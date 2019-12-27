Türkiye’nin otomobili 2022’yi bekliyor

Yerli otomobil TOGG piyasaya ne zaman çıkıyor? Kaç kilometre menzili olacak? Fiyatı ne kadar olacak? Türkiye’nin Otomobili, teknik ve donanım özellikleriyle ilklere imza atacak. SUV ve sedan olarak araç, 300 km veya 500 km menzil sağlayan 2 farklı pil seçeneği sunacak. Şarj ile 30 dakikadan kısa sürede yüzde 80 pil doluluk seviyesine ulaşabilecek

Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu’nun (TOGG) uzun mesaisiyle ortaya çıkan ‘Türkiye’nin Otomobili’ yeniliklere ve menziliyle ilklere imza atacak. Yerli otomobil TOGG ilk ön gösterim aracını ve Sedan konseptini gün ışığına çıkaran TOGG, Türk Otomotiv endüstrisinin kalbi olan Marmara Bölgesi’nde kurulacak fabrikasının temelini 2020 yılında atacak.

OTOMOBİL VE AKILLI CİHAZ

Yeni araçlar hem Türkiye’ye hem de dünyaya geniş katılımla tanıtıldı. TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş “Otomobil, akıllı bir cihaza dönüşmekte. Akıllı bir cihaza dönüşen otomobil yaşam alanı olarak kullanılabilmekte. Otonom gidebilen bir araç… Biz buna kısaca şöyle diyoruz: Cep telefonunun başına gelen otomotivin de otomobilin de başına gelecek” diye konuştu.

C SEDAN SÜRPRİZİ

Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde gerçekleşen Yeniliğe Yolculuk Buluşmasında C-SUV modeliyle birlikte bir de C- Sedan konsepti gösterildi.

HEDEF YÜZDE 100 KÜRESEL MARKA

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, yola çıkarken, fikri sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait olan, en güncel halde küresel bir marka yaratmayı hedeflediklerini söyledi. Karakaş şöyle devam etti:

SUV DÜNYASINDA SÖZ HAKKI OLACAK

“Hedefimizin nihai kısmı da; biz 2022’nin ikinci yarısında piyasaya girdiğimizde Avrupa’nın küresel olmayan ilk SUV üreticisi olmak istiyoruz. İkinci hedefimiz, Türkiye’nin mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak istiyoruz”

15 YIL İÇİNDE 5 MODEL ÜRETİME ÇIKACAK

Karakaş, ürün gamında 15 sene içerisinde 5 model olacağını vurgulayarak, şu bilgileri verdi: “İlk 2 senede SUV’la başlayıp, akabinde 18-24 ay içerisinde C segment sedanımızı getireceğiz. Neden SUV seçtik? Birincisi dünyanın en büyük segmenti. Türkiye’nin de önümüzdeki 5 senede büyüyecek en büyük segmenti. Şu anda yüzde 95’i ithal olan bir segment. Kullanıcılar tarafından en çok arzu edilen araç tipi” diye konuştu.

SPORCU VE YALIN TASARIM

Gürcan Karakaş, Türkiye’nin Otomobilinin özgün tasarıma değinerek “Biz otomobilimize dışarıdan baktığımız zaman yalın ve prestijli, dinamik ve keskin, içerisine girdiğimiz zaman teknolojik ve yenilikçi, kültürümüzden ilham almış ögeleri barındıran bir tasarım çerçevesinde oluşturduk” diye konuştu.

400 BEYGİR GÜCÜNDE

Ürüne bakıldığında 200 beygir ve 400 beygirlik iki alternatifin olacağını ifade eden Karakaş, şunları kaydetti:

ARKADAN İTİŞLİ VE 4 ÇEKER

“Aracımızı arkadan itişli veya çift motor dört çeker olarak düşündük.”

100 KM HIZA 4,8 SANİYE YETİYOR

“200 beygirli aracımız ile 7,6 saniyede, 400 beygirli aracımız ile 4,8 saniyede aranızdaki hız severleri resmen koltuğa yapıştıracağız.”

30 DAKİKA ŞARJ İLE PİL YÜZDE 80 DOLACAK

Aracın menziliyle ilgili bilgi veren Gürcan Karakaş “500 kilometre menzil ve hızlı şarj ile 30 dakikanın altında şarj imkân sağlıyoruz. Akıllı bağlantı, yazılımların internet üzerinden güncellenmesi otomobilimizde standart olarak sunulacak.

OTONOM SÜRÜŞ ÖZELLİĞİ DE VAR

“Aynı zamanda otonom sürüş seviyesi 3’e hazır bir teknoloji ile yola çıkıyoruz. En çok önemsediğimiz konulardan birisi sürüş güvenliği. Şimdiden 2022 yılında oluşacak teknik spesifikasyonlara hazırlanıyoruz. Bunu yaparken her türlü simülasyonları, öngörüleri başından itibaren düşünerek, ürün geliştirme sürecini de kısaltacak şekilde ilerliyoruz” diye konuştu.

EN GENİŞ İÇ HACİM VE YÜKSEK PERFORMANS

Türkiye’nin Otomobilinin “en”lerine işaret eden Karakaş, “Segmentinde en uzun aks mesafesi olan otomobilden bahsediyoruz. En geniş iç hacme ve en yüksek performansa sahip olacak.”

2022’DE SERİ ÜRETİM BAŞLIYOR

“Toplam sahip olma maliyetinde ise elektrikli araç olmanın verdiği avantaj ile en uygun araç olacak. 2022 yılında seri üretime başladığımızda bizim şirketimiz ödenmiş öz sermayesi en yüksek otomobil şirketi olacak” dedi.

6 KİŞİLİK EKİP

TOGG’un ‘Yeniliğe Yolculuk’ buluşması sunumunun sonunda, ilk kez gün ışığına çıkan Türkiye’nin Otomobili’nin tasarım sürecini de anlatan Gürcan Karakaş, tasarım hedeflerini ve aracın teknik tanımını pazar araştırmalardan çıkan sonuçlara dayanarak 6 kişilik TOGG ekibiyle gerçekleştirdiklerini belirterek

PININFARINA YAPTI, MURAT GÜNAK DESTEKLEDİ

“Hem başlangıçta yerli ve yabancı 18 olan tasarım evi sayısının 3’e indirilmesinde, hem nihai tasarım temasının oluşumunda hem de bu temayı 3 boyutlu hale getiren Pininfarina’nın seçimi sürecinde dünyaca ünlü tasarımcımız Murat Günak’tan destek aldık. Kültürümüzden ilham alarak geliştirdiğimiz ve sahibi olduğumuz özgün tasarımımızı eylül ayında uluslararası boyutta tescil ettirdik” dedi.