LPG’li araç alırken dikkat

LPGli araba almak ile tüketimden tasarruf edeceğiz derken daha fazla masrafa yol açabilir. Trafiğe kayıtlı araçlar içerisinde dizeller ilk sırayı korusa da yollardaki otomobillerin yüzde 36,4’ünde yakıt seçeneği olarak halen LPG tercih ediliyor. Fakat tasarruf amacıyla satın alınan ikinci el LPG’li araçların birçoğunda önemli problemlere rastlanıyor. Hatalı sistem montajı, araca uygun olmayan ucuz enjektörler ve yanlış programlama sebebiyle araçlarda sıklıkla düşük performans, yüksek yakıt tüketimi, motor ve elektronik arızaları yaşanıyor.

LPGli araba almak ile tüketimden tasarruf edeceğiz derken daha fazla masrafa yol açabilir. 2011-2018 yılları arasında trafiğe kayıtlı araçlar içerisinde LPG yakıt seçeneğine sahip araçlar, pazar payında liderliği sürdürürken, son 3 yıldır dizel araçların hemen ardından geliyor. Bugün yollardaki otomobillerin yüzde 36,4’ünü LPG’li araçlar oluştururken, ilk önceliği tasarruf olan tüketicilerin gözdesi olmaya devam ediyor. Ancak bu amaçla satın alınan ikinci el LPG’li araçların birçoğunda önemli problemlere rastlanıyor. Sıklıkla yaşanan problemler yüksek yakıt tüketimi, düşük performans, tekleme, stop etme, aracın çalışmaması şeklinde sıralanıyor.

UYGUNSUZ MONTAJ TÜM PROBLEMLERİN ANA SEBEBİ

LPG sistemine sahip bir araç satın almayı düşünen tüketicilerin detaylı dyno-performans testi ve diagnostik kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğine dikkat çeken Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre “Otomobilin arıza lambası yakması, zor çalışması, teklemesi, bir problem olduğuna işaret eder. Yakıt tankı, enjektörlerin kontrolü ve kapsamlı arıza tespit işlemleriyle sorunlar teşhis edilmeli. Birçok LPG’li araçta, araca uygun olmayan, daha düşük beygirli motorlara uygun basit enjektörler kullanılıyor, yanlış montaj ve programlama işlemi yapılıyor. Detaylı ekspertiz dışında tüketicilerin LPG sisteminin garantisine ve ruhsata işlenip işlenmediğine de dikkat etmesini şiddetle tavsiye ediyoruz. Maliyeti düşük tutmak için yapılan hatalı işlemler sebebiyle tüm sistemi değiştirmek gerekiyor. Günümüzde yeni bir LPG sistemi 10-20 bin TL ekstra masraf anlamına geliyor. ” açıklamasını yaptı.