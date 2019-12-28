Türkiye’nin Otomobili tüm dünyanın merceğinde. TOGG tarafından hayata geçen yerli otomobilin fiyatı da merak konusu. Yerli otomobil TOGG fiyatı ne kadar olacak? Sorusuna CEO Karakaş cevap veriyor.

Türkiye’nin Otomobili ile ilgili her gün farklı bir detay ortaya çıkıyor. Şimdilerde konuşulan ise şimdilik bir ismi yok ama TOGG markası diye adlandırabileceğimiz yerli otomobilin fiyatı ne kadar? Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, CNNTürk televizyonun da açıklamalarda bulundu. TOGG fiyatı ne kadar olacak? Sorusuna cevap veren Karakaş “Fiyat vermek doğru değil, 2 sene sonrası için mümkün de değil. Böyle bir otomobil bugün piyasada kimden pazar payı alır diye bakıp, tanımlamalarımızı ona göre yaparız. Bu ipucu veriyor” dedi. Yerli otomobil TOGG fiyatı ne kadar olacak?

3 BÖLMELİ EKRAN OLACAK

Aracın iç tasarımı hakkında bilgi veren Karakaş, “Her şeyden önce uçtan uca ekran alanı var. Önünüzde, ortada ve yan tarafında, yolcu tarafında da bir ekran yer alıyor. Ortada kumanda merkezi olarak kullanacağınız bir ekran var. Biz bu 3 bölmeyi planlıyoruz. Ve Avrupa’da ilk olacak.”

BÜYÜK VE HEYBETLİ BİR OTOMOBİL

Yerli otomobillerin tasarımı hakkında açıklamalarda bulunan Gürcan Karakaş “Hedef kitlenin beklentilerini oldukça profesyonel şekilde uyguladık. Hedef kitlemiz yalın ve prestijli otomobil görmek ister. Tasarımcılar bütününe bakmak zorunda. Tasarım yaparken, ölçülerin bütünlüğü oranı birbirini tamamlamalı. Bizim otomobilimiz elektrikli olması sebebiyle aks mesafesi olmalı. Ortada bir tünel engelimiz yok. İçi düz ve geniş. Aks aralığı geniş olunca, otomobil daha uzun görünecek. Biz batı ve doğuyu birleştiriyoruz. Kendi özümüzü tanımlarken bizim farkımız ne dediğimizde içinde bulunduğumuz topraklar ortak bir sinerji yaratmış ve bizim açımızdan çok büyük bir başarı oluşturuyor” dedi.

TASARIMDA TÜRK BAHARATI VURGUSU

Aracın keskin ancak ‘saldırgan olmayan’ hatlara sahip olduğunu belirten Karakaş “Yandan baktığımızda güçlü bir duruş ister hedef kitlemiz. Dimdik duran bir otomobil görünüyor. Türk baharatı olarak simgelediğimiz bir yer var. Ön kısma baktığımızda laledir. Lalenin ellerini açmış halidir” diye konuştu.

LANSMANI 2020’DE YAPILACAK

Ön kısımdaki tasarım hakkında konuşan Gürcan Karakaş “Hava girişine ihtiyacımız yok. Bu bir tasarım amaçlı kullanılıyor. Çok fazla fütüristik yapmayan bir seçim bu. Benzin ve dizelde bir şekilde soğutmamız gerekiyor. Kırmızı aracın önü daha farklı tasarlanmış. Şu an belirlenmedi. Önümüzdeki yılın ortasına doğru lansmanını düşünüyoruz. Değişen dönüştüren bir kimliğe sahip olması önemli. Tamamını temsil edilecek bir isim olmalı. 150 isim içinde seçeceğiz. Anlam olarak karşılıklarına bakacağız. Özellikle hedef olarak düşündüğümüz ülkeler için. Önümüzdeki senenin ortasında marka lansmanımızı yapmak istiyoruz. Önemli olan tüm kimliği yansıtmak.”

SEDAN 2022 SONUNDA GELİYOR

Sedan’ın 2022 sonuna doğru piyasaya çıkacağını belirten Gürcan Karakaş “Aracımızı çıkarınca 18-24 ay içinde Sedanımızı sonrasında ise diğer araçlarımızı çıkaracağız. Kademeli bir şekilde versiyonlarımız satışa çıkacak. İlk olarak SUV piyasada olacak” ifadelerini kullandı.