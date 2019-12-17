Satışa çıkmadan üretim 100 bini geçti

Oyak-Renault paylaştığı hesabında yeni bir rekora imza attıklarını paylaştı. Yaklaşık 8 ay içinde 5’inci nesil Renault Clio modelinin 100 bininci aracı banttan indi.

Renault Yeni Clio için düğmeye çoktan bastı. Fakat, satış için 2020’yi bekliyor. Oyak-Renault paylaştığı hesabında yeni bir rekora imza attıklarını paylaştı. Yaklaşık 8 ay içinde 5’inci nesil Clio modelinden 100 bininci aracını banttan indirdi. Yeni Clio 5’in kısa sürede 100 bin adetlik üretime ulaşması nedeniyle Bursa fabrikasında düzenlenen törende konuşan Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun “Öncelikle emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gelecekte birlikte birçok yeni rekor kırmaya devam edeceğiz” dedi.

HİBRİT VERSİYONU DA OLACAK

Dünyaya 1990 yılında gelen Renault Clio, yeni yüzüne kavuştu. İlk neslinden bu yana yaklaşık 15 milyon adetlik satış rakamına ulaşan Clio, aynı zamanda en çok satan Fransız otomobili. Tüm dünyaya Bursa’daki tesislerinden açılan yeni Clio’nun 5’inci nesli de markanın Bursa’daki tesislerinde banttan inecek. Yeni nesil benzinli ve dizel motor seçeneklerinin yanı sıra modelin bir de hibrit versiyonu olacak. Yeni platformla birlikte yaklaşık 50 kilo hafifleyen model, kaslı görünümü, teknolojik donanımı ve performansıyla şimdiden oldukça beğenildi.

BAGAJ HACMİ 60 LİTRE ARTTI

Bir önceki nesline göre 12 milimetre daha kısa olan araç, geniş iç hacim sunmayı başarmış. 391 litre bagaj hacmi de yaklaşık 60 litre arttı. Renault Sport, R.S. Line imzasını mevcut GT-Line versiyonunun yerine geçecek olan Yeni Clio R.S. Line’a taşıyor. Sportif görünümlü özel seriler arasında öncü olan GT-Line, 2010’dan bu yana tüm pazarlarda Renault Sport ürün gamının stratejisini başarılı bir şekilde destekledi. Daha gelişmiş ve zengin içeriği ile R.S. Line, basit bir isim değişikliğinin ötesine geçiyor. Daha sportif iç ve dış tasarıma sahip R.S. Line, dinamik bir tasarım ile farklılaşmak isteyen müşterilerin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlandı.

ARKA KISIM DAHA FERAH OLDU

Yeni Clio’da daha modern ve dinamik bir dış tasarım göze çarparken, iç mekanda üst segmente ait teknolojiler göze çarpıyor. ‘Akıllı Kabin-Smart Cockpit’ konseptinin kilit unsuru olan 9.3 inçlik multimedya ekran, Renault’nun sunduğu en büyük ekran olma özelliğine sahip. Yüksek kaliteli malzemeler kullanılan iç mekandaki dikey tablet, kabin içinin modernizmini artırıyor ve ekran okunabilirliğini kolaylaştırıyor. Arka tarafta da dize mesafesi 26 mm artmış. Yeni Clio’da 360 derece kamera, bisikletli ve yaya algılama özellikli aktif acil fren destek sistemi gibi Renault ürün gamında ilk kez kullanılan Sürüşe Yardımcı Destek Sistemleri (ADAS) yer alıyor. En dikkat çekici özellik olan Trafik ve Otoyol Destek Sistemi, şehir otomobilleri için benzersiz bir özellik olarak öne çıkıyor. Bu gelişmiş sürüş destek sistemi, otonom araçlara geçişin ilk adımını oluşturuyor.

3 BENZİNLİ 2 DİZEL BİR DE HİBRİT OLACAK

Yeni Clio’nun motor seçenekleri arasına yeni 1.0 SCe, 1.0 TCe ve 1.3 TCe benzinli motorları da eklendi. 1.0 litrelik benzinli ünite 65 ve 75 beygirlik versiyonlara sahip olacak. Manuel vites seçeneği sunulurken otomatik için turbo 1.0 TCe 100 beygir versiyon yer alacak. Benzinli otomatik Turbo 1.0 TCe X-Tronic 100 beygir ve turbo 1.3 TCe EDC 130 beygir tüketiciyle buluşuyor. Dizel manuel 1.5 dCi 85 beygir ve 1.5 dCi 115 beygirden oluşuyor. Dizel motor için şimdilik otomatik seçeneği yok. TCe motor aynı zamanda maksimum kullanım tasarrufu ve sınırlı zehirli gaz salımı sağlamak üzere LPG versiyonuyla da sunulacak. Renault Grubu, aynı zamanda 2020 yılından itibaren ilk defa E-TECH adını verdiği hibrit motorunu pazara sunacak. İki farklı elektrikli motor araca eşlik edecek.