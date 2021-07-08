Uçakla seyahatin maliyeti otomobile yönlendiriyor

Uçakla seyahat mi otomobil mi?

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş “Yaz tatili ve bayram tatili planlarında da uçak, otobüs gibi gidiş geliş seyahatlerde ulaşım bedelleri 20 bin TL’yi dahi bulduğu için, tüketiciler peşinatla otomobil satın alma fırsatını değerlendirmek istiyor” dedi.

Uçakla seyahat mi otomobil mi? 17 Mayıs sonrasında kademeli şekilde kısıtlamaların gevşetilmesi ile ikinci el araç pazarında yaşanan dramatik durgunluk, yerini canlılığa bıraktı. Bayram tatilinin yaklaşması ve yaz aylarına girilmesiyle birlikte tüketicilerin ilgisinin yoğunlaştığı ikinci el araç sektörüyle ilgili Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, güncel durum değerlendirmesi yaptı. “Fiyatlar 2020 Kasım ayına göre yüzde 25’e varan oranlarda bir düşüşe sahne olmuştu. Son bir aylık dönemde, talep arttığı için doğru orantılı şekilde fiyatlarda yüzde 3-5 arası bir artış yaşandı. Tabii önümüzdeki günler için, bu artışın akıbetinde, sıfır otomobil pazarındaki üretim adetleri ve kur seviyesi belirleyici unsur olacaktır.” açıklamasında bulundu.

ÇİP ETKİSİ HAFİFLEDİ

Gündemdeki çip kriziyle ilgili olarak görüşlerini paylaşan Karakaş “Çip krizi birkaç marka dışında söz konusu değil. Yerli üreticilerimizde ve birçok markada bu sorun aşılmış durumda. Çözülmeyen markalarda da Eylül ayına kadar çözülecektir. Bu konunun fiyatlara doğrudan yansımasını beklemiyoruz.” dedi.

EYLÜLE KADAR YÜZDE 7’LİK ARTIŞ GÖRÜYORUZ

“Kısıtlamaların kaldırılması ve aşılama sürecinin tamamlanması, tüm sektörlere ivme kazandıracak, dolayısıyla otomotiv sektörünü de canlandıracak.” şeklinde konuşan Karakaş, fiyat beklentileriyle ilgili “Canlanma talebe dönüştüğünde, fiyatlarda bir artış söz konusu olsa da artık radikal bir yükseliş beklemiyoruz. İkinci elde yeterince stok mevcut. Filo kiralama şirketlerinin araç değişim dönemleri geldi. Eylül ayına kadar toplamda yüzde 5-7 oranında fiyat artışı öngörümüz var. Hali hazırda ertelenmiş ve bekleyen 2 milyon araçlık bir talep söz konusu.” ifadelerine yer verdi.

UÇAKLA SEYAHAT 20 BİN TL’Yİ BULUYOR

1 Temmuz itibariyle tüm kısıtlamaların kaldırılması, yaz tatili, bayram tatili gibi unsurların asıl hareketliliği kazandıracağını vurgulayan markanın başındaki isim, otomotiv sektörünün, tüm sektörlerle bağlantılı olduğuna ve çarkların dönmesiyle ikinci el araç pazarının da pozitif şekilde etkileneceğine dikkat çekti. Karakaş “Kazançlar ev gibi, otomobil gibi uzun vadeli tasarruflara dönüşüyor. Dolayısıyla iş yerlerinin faaliyete geçmesiyle doğal şekilde talep daha da artacaktır. Yaz tatili ve bayram tatili planlarında da uçak, otobüs gibi gidiş geliş seyahatlerde ulaşım bedelleri 20 bin TL’yi dahi bulduğu için, tüketiciler peşinatla otomobil satın alma fırsatını değerlendirmek istiyor. Seyahatlerin artması da ikinci el otomobil sektörüne katkılar sağlayacaktır. Tüm tüketicilere önerimiz; kurların bu seviyede olduğu bir çerçevede alacakları herhangi bir otomobilden zarar etme ihtimalleri yok. Kullanım amaçları ve bütçeleri doğrultusunda ikinci el otomobil almak için iyi bir zaman dilimindeyiz.” şeklinde konuşmasını sonlandırdı.