Saatlik ve dakikalık kiralama işi her geçen gün büyüme kaydediyor. Anlık kiralamada düşük maliyetler kimi zamanlarda taksilerden bile daha uygun olabiliyor. Taksi mi ucuz? Garenta Moov mu? bunun hesaplamasını yaptık.

ALİ YILDIRIM

Saatlik ve dakikalık kiralama işi her geçen gün büyüme kaydediyor. Anlık kiralamada düşük maliyetler kimi zamanlarda taksilerden bile daha uygun olabiliyor. Taksi mi ucuz? Garenta Moov mu? bunun hesaplamasını yaptık. “Moov’un yolculuk maliyeti taksilerin yarı fiyatından ucuz” diyen Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız Emre Ayyıldız “15 dakikası 9.5 TL’den başlıyor Moov’un, fiyatlar otomobilin modeline göre değişiyor. İstanbul Havalimanı’na Taksim’den Moov ile yapılacak bir yolculuğun bedeli, eğer 15 dakikası 9.5 TL olan bir araç kiralanırsa toplamda yaklaşık 70 TL tutuyor. Taksi ile aynı yolculuğun maliyeti 150 TL’yi bulabiliyor. Moov by Garenta ulaşıma bir alternatif olarak dikkat çekiyor. Gelecek dönemde çeşitli paylaşım işlerine de gireceğiz. Scooter olabilir başka bir model olabilir. Bu alanda çalışıyoruz” diye konuştu.

İSPARKLAR MOOV’LARA ARTIK ÜCRETSİZ

Saatlik kiralama şirketleri Moov by Garenta’dan da söz eden Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız Emre Ayyıldız, araçların İspark noktalarında ücretsiz park edilebilindiğine değindi. Moov’da araç sayısını bin 600 adet olduğunu aktaran Ayyıldız “Önümüzdeki yıl araç sayısını 3 bin 500’e çıkaracağız” dedi. taksi garenta moov Ayyıldız şirketin dijitalleşmesinde de bahsederek “Bizim 170 tane valemiz vardı. Bu arkadaşlar aktarımdan tutunda, sözleşmeye kadar müşterinin ayağına gidiyorlardı. Müşterilerin talebine yetişemiyorduk. En sonunda yeni bir karar aldık. Eylül ayından itibaren dijitalleştik. 118 tane valemiz vardı. Her gün ortalama 63 bin kişiye sözleşme imzalatıyorduk. Dijital sözleşmeye geçtikten sonra, Moov üzerinden onaylamalar yaparak daha çok kişiye ulaştık. Yani 4,5 katına çıktı. 118 kişinin yetişemediği 63 kişi birden 400-450 bin kişi bandına çıktı. Kiralama süresini 1 saatten 15 dakika seviyesine indirdik. 30 dakikanın altı kullanan sayısı günde 200 kişi idi. 15 dk’ye çektiğimizde bu sayı 2 bine çıktı. Cironun yüzde 82’i 34 yaş altı” açıklamasını yaptı.

KUR FARKI ZARARLARI OLDU

Sektörün geldiği son noktayı anlatan Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız “Kiralama sektöründe 10 senelik bir döneme bakarsak; 2009’da 100 bin adetlik bir pazar vardı. 2016 sonu 2017’ye geldiğimizde pazar 3 katına çıkmıştı. Ben ona balayı dönemi diyorum, bunu stabil euro kuruna bağlıyorum, o dönemden bu dönemde euro kuru 7 senede yüzde 49 artmış. Son 3 yıla baktığımızda ise 2017 -2018 özellikle euroda yüzde 100 artış var. Kurdaki ani sıçrama bize müthiş yansıdı. Sektörde kur farkı zararı gibi durumlar meydana geldi” dedi.

KREDİ VE DIŞ SERMAYE İLE BÜYÜDÜK

Sektörün ağırlıklı olarak dışarıdan sermaye ve krediyle büyüdüğünü dile getiren Ayyıldız şöyle devam etti: “Kredi akışı başlayınca geçen yıl ağustos ile beraber bir firma battığında diğer firmalar da zor duruma girdi. Herkes para bulmakta zorlandı. Sendikasyon da para döndürmekte zorlandı bankalar da. Biz geçen sene ağustostan bugüne dönen arabalarımızı yenilemiyoruz. 2018 başından beri bir küçülme bekliyorduk sektörde fakat bu ölçüde bir küçülme beklemiyorduk.

UZUN DÖNEM KİRALAMADA FRENE BASTIK

Uzun dönem kiralamada frene basmaya başlamıştık. Ağustostaki bu çalkantıdan sonra hızlı bir şekilde elimizdeki varlıkları satmaya başladık. Finansman ihtiyacımızı bu şekilde kapatmaya çalıştık. Bankalardaki faiz oranlarını hatırlıyorsanız 35-40’lara varıyordu. Çok afaki sürdürülebilir faiz yapısı yoktu açıkçası. İlk başta herkes kredi bulmaya çalıştı sonrasında gecikmeli de olsa benzer yöntemleri izlediler. Ağırlıklı kamu bankaları bu dönemde özel sektöre destek oldu.”

‘2020’DE DE KRİZ ÖNCESİNE DÖNMEMİZ ZOR’

Finansman sorunlarının biraz olsun rahatladığını vurgulayan Emre Ayyıldız “Hala kriz öncesi dönemden çok uzağız. Biraz daha hem bankaların hem sektörün birbirine güvenle ilgili zamana ihtiyacı var. 2020’de de kriz öncesi döneme gelebileceğimizi düşünmüyorum. Faizler düştü vatandaş daha fazla harcamaya başlıyor. Bu en çok ikinci elde yansıyor. Ekim ayında ikinci el araç sektörü rekor kırdı. Yıllık bazda 7 milyon olacak gözüküyor. Ay bazında ise 816 bin araç satıldı. Sıfır otomotiv pazarını düşünün biz 400 bin 500 bin olur mu bunu konuşuyoruz. Tek ayda bunun iki katı satılmış. Müthiş bir talep var, faizler düştü herkes araba almaya çalışıyor. 2020’de hiçbiri kalmayacakmış gibi. Talep artınca da bu araçların fiyatları artıyor. Dolayısıyla ikinci el fiyatları artıyor. Faizin düşmesinin kiralama sektörüne çok olumlu bir etkisi var.”

‘ÖNÜNÜ GÖRMEKTE ZORLANINCA UZUN PLANLAR YAPILAMIYOR’

Tüketiciler artık uzun vadeli plan yapmak istemiyor. Geleceğin ne vadedeceği hakkında kesin bir bilgileri yok. Bu durumun kiralamaya da yansıdığını ileten Emre Ayyıldız “İnsanlar önünü görmekte zorlandığında kısa tutuyor planlarını. Eğer 2019 Ocak’ta kiralamış olsaydı bir kişi yüzde 20-25 faizle yapacaktı, 3 yıl kendini bağlayacaktı. En azından şimdi döndüğünde kiralama firmaları yüzde 15 ile fonluyor. İkinci el fiyatları yukarı çıktı, faizler düştü. Trend kesinlikle 24 ay, 12 ay olarak planlamalara doğru düşüyor. 2020 başı itibariyle toparlanma olacak diye görüyorum. Hükümetin yaptığı en önemli adımlardan biri TL ile kiralama. Dolayısıyla kiralama şirketleri de TL borçlandı. Kur farkı da ortadan kalkmış oldu. 2017 sonundaki adetleri 2020’de göremeyiz. 2020 sonunda 300 bini geçeriz. Sıfır otomotiv pazarında da 480 binleri göreceksek bu yılsonunda 2020 için bu rakam 600 bin olabilir” ifadelerini kullandı. Taksi Garenta Moov hesaplaması.

‘GENİŞ TANIMLI DARALMA YÜZDE 40’

Düşen taleple birlikte müşteri başına kiralanan araç sayısının 5’lerden 6’lara çıktığını söyleyen Emre Ayyıldız, bu çalkantılı dönemden en çok KOBİ’lerin etkilendiğini ekledi. Ayyıldız “Ya KOBİ’ler dönen arabalarını yenilemedi ya da bir kısmı kapatmak zorunda kaldı. Büyük şirketlere bir şey olmadı, küçük bir market zinciriyse araç sayısını azalttı. Rakamlarda direkt bu çıkıyor. Kiralama sektöründe şu büyüklük önemli, geçen sene 324 bin ile kapandı sektör, eylül sonu ile 284 bin bu rakam. 40 bin adet 9 ayda küçüldü. Sektöre baktığımızda daralma yüzde 12 gözüküyor ama böyle değil burada uzun vadeli kontrat var. Uzun vadeli kontratta bu hissedilmez. Bu sene kaç araba döndü ve dönenlerden kaç tanesi yenilenemedi. Bu rakam mümkün değil. Eylül’den bugüne toparlanma var. Benim hesaplarımda yüzde 40 daralma görüyorum kiralama sektöründe” dedi. Taksi Garenta Moov hesaplaması.