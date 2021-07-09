Eski sistem rafa kalktı, aracını satmak isteyen önce servisin yolunu tutuyor

Eskiden ikinci el araç satın almak sadece araç sahibinin söylediği kusurlar baz alınır ve buna göre fiyat biçilerek satın alma yapılırdı. Fakat ekspertiz noktalarının artmasıyla birlikte eski sistem rafa kalktı. Artık ikinci el aracını satmak isteyenler önce servisin yolunu tutuyor sonra da satış anında aracını ekspertize sokuyor. Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem “Otomobilini satmayı düşünen kullanıcıların bir kısmı bakım ve onarımları tamamlayarak satışa sunmayı tercih ediyor. Ekspertiz zorunluluğuyla artık araçlardaki problemler hemen ortaya çıktığı için, aracın satış değerini yükseltmek adına bakım yaptırmak tercih sebebi” dedi.

Eskiden ikinci el araç almak bir çok sorunu da beraberinde getiriyordu. Yeni bir otomobil sahibi olmak birçok kişinin hayali. Fakat, bütçeler artık sıfır yerine ikinci el araçlara zar zor yetiyor. Eskiden bir aracı beğendiğinde pazarlığını yapıp ve tamamen araç sahibinin söylediği kusurlar baz alınıyordu. Fakat şimdi 100’lerce ekspertiz noktaları ortaya çıktı. Hatta bazen öyle durumlar oluyor ki ara. Sahiplerinin bilmediği kusurlar bile ekspertiz ortamında ortaya çıkıyor. Bu yüzden satıcılar araçlarını ilana koymadan önce servisin yolunu tutuyor. Böylece araç hakkında bilinmeyenler minimum seviyeye iniyor. Hem yaz dönemi hem de ikinci elde hareketlilik servislerde yoğunluk oluşturmaya başladı. Oto servislerinde, sirkülasyon son haftalarda artmaya başladı. Haziran ayı itibariyle, önceki aylara göre servislerdeki araç giriş sayısı yüzde 25-30 artış gösterirken, hareketliliğin yaz boyunca süreceği belirtiliyor. İkinci el araç sektöründeki canlanmaya değinen Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem “Otomobilini satmayı düşünen kullanıcıların bir kısmı bakım ve onarımları tamamlayarak satışa sunmayı tercih ediyor. Ekspertiz zorunluluğuyla artık araçlardaki problemler hemen ortaya çıktığı için, aracın satış değerini yükseltmek adına bakım yaptırmak tercih sebebi. Yine sürücüler kendilerini garanti altına almak için, yeni aldıkları ikinci el aracın bakımlarını yaptırarak uzun yolculuklara çıkmak istiyor. Fakat halen sürücülerin önemli bir bölümü araç servis ve bakım, onarımları konusunda yeterince bilgi sahibi değil ve gerekli önemi vermiyor” açıklamasını yaptı.

1 TEMMUZ’U DUYAN SERVİSE KOŞTU

Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, 1,5 yıldır içinde bulunduğumuz pandemi koşullarının, oto servislerindeki dinamikleri ve tüketici alışkanlıklarını ciddi biçimde değiştirdiğinin altını çizdi ve “Bireysel araçlar uzun süre evlerin önünde, aylarca kullanılmadan park halinde bekledi. Aracını düzenli kullananlar ise ya bulaş riski sebebiyle aracını servise götürmek istemedi, ya da kısıtlamalar yüzünden vakit yaratamadı. Baktığımızda servisimize gelen birçok otomobilin periyodik bakımlarının 5-10 bin km ya da 6 ay kadar geciktirildiğini tespit ettik. Özellikle lüks segmentteki araçlarda çok spesifik teknolojilere yer verildiğinden periyodik bakımlar büyük önem taşıyor. Güvenli ve konforlu uzun yolculuklar için araç sahipleri periyodik bakım diyip geçmesin; 1000-1500 TL’ye yaptıracakları bakımla yolda kalma riski minimuma iner, yüzbinlerce TL’yi bulacak masrafların önüne geçilir. Değiştirmeyi ihmal ettiğiniz bir yağ filtresi tüm yağlama sistemini bozabilir. Eksilmiş ya da özelliğini yitirmiş bir motor yağı pistonlara, yataklara, krank miline, silindirlere zarar verebilir. Böyle bir senaryoda 30 ile 150 bin TL arası bir masraf çıkacaktır. Sürücülerimizin araç bakımlarını ihmal etmemelerini şiddetle öneriyoruz.” dedi.