Fiat ve Peugeot olarak bilinen PSA ve FCA evliliği için düğün başladı. İki şirket yeni birleşmeyle birlikte dünyanın en büyük 4’üncü otomotiv şirketi olacak. 50 milyarlık birleşmede iki tarafta yüzde 50 pay hakkına sahip olacak.

Otomotiv sektöründe maliyetleri azaltmak ve yeni teknolojiler geliştirmek için, büyük evlilikler gerçekleşiyor. Ortak motor üretimleri, şanzıman ortaklıklarından tutunda alt yapıya kadar çok bilinmeyen evlilikler söz konusu. Şu sıralar ise en büyük birliktelik PSA ve FCA arasında oldu. PSA Group (PSA) ve Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) dünyanın en büyük dördüncü otomotiv üreticisi haline gelecekleri anlaşma üzerine uzlaştılar.

İKİ TARAFIN PAYI DA YÜZDE 50 OLACAK

Yabancı ajansa Reuters’e konuşan konuya yakın bir kaynak, FCA yönetim kurulunun ise 50 milyar dolarlık birleşme anlaşması için toplandığını açıkladı. Fiat’ın onaylaması halinde, anlaşmaya dair detaylar aktarılması bekleniyor. Ortaya çıkacak yeni yapılanmada iki taraf yüzde 50 paya sahip olacak.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 4. OTOMOTİV ŞİRKETİ

Fransız ve İtalyan otomotiv devleri ekim ayında, yılda 8.7 milyon araç satan ortak bir grup kuracaklarını açıklamıştı. Dünyanın dördüncü en büyük otomobil şirketi olacak. Birleşme sayesinde kaynakların etkili kullanımı ile yıllık 3.7 milyar euroluk bir sinerjinin oluşması öngörülürken, toplam gelirin yaklaşık 170 milyar euroya ulaşması bekleniyor.

ABD PAZARINDA ETKİ BÜYÜYOR

PSA-FCA birleşmesi ile olacak şirket, Volkswagen, Toyota ve Renault-Nissan ortaklığında sonra dünyanın dördüncü büyük araç üreticisi konumuna gelecek. Uzmanlara göre, Avrupa’daki ekonomik durgunluktan etkilenen PSA, Fiat Chrysler ortaklığıyla Chrysler, Jeep, Dodge ve Ram markaları sayesinde Amerikan pazarında daha etkili olabilecek. AB’de faaliyet gösteren şirketlerin bulundukları sektörlerde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını inceleme yetkisine sahip olan AB Komisyonu söz konusu birleşmeyi onaylaması gerekiyor.

İŞTEN ÇIKARMA ŞİMDİLİK YOK

Ayrıca iki gruba bağlı işçi sendikaları da 400 yüz bin kişilik iş gücünün birleşmesinden doğabilecek sorunlar karşısında temkinli. Şu ana kadar herhangi işten çıkarma eylemi yönünde bir açıklama gelmedi.

VOLKSWAGEN’İ GERİDE BIRAKACAK

Bu birleşme rakipleri Almanya’nın Volkswagen’ı ve için bölgesel bir güç niteliğinde olacak ve 46 milyar dolarlık piyasa değeri ile Ford Motor Co.’yu geride bırakacak. Aynı zamanda bu birleşme Elkann tarafından yönetilen İtalyan milyarder Agnelli ve Fransa’nın Peugeot’unu bir araya getirecek. Açıklamada, birleşme işlemlerinin gerekli şartların yerine getirilmesinden sonra 12-15 ay içinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.