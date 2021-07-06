Kia, temmuz ayına özel kampanya ile Sportage ve XCeed modellerinde 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz avantajı sağlıyor. Picanto, Rio, Stonic, Ceed modellerini 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı ile satışa sunuyor.

Kia, temmuz ayında yeni kampanya ile otomobil sahibi olmak isteyenlere özel fırsatlar sunuyor. Marka, temmuz ayında binek modellerini 12 ay yüzde 0,99 faiz avantajlı kampanyalarla otomobilseverleri desteklemeye devam ediyor.

0,99 FAİZLE SPORTAGE MODELİNE ÖZEL KREDİ

Performans, konfor ve yakıt tasarrufunu bir arada sunan C sınıfının iddialı SUV modeli Sportage, temmuz ayına özel 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor. Hatchback sportifliği ve şık tasarımıyla SUV modellerine yeni bir soluk getiren Kia XCeed de temmuz ayına özel 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla SUV meraklılarını Kia showroom’larında bekliyor.

PİCANTO, RİO VE STONİC İLE GÜCÜ HİSSEDİN

Dinamik tasarımı, sportif yapısı ve sınıfının ötesindeki iç hacmiyle segmentinin lideri olan Picanto, tasarım ve performansıyla B segmentinde ezberleri bozan Rio ve Reddot, iF gibi tasarım ödülleri sahibi olan Stonic modelleri ise 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı ile satışa sunuluyor. C hatchback segmentinin güçlü modelleri arasında yer alan Ceed modelleri rekabetçi yakıt tüketimiyle 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla dikkat çekiyor.