli araçlar dünyası içerisindeki yol haritası ve hedefleri açıklandı. “Charging Forward” (İleriye Şarj) planı kapsamında yapılan açıklamalarda BorgWarner, bugün şirket toplam gelirleri içerisinde yüzde 3’ten daha az olan elektrikli araçlar gelirlerini 2030 yılında yaklaşık yüzde 45’e çıkarmayı hedefliyor.

Kârlı bir elektrikli araç stratejisi oluşturmak adına planını şekillendiren BorgWarner, bu doğrultuda ürün gamını elektrikli ticari araçlara doğru genişletmeye, merkezi olmayan organizasyon ağını daha da büyütmeye, elektrikliye geçişte rekabet avantajı sağlayacak hamleleri gerçekleştirme ve daha fazla yenilikçi teknolojileri sunmaya odaklanıyor.

YETERLİ VİZYONA VE FİNANS GÜCÜNE SAHİBİZ

Konuyu değerlendiren BorgWarner Başkanı ve CEO’yu Frédéric Lissalde, önümüzdeki 10 yıl için elektrikli araçlara yapılacak yatırım ve çalışmalarla kârlı bir büyümeyi hedeflediklerini belirterek; “100 yılı aşkın süreli köklü bir geçmişe sahip olan şirketimiz; üstün ürün liderliği, çeviklik, merkezi olmayan bir işletme modeli, disiplinli finansal ve operasyonel yönetim üzerine inşa edilmiş bir başarı öyküsüne sahip. Önümüzdeki on yıl için daha kârlı bir büyüme planlamamızdan dolayı elektrikliye geçişimizi hızlandırma zamanı! Elektrikliye geçiş fırsatında hedeflerimizin gerçekçi, uzun, kısa vadeli ve sürdürülebilir olmasının çok önemli olduğuna inanıyoruz. Yıllardır bu fırsattan yararlanmak için çalışıyoruz ve başarılı olmak için gerekli ölçeğe, portföye, finansal güce ve ekibe sahip olduğumuzdan eminiz.”

TEMİZ VE ELEKTRİKLİ BİR GELECEK İÇİN

BorgWarner’in elektrikli araçlar konusundaki yatırım ve çalışmaları; 2035 yılına kadar karbon nötr olma taahhüdü de dahil olmak üzere, temiz ve enerji açısından verimli bir dünya vizyonuyla birlikte ilerliyor. Gerçekleştirdiği yatırımlarla iş alanlarını önemli ölçüde geliştiren BorgWarner, çift haneli marj performansını sürdürmeye odaklanmaya devam ediyor. Bu kapsamda şirket içerisinde 2021 ila 2025 yılları arasında, yaklaşık 4,5 milyar dolarlık serbest akışının yaratılması bekleniyor. Elde edilecek olan ek sermayeyle birlikte bu büyüme; BorgWarner’in çeşitli yeni birleşmeler, devralmalar ve organik yatırımlar yoluyla elektrikli araçlar dünyası içerisindeki konumunu daha da güçlendirecek.