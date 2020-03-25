Ford Otosan, Toyota, Honda ve Mercedes’in ardından Oyak Renault da koronavirüs salgını nedeniyle üretime ara vereceğini duyurdu. Tesis tedarik zincirinin bozulduğunu belirtti.

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları üretime ara veriyor. Tesis, tüm dünyayı etkileyen salgınla ilgili gelişmeleri uzun bir süredir yakından takip ettiğini aktarıldı. Bu kapsamda önleyici tedbir ve uygulamaların bugüne kadar devreye alındığı belirtildi. Açıklamada “Her zaman önceliğimiz olan çalışan sağlığını göz önüne aldık. Sağlık Bakanlığı’nın yönergeleri doğrultusunda önleyici tedbir ve uygulamaları bugüne kadar devreye aldık. Almaya da devam ediyoruz. Global tedarik zincirinde yaşanan aksamaları da dikkate alarak Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’ndaki faaliyetlerimizin büyük bir kısmına 26 Mart itibarıyla kademeli olarak geçici bir süre ara veriyoruz” ifadelerine yer verildi. oyak renault üretim

İLK FORD OTOSAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İlk olarak Ford Otosan yetkilileri, geçen hafta başında yaptıkları açıklama yapmıştı. Yurt dışındaki üretim tesislerinde oluşan kesintiler nedeniyle üretim takvimlerinde değişiklik olduğu söylendi. Bu kapsamda 30 Mart – 2 Nisan tarihleri arasında Kocaeli Gölcük fabrikasında üretime ara verileceğini duyurmuştu. Ardından diğer fabrikalardan da benzer açıklamalar geldi. Toyota, Sakarya’da bulunan fabrikasında üretim faaliyetinin 21 Mart-5 Nisan tarihleri arasında durduracağını açıkladı. Honda, Kocaeli Şekerpınar fabrikasında üretimi 23 Mart’tan itibaren iki hafta süreyle askıya aldı. Mercedes Benz Türk, Hoşdere otobüs fabrikasında 23 Mart’tan başlayarak üretime iki hafta ara verdi. Aksaray Komyon fabrikasında ise iki haftalık üretim molası 28 Mart’ta başlayacak. Tofaş Bursa’daki fabrikasında üretime devam edeceğini ancak, ‘1.5 metre sosyal mesafe’ kuralı uygulayacağını duyurdu. Bu da üretimin hızını düşürecek.

ÜRETİM YÜZDE 80 AZALACAK

Ana sanayide yaşanan bu gelişmeler sonrası yan sanayide de üretimde aksamalar başladı. Sektörün çatı kuruluşu TAYSAD’ın Başkanı Alper Kanca, dernek üyesi olan 400 firmanın yüzde 80’inin bu haftadan başlayarak üretimi azaltacağını, yüzde15’inin işletmelerini 2 hafta kapatacağını, yüzde 5’inin ise üretime devam edeceğini açıkladı. oyak renault üretim