KIA, Hindistan’da 1.1 milyar dolar yatırımla üçüncü üretim merkezini açtı. Hindistan’ın en büyük dördüncü otomobil fabrikası unvanıyla üretime başlayan KIA, büyük hacimli SUV modeller üretilecek.

Güçlü modelleri, teknolojisi ve performansıyla kullanıcılarının vazgeçemediği Güney Koreli KIA, Hindistan için yeni bir üretim merkezi açtı. Güney Kore ve Slovakya’dan sonra üçüncü üretim merkezi de harekete geçti. Hindistan’daki fabrikasını 1.1 milyar dolar yatırımla hayata geçiren KIA’nın, bölgede 12 bin kişinin istihdamına etki etmesi bekleniyor.

SELTOS MODELİNİ ÜRETECEK

KIA, Hindistan fabrikasında ilk olarak kompakt SUV modeli olan Seltos’un üretimini gerçekleştirecek. KIA, 2020 yılının başlarında MPV modeli Carnival’i üretime alacağını ve yeni yılda tanıtacağı kompakt SUV modellerinin üretimini de Hindistan’da gerçekleştirmek istediğini açıkladı. Geleceğin hibrit ve elektrikli araç teknolojisi dikkate alınarak tasarlanan ve 23 milyon metrekarelik bir alan üzerine kurulu olan fabrikada 450’den fazla robot da üretim sürecinde yer alıyor.