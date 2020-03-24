İSMİ ESKİ TARZI YENİ

Nissan’ın sevimli otomobili Micra, yeni nesliyle sporcuya dönüştü. Küçük hacimle benzinli motoruyla performansla tüketim dengesini sağlayan Nissan Micra, zengin donanımıyla da öne çıkıyor. Yorumları ve detaylar;

OTO GÜNDEM TEST MERKEZİ

Japon otomotiv üreticisi Nissan, küçük sınıftaki başarılı oyuncusu Micra’yı yeniledi. Markanın 5’inci jenerasyonuyla yollara çıkardığı Micra, tamamen yenilenen tasarımı ve sürüş karakteriyle adeta tarz değiştirdi. Bu hafta konuğumuz olan yeni Micra, küçük hacimli benzinli motoru ve zengin donanımıyla dikkat çekiyor. Nissan Micra modelini yorumları sizin için derledik.

KALİTE SEVİYESİ ARTIRILMIŞ

Önceki nesille sadece model ismi aynı kalan yeni Micra, daha çok genç ve kadın sürücülere hitap eden klasik tarzından vazgeçiyor. Artık küçük aileleri de hedef kitlesine dahil eden otomobil, son derece sportif bir karoserle yollara çıkıyor. Önceki nesle göre uzunluğu 17, genişliği 7 santim artırılan otomobilin yüksekliği de 5 santim azaltılmış. Gizli arka kapı kolları, çıkıntılı arka far grubu ve geniş cam yüzeyleriyle oldukça şık görünen yeni araç, 16 inçlik alaşım jantları ve geniş omuz çizgisiyle de bu tasarım özelliklerini devam ettiriyor. Aracın iç mekanı da tamamen yenilenmiş. Çift renkli kabin, dikişli deri kaplamalar ve yumuşak dokulu malzemelerle daha kaliteli hissettiriyor.

KAFALIKLARDA BOSE İMZASI VAR

Kokpitin üst bölümünde 7 inçlik dokunmatik multimedya ekranı yer alırken alt bölümde de elektronik klima ve bolca eşya gözü dikkat çekiyor. Bose imzalı ve sürücü koltuğu kafalığına entegre hoparlör sistemi, sınıfı için önemli bir yenilik. Geniş ve ergonomik kokpitte, yeterince ferah bir yaşam alanı sunuluyor. 300 litrelik bagaj hacmi de kullanışlı. Nissan Micra yorumları, motor nasıl?

1 LİTRELİK TURBO BENZİNLİ

Nissan, yeni Micra’da artık sadece 1.0 litrelik benzinli motor seçeneği sunuyor. 3 silindirli ve turbo beslemeli olan motor, sadece 1080 kilogram ağırlığındaki otomobile yeterli performansı sağlıyor. 100 beygir güç ve 144 nm tork üreten motor, 7 ileri CVT şanzımanla kombine ediliyor. 0’dan 100 km/s sürate 13 saniyede ulaşan otomobil, sürüş sırasında çok daha performanslı hissettiriyor. Aracın maksimum hızı ise saatte 177 kilometre olarak belirlenmiş. Ara hızlanmalarda da beklentileri karşılayan motor, aracın sportif sürüş özellikleriyle uyum içerisinde.

ORTALAMA TÜKETİM 4.7 LİTRE

Daha net tepkiler veren direksiyon ve tatlı sert süspansiyon sisteminin getirdiği daha iyi yol tutuş, keyifli sürüşün anahtarları. Küçük hacimli motor, performansıyla olduğu kadar düşük tüketimiyle de iddialı. Fabrika verilerine göre ortalama tüketimi 4.7 litre. Bizim kullanımımızda yol bilgisayarına yansıyan ortalamaysa 5.5 litre oldu. Makul tüketim dizele gerek bırakmıyor.

DONANIM LİSTESİ ZENGİN TUTULMUŞ

4 farklı donanım seçeneğiyle yollara çıkan yeni Micra, bize en üst versiyon olan Platinum Premium ile konuk oldu. Bu seçenekte fren destek sistemi, akıllı şerit takip uyarı sistemi, akıllı çarpışma uyarı sistemi, akıllı sürüş kontrolü, akıllı çevre görüş sistemi, kör nokta uyarı sistemi, hareketli nesne algılama sistemi, akıllı şerit takip asistanı, trafik işareti tanıma sistemi ve akıllı otomatik uzun far asistanı gibi özellikler bulunuyor.