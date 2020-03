MOOV by Garenta 30 gün korumalı dezenfekte yapıyor

MOOV by Garenta, bakteri ve virüslere karşı 30 gün boyunca etkili bir ürünle araçlarında dezenfekte işlemi uygulamaya başladı. 1500 MOOV by Garenta araçları dezenfekte edildi.

Araç kiralama sektörünün öncü ve yenilikçi markası Garenta, koronavirüse karşı müşterilerini korumak adına önlemlerini aldı. MOOV by Garenta İstanbul’daki bin 500 aracını 30 gün boyunca bakteri ve virüslere karşı koruma sağlayan özel bir dezenfeksiyon malzemesiyle temizledi. İzmir’de bulunan 200 aracın ise dezenfekte işlemi bu hafta içerisinde tamamlanacak.

TOPLU TAŞIMA KULLANIMI YÜZDE 70 DÜŞTÜ

Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “Dünya genelinde yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle toplu taşımada yüzde 70’e varan düşüş yaşandı. Aracı olanlar kendi araçlarıyla, olmayanlar ise araç kiralama, paylaşımlı araç gibi farklı alternatiflerle ulaşım ihtiyacını gidermeye çalışıyor. Özellikle toplu taşımaya ciddi bir alternatif oluşturan paylaşımlı araç markamız MOOV by Garenta ile tüketicilerimizin ulaşım ihtiyaçları olduğu her an yanlarındayız” dedi.

30 GÜNLÜK KORUMA KALKANI

Emre Ayyıldız “Bu süreçte biz de müşterilerimize karşı olan sorumluluğumuzun bilinciyle araçlarımızı dezenfekte ediyorduk. Yeni uygulamaya başladığımız işlemle İstanbul’daki 1.500 aracımızı bakteri ve virüslere karşı 30 gün boyunca koruma sağlayan özel bir dezenfeksiyon malzemesiyle temizledik. İzmir’deki 200 aracımız için aynı işlemi uyguluyoruz. Bu süreçte gece gündüz dezenfekte işleminde çalışan operasyon ekibimize de çok teşekkür ederiz” dedi.

1-3 AY ARASINDA ETKİSİ VAR

Ayyıldız, “Anadolu Grubu’nun da bu dönemde uyguladığı, nano gümüş teknolojisi adı verilen Sağlık Bakanlığı onaylı bu ürün; hastaneler, yoğun bakım üniteleri, havalimanları, okullar gibi pek çok yerde kullanılıyor. Uygulandığı alana göre gösterdiği etkinin süresi değişebiliyor. Otomobillerde uygulanması halinde 1 ile 3 ay arasında etkili oluyor ancak biz minimum süre olan 1 ayı kabul edeceğiz ve salgın durumunun devamına göre araçlarımızda uygulamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İZMİR’DE DE HİZMETE BAŞLADI

Eylül 2018’de ilk olarak İstanbul’da faaliyetlerine başlayan MOOV by Garenta, Şubat 2020 itibarıyla İzmir’de de hizmet vermeye başladı. Serbest dolaşımlı paylaşımlı araçlarla kullanıcılarına özgürlük sunan MOOV by Garenta’da, ihtiyacınız olan süre kadar kiralar, kullandığınız süre kadar ödeme yaparsınız, ayrıca 5 saatin üzerindeki kiralamalarınızda günlük kiralama opsiyonundan yararlanabilirsiniz.

15 DAKİKASI 9,5 TL

15 dakikası 9,5 TL’den başlayan fiyatlarla 5 km’lik yakıt ve sigorta dahil olarak kiralama yapılabilen MOOV by Garenta’da, sözleşmeden kiralamaya kadar tüm süreç dijital olarak çalışıyor. Akıllı telefonunuza ücretsiz olarak indireceğiniz MOOV by Garenta uygulamasıyla siz de bu hizmetten yararlanabilirsiniz. MOOV by Garenta, İstanbul’da İSPARK ve İzmir’de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle İzelman otoparklarını ücretsiz olarak kullanıcılarına sunuyor.