Premiuma bir kala

Makyajla birlikte yeni nesil küçük hacimli dizel motor seçeneğine de kavuşan Ford Kuga Vignale, başarılı şanzımanıyla yeterli performans sunarken tüketimde de oldukça iddialı.

OTO GÜNDEM TEST MERKEZİ

SUV pazarının güçlü oyuncularından Ford, yeni modelleriyle birlikte yepyeni bir tasarım konseptini de hayata geçirdi. Vignale isimli yeni versiyon, model ailesinin zirvesi anlamını taşıyor. Premium detaylarla geliştirilen Vignale, bu ay bize markanın kompakt SUV modeli Kuga’da konuk oldu. En özel Kuga versiyonu olan Vignale, ilk bakışta bile farklı olduğunu hissettirecek detaylara sahip.

VIGNALE ÖZEL VERSİYON

Sınıfının en dinamik tasarımlı oyuncularından olan Kuga, tam bir SUV gibi görünmeyi başarıyor. Sert ve yumuşak hatlarıyla bir arada kullanıldığı karoser, Vignale’ye özel 19 inçlik alaşım jantlar üzerinde yükseliyor. Vignale versiyona özel petekli ön ızgarası, başta sis farları çevresinde olmak üzere bolca kullanılan krom şerit ve detaylar, ön çamurluk ve bagaj kapağındaki versiyon ismi gibi küçük ama etkili dokunuşlarla Vignale versiyonunun farkını ortaya koyan marka, araç anahtarında bile marka logosu yerine versiyon ismini kullanıyor. Sportif tasarım iç mekanda yerini kalite ve konfora bırakıyor.

AKILLI BAGAJ KAPAĞI STANDART

Bildiğimiz Kuga kokpiti, Vignale versiyonuna özel detaylar barındırıyor. Versiyona özel deri döşeme koltuklar, kapı içlerinde beyaz deri detaylar, deri kaplı ön konsol, hafızalı sürücü koltuğu gibi şık ve konforu artıran dokunuşlarla geliştirilen kokpitte her şey olması gereken yerde. 8 inçlik dokunmatik ekranın kalitesinden işçiliğe kadar pek çok alanda Kuga adeta sınıf atlamış. Geniş iç mekanda hem ön hem arkada bolca yaşam alanı sunuluyor. Sony imzalı ses sistemi de oldukça kaliteli. Vignale versiyonunda akıllı bagaj kapağı da standart olarak sunuluyor.

TANIDIK DİZEL MOTOR

Kuga Vignale’de markanın yeni nesil dizel motor 1.5 litrelik TDCi üneti görev yapıyor. 120 beygir güç ve 300 nm tork üreten motor, gücünü 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman PowerShift ile ön aksa iletiyor. Motorla uyumlu çalışan şanzıman, ağırlığı 1.6 tonu bulan otomobile yeterli çekişi sağlıyor. Araç, 0-100 km/s ivmelenmesini 12.4 saniyede tamamlarken saatte 171 kilometrelik sürate ulaşabiliyor. Ara hızlanmalarda da yeterli performansı sunan motor, tüketim konusunda çok daha iddialı.

ORTALAMA TÜKETİMİ 4.8 LİTRE

Fabrika verilerime göre aracın ortalama tüketimi 4.8 litre. Bizim kullanımımız da elde ettiğimiz ortalama olan 6.4 litre bile bu boyutlarda bir otomobil için makul kalıyor. Yol tutuş ve sürüş konularında markanın genlerini taşıyan Kuga Vignale, sınıfının en iyi yol tutan ve sportif sürüşlere yatkın modellerinden. Vignale isminin altını iyi şekilde dolduran marka, tüketicilerin aklında ‘neden bu versiyonu almalıyım’ sorusunun oluşmasına izin vermiyor.

DONANIM ZENGİN FİYAT MAKUL

Kuga, hurda teşvikiyle birlikte 172 bin 100 liradan (ARALIK 2019) başlayan fiyatlarla satılıyor. Dizel otomatik versiyon için en az 200 bin 300 lira ödemek gerekiyor. Rakiplerle benzer seviyedeki fiyata son derece zengin bir donanım listesi eşlik ediyor. Kuga Vignale’de, Titanium donanım seviyesine ek olarak, 19 inçlik çok kollu alaşım jantlar, Vignale dış tasarım detayları, Bi-Xenon farlar ve LED arka farlar, akıllı bagaj kapağı, Vignale deri döşeme ve deri kaplı ön konsol, ısıtmalı ön koltuklar ve hafızalı 10 yöne ayarlanabilen sürücü koltuğu ve aynalar yer alıyor.