Dacia web sitesi yenilendi

Dacia.com.tr yenilendi. Modern bir görünüme sahip olan Dacia web artık daha kullanıcı dostu. Web sitesi, mobil optimizasyon özelliği ile müşterilere kullanım kolaylığı sunuyor.

Dacia’nın web sitesi daha modern bir görünüm ve kullanıcı dostu bir ara yüz ile yenilendi. Yeni bir platform ile desteklenen dacia.com.tr, mobil optimizasyon özelliği ile müşterilere kullanım kolaylığı sunuyor.

MOBİLE ÖNEM VERMİŞ

Dacia One adı verilen yeni platform, sunduğu birçok yenilik ile müşterilere araç satın alma kararı sürecinde yardımcı oluyor. Yeni konfigüratör sayesinde müşteriler, kendi Dacia modelini, versiyonlarına ve ek paketlerini bile kolayca tasarlayabiliyor. Ayrıca otomatik vergi hesaplaması yapan ilk konfigüratör olma özelliğine sahip. Yeni platform sayesinde tüm test sürüş, yeni araç, servis randevusu gibi formlar daha kolay dolduruluyor. Dacia.com.tr, güncel görünümü ile Dacia müşterilerine daha etkili bir deneyim fırsatı sunuyor.